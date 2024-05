Kohler Co. zdobywa prestiżowe wyróżnienia w dziedzinie światowego designu, w tym główną nagrodę iF GOLD Product Design Award i 12 dodatkowych wyróżnień

KOHLER, Wisconsin, 14 maja 2024 /PRNewswire/ -- Firma Kohler Co. zdobyła 13 nagród w konkursie iF Design Award w dziedzinie designu za produkty pod markami Kohler, Mira i Klafs, co podkreśla znaczący wkład firmy w globalną branżę projektową i innowacje. W tegorocznym konkursie iF Design Award projekty Kohler zdobyły uznanie w kilku kategoriach, w tym nagrodę główną, która zapewniła firmie miejsce w gronie zaledwie 75 zwycięzców podczas zbliżającej się ceremonii wręczenia nagród w Berlinie. Wielokrotnie nagradzane produkty Kohler łączą w sobie innowacyjny projekt i technologie opracowywane w każdym z oddziałów firmy - w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Indiach i Chinach.

iF Design Award jest jednym z najbardziej prestiżowych i najważniejszych konkursów w dziedzinie designu na świecie, z liczbą 10 800 konkursowych zgłoszeń z 72 krajów. Aby zdobyć nagrodę iF Design Award, należy przejść rygorystyczny proces dwuetapowej selekcji dokonywanej przez renomowanych ekspertów, którzy oceniają zgłoszenia pod kątem pomysłu, formy, funkcji, zróżnicowania i wpływu.

Kreatywność i najnowocześniejszy design stanowią serce i duszę etosu firmy Kohler, a jej zespoły śmiałych twórców z całego świata stanowią trzon kultowych marek w branży projektowania domów. Innowacyjność, artyzm i unikatowy design pozwoliły firmie zbudować reputację. Jednocześnie jej filozofię działania cechuje przedsiębiorcze podejście, wytrwałość i pokora.

„Od ponad 150 lat firma Kohler jest zaangażowana w rozwój innowacji i unikatowego designu. To ogromny zaszczyt zyskać uznanie za pasję i pomysłowość naszych zespołów - powiedział David Kohler, prezes i dyrektor generalny Kohler Co. - To wyróżnienie od iF odzwierciedla nasze nieustanne zaangażowanie w tworzenie znaczących rozwiązań na wszystkich rynkach świata".

Potencjał projektowy firmy Kohler jest ceniony od ponad wieku, o czym świadczy instalacja zaprojektowanej przez firmę kolorowej armatury łazienkowej w Metropolitan Museum of Art na Manhattanie w 1920 roku, znaczące partnerstwa ze światowej sławy artystami i projektantami, efektowne instalacje w najbardziej prestiżowych ośrodkach i światowej klasy środowiskach projektowych oraz dziesiątki wyróżnień dla niezliczonych kategorii produktów. Projekty Kohler zdobyły blisko 100 nagród iF tylko w ciągu ostatnich dwóch dekad, a także zajmowały czołowe miejsca we wszystkich wiodących światowych konkursach projektowych, w tym Red dot, IDEA i Fast Company.

Kontenerowa toaleta sanitarna KOHLER Loope , która otrzymała nagrodę iF GOLD Product Design Award 2024 po raz pierwszy w historii firmy, to niewymagające dostępu do wody rozwiązanie sanitarne, które można zintegrować z kontenerowymi modelami zbiórki odpadów sanitarnych. Zostało ono zaprojektowane z myślą o zapewnieniu bezpiecznych warunków sanitarnych w gęsto zaludnionych ośrodkach miejskich, w których często nie ma alternatywnych opcji. Toaleta Loope została opracowana w ramach platformy Innovation for Good (IfG) firmy Kohler - wewnętrznego inkubatora skupiającego się na tworzeniu nowych możliwości biznesowych w celach społecznych i środowiskowych. Istotą rozwiązań IfG jest wywieranie pozytywnego wpływu na społeczności i życie ludzi na całym świecie poprzez zwiększanie dostępu do bezpiecznej wody i urządzeń sanitarnych.

