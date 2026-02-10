バスケットボール界のスーパースター、Kevin Durant選手がCeraVeの最新キャンペーンで 「脚のニューフェース」に

ソーシャルメディア中心の楽しみながら学ぶキャンペーンで、CeraVeの日常的な肌トラブルの解決策を強調し、「全身の肌の健康」を訴求

ニューヨーク, 2026年2月11日 /PRNewswire/ -- 世界各国の皮膚科医が推奨する保湿剤ブランド第1位の「CeraVe」は本日、バスケットボールのスーパースター、Kevin Durant（通称KD）を起用した最新の世界キャンペーン「皮膚科医のような保湿（Moisturise Like a Derm）」のローンチを発表しました。CeraVeは、体の皮膚は、顔の2倍も乾燥しているにもかかわらず軽視されがちであることから、バスケットボールのレジェンドを起用して、ファンに人気のCeraVe Moisturising Creamを通じて、全身保湿の重要性を訴求します。同ブランドは、87％の皮膚科医が、全身の保湿はフェイシャルケアと同じくらい重要1 であると回答していることから、Durant選手の乾燥肌に関する実体験をとりあげて、皮膚科医が開発した同ブランドの処方があらゆる肌タイプに優れた効力があることをアピールします。

CeraVeはDurant選手とタッグを組み、ケアを怠った乾燥肌が図らずも世界中に拡散されてしまうという「肌トラブルに関するハプニング」を逆手に取ったキャンペーンを行いました。コートでは超一流、でもカサカサの肌がSNSで拡散されたという経験を持つDurant選手は、この世界的なキャンペーンで誰より説得力を持ってスキンケアの重要を語れる人物です。この斬新なソーシャルメディア中心のキャンペーンは、インフルエンサーや認定皮膚科医との提携を通じて、「楽しみながら学ぶ」手法を採用しています。こうすることで、ネットを騒がせたトピックを、CeraVeブランドが持つ肌バリアの専門知識を活用することで医学的根拠に基づく保湿の重要性を訴求する「特別科目」に進化させたのです。

「シュートを決める（The Lay Up）」

まずSNS上でティザーを次々に「決める」ことでオーディエンスの関心を惹き、参加したくなるような仕掛けで一世を風靡しました。このキャンペーンは、Kevin Durant選手がソーシャルメディア上で、自身の乾燥肌を揶揄する「意地悪ツイート」に対処することから始まりました。その後、Durant選手がジムでCeraVe Moisturising Creamを塗っているパパラッチ風の写真がネット上で大きな話題となり、スポーツコメンテーターやファンが新たに曝露された同選手のスキンケアへのこだわりについて投稿しました。CeraVeならではの手法で、認定皮膚科専門医と「スキンフルエンサー」もこの会話に加わり、ネット上の投稿をCeraVe Moisturising Creamの医学的根拠に基づく優位性に関する「理論的な美容談義」へと変貌させました。こうすることで、同ブランドが誇る48時間以上持続する保湿力を支える3つのヒト型セラミドとMVE技術の科学的根拠を示したのです。

スラムダンク

Durant選手がCeraVeの「脚のニューフェース（Face of Legs）」であることをSNSの動画で正式に発表したことで、キャンペーンは最高潮に達しました。この動画は、選手のしっとりした脚を手に入れる「弛まぬ努力」を描いたものであり、カサついた足首に関する長年にわたるSNS上の揶揄に対する究極の反論となっています。このキャンペーンでは、同選手の保湿に関する取り組みに協力した認定皮膚科専門医のWallace Nozile医師が現場の写真撮影に登場するコンテンツが追加され、引き続き行われます。同選手の脚が保湿されていく過程を描くことで、CeraVeは保湿クリームを使用した「楽しく学べる」体験を通して、全身の保湿に対する意識向上を行います。

CeraVeのグローバルGMを務めるMelanie Vidal氏は、「当社はKevin Durant選手の本物のストーリーを通して、「皮膚科医のような保湿（Moisturise Like a Derm）」プラットフォームを実現し、全身の皮膚に対する保湿の重要性をめぐる行動を変えることができると興奮しています。87％の皮膚科医が、ボディケアはフェイシャルケアと同じくらい重要であると回答しています。当社が持つ専門知識と知見を活かして、目まぐるしく移り変わる世相のなかでも、新しい視聴者に届く方法でこのメッセージを伝えています」と語りました。

