Kohler Co. získava prestížne ocenenia v globálnom dizajne: žiadané zlaté ocenenie Gold iF Design Award a 12 ďalších titulov iF Design

KOHLER, Wisconsin, 14. mája 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Kohler Co. získala 13 ocenení za produktový dizajn iF pod svojimi značkami Kohler, Mira a Klafs, čo podčiarkuje významný vplyv spoločnosti na globálny dizajn a inovácie. V tohtoročnej dizajnérskej súťaži iF si produktový dizajn Kohler získal uznanie v niekoľkých kategóriách, vrátane prestížneho ocenenia Gold, vďaka ktorému sa Kohler umiestnil medzi iba 75 zlatými víťazmi na nadchádzajúcom slávnostnom odovzdávaní cien v Berlíne. Početné ocenenia spoločnosti Kohler predstavujú inovatívny dizajn a technológie vyvinuté v každom z globálnych štúdií spoločnosti – v Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve, Indii a Číne.

Kohler Co. secured 13 iF product design awards under its Kohler, Mira and Klafs brands, emphasizing the company’s significant impact on global design and innovation.

S 10 800 prihlásenými dielami zo 72 krajín je iF Design Award jednou z najprestížnejších a najrelevantnejších dizajnových súťaží na svete. Získať cenu iF Design Award znamená absolvovať prísny dvojstupňový výber renomovanými odborníkmi na dizajn, ktorí hodnotia podania na základe nápadu, formy, funkcie, originality a vplyvu.

Kreativita a špičkový dizajn sú srdcom a dušou étosu spoločnosti Kohler a jej tímy odvážnych tvorcov na celom svete sú základom tých najikonickejších značiek v oblasti dizajnu pre domácnosť. Spoločnosť si vybudovala reputáciu vďaka inováciám, umeniu a dizajnu a zároveň presadzuje prevádzkovú filozofiu založenú na podnikateľskom duchu, húževnatosti a pokore.

„Spoločnosť Kohler sa už viac ako 150 rokov venuje presadzovaniu inovácií a bezkonkurenčného dizajnu. Je pre nás obrovská česť získať ocenenia za vášeň a vynaliezavosť našich vývojových tímov," hovorí David Kohler, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Kohler Co. „Toto uznanie od iF Design potvrdzuje naše nepretržité odhodlanie vytvárať pôsobivé riešenia na všetkých trhoch po celom svete."

Dizajnérske majstrovstvo spoločnosti Kohler si získava uznanie už viac ako storočie, čo dokazuje inštalácia farebných kúpeľňových doplnkov značky v Metropolitnom múzeu umenia na Manhattane v 20. rokoch minulého storočia, významné partnerstvá s celosvetovo uznávanými umelcami a dizajnérmi, výstavné inštalácie v tých najuznávanejších mekkách dizajnových a prvotriednych dizajnových prostrediach či desiatky ocenení v nespočetných kategóriách produktov. Produktový dizajn značky Kohler získal za posledné dve desaťročia takmer 100 ocenení iF a špičkové pozície vo všetkých popredných svetových oceneniach za dizajn vrátane Red dot, IDEA a Fast Company.

Suchá toaleta KOHLER Loope na báze kontajnera, držiteľ ocenenia iF GOLD Product Design Award za rok 2024 – a vôbec prvý držiteľ ocenenia na úrovni Gold – je sanitárne riešenie bez vody, ktoré sa integruje s modelmi zberu sanitárneho odpadu na báze kontajnera. Bola navrhnutá tak, aby zaistila bezpečnú hygienu v hustom mestskom prostredí, kde často neexistujú alternatívne možnosti. Toaleta Loope bola vyvinuté v rámci platformy spoločnosti Kohler Innovation for Good (IfG), interného inkubátora zameraného na vytváranie nových obchodných príležitostí so sociálnym a environmentálnym zámerom. Riešenia IfG sa snažia pozitívne vplývať na komunity a životy ľudí na celom svete tým, že zlepšujú prístup k bezpečnej vode a sanitácii.

Toaleta Loope bola inšpirovaná cieľom OSN pre trvalo udržateľný rozvoj č.6 „zabezpečiť bezpečné a dostupné sanitárne opatrenia pre všetkých" a porotcovia ocenenia iF Design Award poznamenali, že „ide o skvelý príklad inovácie dizajnu v službách ľudstva".

„V rámci nášho portfólia Innovation for Good môže Loope skutočne vylepšiť život značnému počtu ľudí po celom svete. Získanie ocenenia Gold iF za dizajn upriamuje potrebnú pozornosť na problematiku nedostatočne bezpečných sanitárnych zariadení, ktorá zasahuje toľko ľudí," hovorí Laura Kohler, riaditeľka pre udržateľný život spoločnosti Kohler Co. „Tento a ďalšie produkty vyplývajúce z nášho programu inkubátora IfG využívajú vášne spolupracovníkov na vývoj zmysluplných riešení, ktoré poskytujú lepší prístup k udržateľnému životu."

Kohler Co. – pod svojimi značkami Kohler, Mira a Klafs – získala 12 ďalších ocenení iF Product Design Awards za riešenia v oblasti sprchovania, kúpeľňových batérií, toaliet, umývadiel, úložných priestorov, kuchynských batérií a sáun:

Sprchový systém Mira Select Flex

Paralelná batéria

Parná vaňa Sveda

Inteligentná splachovacia doska Intelex

Inteligentná toaleta Karing 3.0 Urinalysis

Rozhranie na Karing 3.0 Urinalysis

Úložné príslušenstvo Spacity

All-in-one Nápojová batéria

Ručná sprcha s čistiacim zariadením SpaViva All-in-one

Dekoratívne rukoväte ModernLife Edge

Sauna Klafs S11 dizajn Studio F.A. Porsche

Sauna Klafs S1 čierna edícia dizajn Henssler & Schultheiss Design

„Náš produktový dizajn je zameraný na človeka a snažíme sa vytvárať pre našich zákazníkov hlboké interakcie a nezabudnuteľné zážitky. S pokorou prijímame úžasný zoznam ocenení od organizácie iF a tešíme sa, že naše vízie sa dostávajú na vrchol globálneho hodnotenia dizajnu," hovorí Michael Seum, viceprezident pre globálny priemyselný dizajn spoločnosti Kohler Co."

Dostupnosť produktu sa líši podľa regiónu. Ak chcete získať informácie, obráťte sa na miestny showroom.

O spoločnosti Kohler Co.

Spoločnosť Kohler Co. je už 150 rokov svetovým lídrom v oblasti odvážneho dizajnu a inovácií, ktorý sa snaží pomáhať ľuďom žiť príjemne, zdravo a udržateľne prostredníctvom kuchynských a kúpeľňových výrobkov, luxusných skriniek, obkladov a osvetlenia, wellness produktov a služieb a luxusných zážitkov v oblasti pohostinstva a majstrovského golfu. Súkromná spoločnosť Kohler Co. bola založená v roku 1873 a sídli v meste Kohler v štáte Wisconsin. Spoločnosť tiež vyvíja udržateľné riešenia na zvýšenie kvality života pre súčasné a budúce generácie. Jej platforma Innovation for Good rieši naliehavé problémy, ako je čistá voda a bezpečné sanitárne opatrenia, s prelomovými produktmi a službami pre znevýhodnené komunity. David Kohler pôsobí ako predseda a generálny riaditeľ a predstavuje štvrtú generáciu vedenia rodiny Kohlerovcov.

