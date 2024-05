Kohler Co. Erhält prestigeträchtige Auszeichnungen für globales Design: Begehrter iF Design Award in Gold und 12 weitere iF Design-Auszeichnungen

KOHLER, Wisconsin, 14. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Kohler Co. sicherte sich 13 iF-Produktdesignpreise für seine Marken Kohler, Mira und Klafs und unterstreicht damit den bedeutenden Einfluss des Unternehmens auf globales Design und Innovation. Beim diesjährigen iF-Designwettbewerb wurden die Produktdesigns von Kohler in mehreren Kategorien ausgezeichnet, darunter auch mit dem begehrten Gold-Award, der Kohler einen Platz unter den nur 75 Gold-Gewinnern bei der bevorstehenden Preisverleihung in Berlin einbrachte. Die mehrfachen Auszeichnungen von Kohler stehen für innovative Designs und Technologien, die in jedem der globalen Studios des Unternehmens entwickelt wurden - in den USA, Großbritannien, Indien und China.

Mit 10 800 Beiträgen aus 72 Ländern ist der iF Design Award einer der renommiertesten und wichtigsten Designwettbewerbe der Welt. Um den iF Design Award zu erhalten, muss man ein strenges zweistufiges Auswahlverfahren durchlaufen, bei dem renommierte Designexperten die eingereichten Produkte nach Idee, Form, Funktion, Differenzierung und Wirkung bewerten.

Kreativität und Spitzendesign sind das Herz und die Seele des Kohler-Ethos, und seine Teams von mutigen Schöpfern auf der ganzen Welt bilden die Grundlage für einige der kultigsten Marken im Bereich des Wohndesigns. Das Unternehmen hat sich einen guten Ruf für Innovation, Kunstfertigkeit und Design erworben und verfügt gleichzeitig über eine Betriebsphilosophie, die auf Unternehmergeist, Hartnäckigkeit und Bescheidenheit beruht.

"Seit über 150 Jahren widmet sich Kohler der Förderung von Innovation und unvergleichlichem Design. Es ist eine große Ehre, für die Leidenschaft und den Einfallsreichtum unserer Entwicklungsteams anerkannt zu werden", sagt David Kohler, Vorsitzender und CEO der Kohler Co. "Diese Anerkennung von iF bestätigt unser kontinuierliches Engagement, wirkungsvolle Lösungen für alle Märkte weltweit zu entwickeln."

Kohler wird seit über einem Jahrhundert für sein Design gefeiert. Dazu gehören eine Installation der farbigen Badezimmerarmaturen des Unternehmens aus den 1920er Jahren im Metropolitan Museum of Art in Manhattan, wichtige Partnerschaften mit weltweit bekannten Künstlern und Designern, aufsehenerregende Installationen in einigen der angesehensten Design-Mekkas und erstklassig gestalteten Umgebungen sowie Dutzende von Auszeichnungen in unzähligen Produktkategorien. Die Produktdesigns von Kohler wurden allein in den letzten zwei Jahrzehnten mit fast 100 iF Awards ausgezeichnet und erreichten Spitzenplätze bei allen führenden globalen Designpreisen, darunter Red Dot, IDEA und Fast Company.

Die KOHLER Loope Behältersanitärtoilette, die 2024 mit dem iF GOLD Product Design Award ausgezeichnet wurde - und die erste Gold-Auszeichnung für das Unternehmen überhaupt - ist eine wasserlose Sanitärlösung, die mit Behältersanitärmodellen integriert werden kann. Es wurde entwickelt, um sichere sanitäre Einrichtungen in dichten städtischen Gebieten zu schaffen, in denen es oft keine alternativen Möglichkeiten gibt. Die Loope-Toilette wurde im Rahmen von Kohler's Innovation for Good (IfG) Plattform entwickelt, einem internen Inkubator, der sich auf die Schaffung neuer Geschäftsmöglichkeiten mit sozialem und ökologischem Nutzen konzentriert. Die Lösungen von IfG haben positive Auswirkungen auf Gemeinschaften und Leben in der ganzen Welt, indem sie den Zugang zu sicherem Wasser und sanitären Einrichtungen verbessern.

Die Loope-Toilette wurde durch das UN-Nachhaltigkeitsziel Nr. 6 inspiriert, "den Zugang zu sicheren und erschwinglichen sanitären Einrichtungen für alle zu gewährleisten", und die Juroren des iF design award stellten fest, dass "ein großartiges Beispiel für Designinnovation im Dienste der Menschheit ist."

Als Teil unseres Portfolios "Innovation for Good" hat Loope das Potenzial, eine große Anzahl von Menschenleben auf der ganzen Welt positiv zu beeinflussen. Der Gewinn des iF Design Awards in Gold bringt die dringend benötigte Aufmerksamkeit für das Problem unsicherer sanitärer Anlagen, von dem so viele Menschen betroffen sind", sagt Laura Kohler, Chief Sustainable Living Officer bei Kohler Co. "Dieses und andere Produkte, die aus unserem IfG-Inkubatorprogramm hervorgegangen sind, nutzen die Leidenschaften der Mitarbeiter, um sinnvolle Lösungen zu entwickeln, die einen besseren Zugang zu einem nachhaltigen Leben ermöglichen.

Die Kohler Co. - mit ihren Marken Kohler, Mira und Klafs - erhielt 12 weitere iF Product Design Awards für Lösungen in den Bereichen Duschen, Badarmaturen, Toiletten, Waschbecken, Aufbewahrung, Küchenarmaturen und Saunen:

Mira Select Flex Shower System

Parallel Faucet

Sveda Steam Lav

Intelex Smart Flush Faceplate

Karing 3.0 Urinalysis Smart Toilet

Karing 3.0 Urinalysis Interface

Spacity Storage Accessory

All-in-one Beverage Faucet

SpaViva Handbrause mit All-in-One Cleansing Device

ModernLife Edge Dekorative Griffe

Klafs S11 Sauna Design by Studio F.A. Porsche

Klafs S1 Sauna black edition Design von Henssler & Schultheiss Design

"Unser Produktdesign ist auf den Menschen ausgerichtet, und wir streben danach, tiefe Interaktionen und unvergessliche Erlebnisse für unsere Kunden zu schaffen. Wir fühlen uns durch die überwältigende Liste der Auszeichnungen der iF-Organisation geehrt und freuen uns, dass unsere Visionen in der weltweiten Designbewertung ganz oben stehen", sagt Michael Seum, VP of Global Industrial Design bei Kohler Co.

Informationen zu Kohler Co.

Seit mehr als 150 Jahren ist Kohler Co. weltweit führend in Design und Innovation und hilft den Menschen, ein angenehmes, gesundes und nachhaltiges Leben zu führen - mit Küchen- und Badprodukten, luxuriösen Schränken, Fliesen und Leuchten, Wellness-Produkten und -Dienstleistungen, luxuriöser Gastlichkeit und Golf. Das Unternehmen Kohler Co. wurde 1873 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kohler, Wisconsin. Außerdem entwickelt das Unternehmen nachhaltige Wohnlösungen, um die Lebensqualität heutiger und künftiger Generationen zu verbessern. Die Plattform "Innovation for Good" befasst sich mit dringenden Problemen wie sauberem Wasser und sicheren sanitären Einrichtungen und bietet bahnbrechende Produkte und Dienstleistungen für unterversorgte Gemeinschaften. David Kohler ist Vorsitzender und CEO und repräsentiert die vierte Generation der Kohler-Familienführung.

