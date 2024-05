Kohler Co. Captura honras de prestígio em design global: Cobiçado prêmio Gold iF Design e 12 prêmios adicionais iF Design

KOHLER, Wisconsin, 14 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Kohler Co. conquistou 13 prêmios de design de produto iF sob suas marcas Kohler, Mira e Klafs, enfatizando o impacto significativo da empresa no design e na inovação globais. Na competição de design iF deste ano, os designs de produtos da Kohler garantiram reconhecimento em diversas categorias, incluindo o cobiçado prêmio Ouro, que rendeu à Kohler um lugar entre apenas 75 vencedores Ouro na próxima cerimônia de premiação em Berlim. Os vários prêmios da Kohler representam designs e tecnologias inovadores desenvolvidos em cada um dos estúdios globais da empresa – Estados Unidos, Reino Unido, Índia e China.

Com 10.800 inscrições de 72 países, o iF Design Award é uma das competições de design mais prestigiadas e relevantes do mundo. Ser o ganhador do iF Design Award significa passar por uma seleção rigorosa em duas etapas por renomados especialistas em design, que avaliam os envios com base na ideia, forma, função, diferenciação e impacto.

A criatividade e o design de vanguarda são o coração e a alma da filosofia Kohler e as suas equipas de criadores ousados em todo o mundo são a base de algumas das marcas mais icónicas do design doméstico. A empresa construiu uma reputação de inovação, talento artístico e design, ao mesmo tempo que possui uma filosofia operacional enraizada no espírito empreendedor, tenacidade e humildade.

"Por mais de 150 anos, a Kohler tem se dedicado ao avanço da inovação e do design incomparável. É uma enorme honra ser reconhecido pela paixão e engenhosidade das nossas equipes de desenvolvimento", disse David Kohler, Presidente e CEO da Kohler Co. "Este reconhecimento da iF afirma o nosso compromisso contínuo em criar soluções impactantes em todos os mercados do mundo."

As proezas de design de Kohler são celebradas há mais de um século, incluindo uma instalação de louças sanitárias coloridas da empresa na década de 1920 no Metropolitan Museum of Art em Manhattan, grandes parcerias com artistas e designers de renome mundial, instalações impressionantes em alguns dos designs mais reverenciados mecas e ambientes projetados de classe mundial, e dezenas de elogios abrangendo inúmeras categorias de produtos. Os designs de produtos da Kohler conquistaram quase 100 prêmios iF somente nas últimas duas décadas, bem como conquistaram as primeiras classificações em todos os principais prêmios de design globais, incluindo Red dot, IDEA e Fast Company.

O banheiro sanitário baseado em contêiner KOHLER Loope, ganhador do prêmio de design de produto iF GOLD de 2024 e o primeiro ganhador do prêmio de nível Ouro da empresa, é um sanitário sem água solução que se integra a modelos de coleta de resíduos sanitários baseados em contêineres. Foi concebido para levar saneamento seguro a ambientes urbanos densos, onde muitas vezes não existem opções alternativas. O banheiro Loope foi desenvolvido na plataforma Innovation for Good (IfG) da Kohler, uma incubadora interna focada na criação de novas oportunidades de negócios com finalidade social e ambiental. As soluções IfG estão enraizadas em causar impactos positivos nas comunidades e vidas em todo o mundo, aumentando o acesso à água potável e ao saneamento.

O banheiro Loope foi inspirado no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 6 da ONU de "garantir o acesso a saneamento seguro e acessível para todos", e os jurados do prêmio de design iF observaram que "este é um grande exemplo de inovação em design a serviço da humanidade. "

"Como parte do nosso portfólio Innovation for Good, o Loope tem potencial real para impactar positivamente um número significativo de vidas em todo o mundo. Ganhar o prêmio de design Gold iF traz a atenção necessária para a questão do saneamento inseguro que afeta tantas pessoas", disse Laura Kohler, Diretora de Vida Sustentável da Kohler Co. "Este e outros produtos decorrentes do nosso programa de incubadora IfG aproveitam as paixões dos associados para desenvolver soluções significativas que proporcionem maior acesso a uma vida sustentável."

A Kohler Co. – sob suas marcas Kohler, Mira e Klafs – recebeu 12 prêmios iF Product Design Awards adicionais por soluções em chuveiros, torneiras de banheiro, vasos sanitários, pias, armazenamento, torneiras de cozinha e saunas:

Sistema de chuveiro Mira Select Flex

Torneira paralela

Sveda Steam Lav

Placa frontal Intelex Smart Flush

Banheiro inteligente Karing 3.0 Urinalysis

Interface Karing 3.0 Urinalysis

Acessório de armazenamento Spacity

Torneira multifuncional para bebidas

Chuveiro de mão SpaViva com dispositivo de limpeza multifuncional

Alças decorativas ModernLife Edge

Sauna Klafs S11 Design do Studio F.A. Porsche

Klafs S1 Sauna edição preta Design de Henssler & Schultheiss Design

"Nossos designs de produtos são centrados no ser humano e nos esforçamos para criar interações profundas e experiências memoráveis para nossos clientes. Estamos emocionados com a enorme lista de elogios da organização iF e entusiasmados em ver nossas visões chegarem ao topo da avaliação de design global", disse Michael Seum, vice-presidente de Design Industrial Global da Kohler Co."

A disponibilidade do produto varia de acordo com a região. Entre em contato com o showroom local para obter informações.

Sobre a Kohler Co.

Por mais de 150 anos, a Kohler Co. tem sido líder global em design e inovação arrojados, dedicada a ajudar as pessoas a viverem vidas agradáveis, saudáveis e sustentáveis através de seus produtos de cozinha e banheiro; armários, azulejos e iluminação luxuosos; produtos e serviços de bem-estar; e experiências de hospitalidade de luxo e grandes campeonatos de golfe. A Kohler Co. , de propriedade privada, foi fundada em 1873 e está sediada em Kohler, Wisconsin. A empresa também desenvolve soluções de vida sustentáveis para melhorar a qualidade de vida das gerações atuais e futuras. A sua plataforma Innovation for Good aborda questões prementes, como água potável e saneamento seguro, com produtos e serviços inovadores para comunidades carenciadas. David Kohler atua como presidente e CEO e representa a quarta geração de liderança da família Kohler.

Contato com a mídia:

Vicki Hafenstein

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2408627/Kohler_Co_secured_13_iF_product_design_awards.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/619434/Kohler_Logo.jpg