CeraVe Moisturising Cream

皮膚科医と共同開発したCeraVe Daily Moisturising Creamは、濃厚なのにべたつかず、すばやく浸透する普通肌から乾燥肌の方向け顔・全身用保湿クリームです。人間の肌と同じ3種類のセラミドを配合し、潤いを閉じ込めてバリア機能を維持します。48時間保湿力が持続するこのクリームは、わずか1時間で肌のバリア機能を強化し、乾燥肌の症状を80％軽減します2 。

主成分： 重要な脂質を補う3種類の必須セラミド（EOP、NP、AP）、必要な水分バランスを整えるヒアルロン酸、肌を柔らかく柔軟にするジメチコン、潤いを閉じ込める物理的バリアを作ることで、乾燥肌、かさついた肌、炎症肌を緩和するペトロラタムを大量に配合しています。

重要な脂質を補う3種類の必須セラミド（EOP、NP、AP）、必要な水分バランスを整えるヒアルロン酸、肌を柔らかく柔軟にするジメチコン、潤いを閉じ込める物理的バリアを作ることで、乾燥肌、かさついた肌、炎症肌を緩和するペトロラタムを大量に配合しています。 MVE技術： 独自の多層構造式の徐放システム「MVE技術」は、保湿成分をカプセル化し、成分を肌の表面へ持続的に送り届けることで、潤いを長時間キープします。

独自の多層構造式の徐放システム「MVE技術」は、保湿成分をカプセル化し、成分を肌の表面へ持続的に送り届けることで、潤いを長時間キープします。 肌に優しい： ノンドライ処方

ノンドライ処方 ノンコメドジェニック：毛穴を詰まらせない

認定皮膚科専門医のWallace Nozile医師は、「私の診療所では、顔のお手入れは入念にするけれど、全身の保湿はおろそかにしている患者をよく見かけます。同じくらい重要なはずなのに。私は、CeraVe Moisturising Creamを自分の患者さんにお勧めしています。なぜなら、この製品は単に水分を補給するだけでなく、人間の肌と同じ3種類のセラミドとMVE技術の組み合わせにより、わずか1時間で肌バリアを修復することが臨床的に証明されており、患者さんの肌を長時間保湿することができるからです」と述べています。

今回のグローバルキャンペーンは、ソーシャルプラットフォームやデジタルプラットフォームで展開されるほか、さまざまな市場で屋外メディアへの掲出も行われます。

スキンケアのヒントや製品情報については、CeraVe（ www.cerave.com ）、またはFacebook（@ceraveusa）、 Instagram（@cerave）、TikTok（@cerave）、X（@cerave）をご覧ください。

1出典：CeraVe Dermatologist Questionnaire 3/22 2出典：乾燥肌から超乾燥肌の被験者を対象に4週間の臨床試験を実施。保湿クリームを1日2回脚に塗布した。



CeraVeについて

すべての人に治療効果のあるスキンケアを提供することを使命として2005年に設立されたCeraVeは、皮膚科医と共同開発した肌本来のバリア機能の回復・維持を目的とした製品を生み出しています。 同ブランドの全製品は、人間の肌に存在するセラミドと同一の3種類のセラミド（セラミド1、3、6-II）を配合しており、一部の製品には持続的かつ制御された保湿を実現するMVE技術が採用されています。CeraVeは、米国で皮膚科医が推奨するスキンケアブランドの第1位1であり、世界各国の90,000名以上の皮膚科医に推奨されています2。現在、世界100ヶ国以上で販売中。詳しくは、Facebook (@ceraveusa)、Instagram (@cerave)、TikTok (@cerave)、X (@cerave)、またはwww.cerave.com をご覧ください。

1 2025年12月までの1年間にわたり29ヶ国皮膚科医を対象に実施されたIQVIA ProVoice調査の結果による

2 2025年1月から2025年5月にかけて、APLUSAおよび提携各社により実施されたドクターズコスメ市場における調査。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2890138/New_Face_of_Legs.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2732925/5744927/CeraVe_Logo.jpg

SOURCE CeraVe