Inspiracją do stworzenia toalety Loope był cel zrównoważonego rozwoju ONZ nr 6, czyli „zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do bezpiecznych i przystępnych cenowo urządzeń sanitarnych". Jurorzy konkursu iF Design Award podkreślili, że „jest to doskonały przykład innowacyjnego designu, który przysłuży się ludzkości".

„Wchodząca w skład oferty produktów z linii Innovation for Good toaleta Loope wykazuje realny potencjał, aby pozytywnie wpłynąć na znaczną liczbę osób na całym świecie. Zdobycie nagrody Gold iF Design Award zwraca uwagę na problem niebezpiecznych warunków sanitarnych, który dotyka wielu ludzi - powiedziała Laura Kohler, dyrektor ds. zrównoważonego stylu życia w Kohler Co. - Ten i inne produkty powstałe w ramach inkubatora IfG odzwierciedlają pasję naszych pracowników w zakresie tworzenia znaczących rozwiązań ułatwiających prowadzenie zrównoważonego stylu życia".

Firma Kohler Co. otrzymała 12 dodatkowych nagród iF Product Design Awards za projekty pryszniców, baterii łazienkowych, toalet, zlewów, rozwiązań magazynowych, baterii kuchennych i saun pod markami Kohler, Mira i Klafs:

Zestaw prysznicowy Mira Select Flex

Kran Parallel

Generator pary Sveda Steam Lav

Inteligentna płytka spłukująca Intelex Smart Flush Faceplate

Inteligentna toaleta Karing 3.0 Urinalysis

Interfejs Karing 3.0 Urinalysis

Akcesoria do przechowywania z linii Spacity

Wielofunkcyjny kran do napojów

Prysznic SpaViva Handshower and Cleansing z wielofunkcyjnym urządzeniem do mycia

Dekoracyjne uchwyty ModernLife Edge

Sauna Klafs S11, projekt autorstwa Studio F.A. Porsche

Sauna Klafs S1 black edition, projekt autorstwa Henssler& Schultheiss Design

„Nasze projekty są tworzone z myślą o ludziach. Staramy się zapewniać naszym klientom głębokie interakcje i niezapomniane doświadczenia. Jesteśmy zaszczyceni ogromną liczbą wyróżnień przyznanych nam przez iF. Cieszy nas to, że nasze wizje są zgodne z najwyższymi globalnymi standardami oceny w branży projektowania" - powiedział Michael Seum, wiceprezes ds. globalnego wzornictwa przemysłowego w Kohler Co.

Dostępność produktów zależy od regionu. W celu uzyskania informacji prośba o kontakt z lokalnym salonem sprzedaży.

Kohler Co.

Od 150 lat Kohler Co. jest światowym liderem w dziedzinie projektowania i innowacji ukierunkowanych na zapewnienie ludziom pełnego gracji, zdrowego i zrównoważonego stylu życia; w dziedzinie wytwarzania eleganckich produktów kuchennych i łazienkowych; luksusowych szafek, płytek i oświetlenia; produktów i usług z sektora wellness, oraz w zakresie luksusowych rozwiązań hotelarskich i prestiżowych mistrzostw golfowych. Będąca spółką prywatną Kohler Co. powstała w 1873 r. i ma siedzibę w Kohler w stanie Wisconsin. Kohler również opracowuje rozwiązania umożliwiające życie zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, aby poprawić jakość życia obecnego pokolenia i przyszłych pokoleń. Jej platforma Innovation for Good służy rozwiazywaniu naglących problemów, m.in. związanych z dostępem do czystej wody i bezpiecznych sanitariatów, zapewniając przełomowe produkty i usługi dla potrzebujących społeczności. David Kohler pełni funkcję prezesa i dyrektora generalnego i reprezentuje czwarte pokolenie rodziny Kohlerów we władzach spółki.

