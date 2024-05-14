За глобальный дизайн Kohler Co получает престижные Золотую и еще 12 наград iF Design Award

КОЛЕР, шт. Висконсин, 14 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Kohler Co. получила 13 наград iF за дизайн изделий под брендами Kohler, Mira и Klafs, что подчеркивает значительное влияние компании на глобальный дизайн и инновации. На конкурсе дизайна iF этого года дизайн изделий компании Kohler был отмечен премиями в нескольких категориях, включая желанную Золотую награду, которая обеспечила Kohler на предстоящей церемонии награждения в Берлине место в числе всего 75 лауреатов, отмеченных Золотыми наградами. Многочисленными наградами отмечены инновационные проекты и технологии компании Kohler, разработанные в каждой из глобальных студий компании — в США, Великобритании, Индии и Китае.

Kohler Co. secured 13 iF product design awards under its Kohler, Mira and Klafs brands, emphasizing the company’s significant impact on global design and innovation.

Конкурс iF Design Award, в котором приняли участие 10 800 заявок из 72 стран, является одним из самых престижных и актуальных конкурсов дизайна в мире. Чтобы стать лауреатом конкурса iF Design Award, нужно пройти строгий двухэтапный отбор известными экспертами по дизайну, которые оценивают заявки на основе идеи, формы, функциональности, исключительности и влияния.

Креативность и передовой дизайн определяют дух компании Kohler, а команды смелых созидателей компании по всему миру служат основой некоторых наиболее культовых брендов в области дизайна домашних интерьеров. Компания завоевала репутацию инновационной, творческой и дизайнерской, а также следует философии осуществления деятельности, основанной на предпринимательском духе, настойчивости и смирении.

«Уже более 150 лет компания Kohler посвящает себя созданию инноваций и непревзойденного дизайна. Признание страсти и изобретательности наших команд разработчиков огромная честь для нас, — сказал Дэвид Колер (David Kohler), председатель и генеральный директор Kohler Co. — Это признание со стороны iF подтверждает нашу неизменную приверженность созданию эффективных решений на всех рынках по всему миру».

Дизайнерское мастерство Kohler отмечается уже более века, в том числе известная установка в 1920-е цветного сантехнического оборудования компании в Музее искусств Метрополитен на Манхэттене, тесное сотрудничество с всемирно известными художниками и дизайнерами, демонстрация инсталляций в некоторых самых почитаемых дизайнерских мекках и средах мирового класса, а также десятки наград в многочисленных категориях продуктов. Только за последние два десятилетия дизайн изделий компании Kohler был отмечен более чем 100 наградами iF, а также занимал призовые места на всех ведущих мировых конкурсах в области дизайна, включая Red Dot, IDEA и Fast Company.

Санитарный унитаз на основе контейнера KOHLER Loope, удостоенный Золотой награды iF Design Award 2024 года — первое изделие в истории компании, получившее Золотую награду за дизайн, — это санитарное решение без использования воды, которое интегрируется с моделями для сбора санитарных отходов на основе контейнеров. Он был разработан для обеспечения безопасных санитарных условий в густонаселенных городских районах, где часто отсутствуют другие варианты. Унитаз Loope был разработан в рамках платформы Kohler IfG (Innovation for Good — инновации во благо), внутреннего инкубатора, ориентированного на создание новых бизнес-возможностей с социальной и экологической направленностью. Решения IfG ориентированы на положительное влияние на сообщества и жизнь во всем мире за счет расширения доступа к безопасной воде и санитарии.

На создание унитаза Loope компанию вдохновила Цель ООН в области устойчивого развития № 6 «обеспечение каждому доступа к безопасной и доступной санитарии», и жюри конкурса iF Design Awards отметило, что «это отличный пример дизайнерских инноваций на службе человечества».

«В рамках нашего ассортимента изделий IfG (инновации во благо) унитаз Loope имеет реальный потенциал положительного влияния на значительное количество жизней по всему миру. Золотая награда iF Design Award привлекает столь необходимое внимание к проблеме небезопасной санитарии, которая актуальна для очень многих людей, — сказала Лора Колер (Laura Kohler), директор по устойчивому развитию Kohler Co. — Это и другие изделия в рамках нашей программы-инкубатора IfG, являются результатом страсти молодых сотрудников к разработке важных решений, которые улучшают доступ к устойчивой жизни».

Компания Kohler Co. под брендами Kohler, Mira и Klafs получила 12 дополнительных наград iF Design Award за дизайн изделий, которыми были отмечены решения для душевых, смесители для ванных комнат, унитазы, раковины, система для размещения аксессуаров, кухонные смесители и сауны:

Душевая система MIRA Select Flex

Параллельный смеситель

Паровой умывальник Sveda

Умная панель для смыва Intelex

Умный унитаз с системой анализа мочи Karing 3.0

Интерфейс для анализа мочи Karing 3.0

Система для размещения аксессуаров Spacity

Универсальный кран для питья

Универсальная лейка для душа с чистящим устройством SpaViva

Декоративные ручки ModernLife Edge

Сауна Klafs S11 . Дизайн Studio F.A. Porsche

Черная версия сауны Klafs S1. Дизайн Henssler & Schultheiss Design

«Дизайн наших изделий ориентирован на человека, и мы стремимся к созданию для наших клиентов глубокого взаимодействия и незабываемых впечатлений. Мы потрясены огромным числом наград от организации iF и рады видеть, как наши представления выходят на вершину глобальной оценки дизайна», — говорит Майкл Сеум (Michael Seum), вице-президент по глобальному промышленному дизайну Kohler Co.

Доступность изделий зависит от региона. За информацией обращайтесь в местный выставочный зал.

О компании Kohler Co.

Уже более 150 лет Kohler Co. является мировым лидером в области смелого дизайна и инноваций, стремясь помочь людям жить комфортной, здоровой и устойчивой жизнью благодаря своим изделиям для кухни и ванны; роскошным шкафам, облицовочной плитке и осветительным приборам; оздоровительным изделиям и услугам; а также роскошным отелям и крупному чемпионату по гольфу. Частная компания Kohler Co. основана в 1873 году, ее штаб-квартира находится в Колере, штат Висконсин. Компания также разрабатывает решения для устойчивой жизни повышающие качества жизни текущего и будущих поколений. Платформа IfG (инновации во благо) компании решает насущные проблемы, такие как доступ к чистой воде и безопасная санитария, посредством революционных изделий и услуг для малообеспеченных сообществ. Дэвид Колер является председателем и генеральным директором и представляет четвертое поколение руководства семьи Колер.

Контакты для СМИ:

Вики Хафенштайн (Vicki Hafenstein)

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2408562/Kohler_Co_secured_13_iF_product_design_awards.jpg

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