KPS CAPITAL PARTNERS社、THE WELLS COMPANIES, INC.を買収

ニューヨーク, 2026年2月10日 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP（以下「KPS」）は本日、新たに設立した関連会社を通じて、米国で建築用および構造用の高強度プレキャストコンクリートソリューションの設計、製造、施工を担う大手企業であるThe Wells Companies, Inc.社（以下「Wells」または「同社」）の買収について、正式な契約を締結したことを発表しました。取引の財務条件は公開されていません。取引完了は2026年第1四半期を予定しており、通常必要とされるクロージング条件および承認が条件となっています。

Wells社は、米国で高強度のプレキャストコンクリートソリューションを提供する大手プロバイダーであり、全米の幅広いエンドマーケットと顧客にサービスを提供しています。同社は、業界で最も包括的な高強度のプレキャストポートフォリオを揃えており、すべてを備えたプラットフォームとして、設計支援、エンジニアリングサービス、製造、現場での据付・仕上げを含むエンドツーエンドのサービスを提供しています。ミネソタ州アルバニーに本社を置くWells社の従業員数は約2,700人で、全米に13の製造施設を戦略的配置し運営しています。

KPS Mid-Cap Investments社のパートナー兼共同責任者であるRyan Harrison氏は、「高強度プレキャストコンクリート業界における米国マーケットリーダーであるWells社を買収できることをうれしく思います。同社のリーダーとしての地位を推進する要因は、包括的な製品ポートフォリオ、差別化された付加価値サービスの提供、長年をかけて築いた顧客との関係、ベストインクラスの製造拠点です。Wells社の製造に関する専門知識、品質へのこだわり、顧客との強い信頼関係は、KPSの戦略的、経営的、財務的リソースと合わせることで将来の成長を見据えた理想的なプラットフォームを築くことができます。最高経営責任者の Dan Juntunen氏をはじめとするWells社のチームと協力し、組織的および戦略的買収を通じて積極的に事業を拡大できることを楽しみにしています」と述べています。

Wells社の最高経営責任者（CEO）であるDan Juntunen氏は、「卓越した製造実績と建築製品に関する豊富な経験のあるKPS社は、次の成長段階に入る当社にとって理想的なパートナーです。KPSと我々の有能なチームで緊密に協力し、業界でのリーダーシップを拡大してお客様にとって大きな価値となる高品質な製品を引き続き提供できることを楽しみにしています。KPS社は、多様な建設用途でのプレキャストコンクリートソリューションの採用拡大という業界の強い追い風を享受し、当社独自の市場地位を活用できる有利な立場を確保することとなります」と述べました。

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP社がKPS社の法律顧問を担当しました。Piper SandlerおよびTaft, Stettinius and Hollister LLPがWells社の財務アドバイザーおよび法律顧問をそれぞれ担当しました。

Wells社について

The Wells Companies, Inc.は、構造物用および建築用の高強度プレキャストコンクリートソリューションに重点を置く、米国有数のフルサービスプレハブ建築ソリューションプロバイダーです。Wells社は70年以上にわたる専門知識を活かして設計パートナーや建設パートナーと協働し、プロジェクトの立ち上げから完了までの課題の解決、リスクの軽減、信頼の確立によってその付加価値を高めています。将来に目を向けると、Wells社の先進的な研究、製造、建築手法は、建築環境における革新性と効率性の基準を絶えず高めています。Wells社のチームは米国各地にランドマークを建築して、地域社会を変革し、企業や個人の繁栄を支援しています。Wells社について詳しくは、www.wellsconcrete.comをご覧ください。

KPS Capital Partners社について

KPS社は、関連運用会社を通じて運用資産195億ドル（2025年9月30日現在）に及ぶ一連の投資ファンドであるKPS Special Situations Fundsを運用しています。KPS社のパートナーは、多様な業種（基礎素材、ブランド消費者製品、ヘルスケア製品、高級品、自動車部品、資本設備、一般製造業を含む）の製造企業や産業企業に支配的な株式投資を行うことで、大幅な資本増価を実現するために30年近く専門的に取り組んできました。KPS社は有能な経営陣と建設的に協力し、事業を改善することで投資家に価値をもたらします。財務レバレッジに主に依存せずに、ポートフォリオ企業の戦略的地位、競争力、収益性を構造的に改善することで、投資リターンを生み出します。KPS Fund社のポートフォリオ企業の総年間収入は約212億ドルで、21か国で202か所の製造施設を運営し、全世界で直接雇用や共同事業を通じて約55,000人の従業員を擁しています（2025年9月30日現在）。KPS社の投資戦略とポートフォリオ企業については、www.kpsfund.comをご覧ください。

KPS Mid-Cap社は、中堅企業向け市場の下層への投資に重点を置いています。KPS Mid-Cap社は、KPS社のフラッグシップ・ファンドが30年以上持っている投資機会をターゲットし、投資戦略を活用しています。KPS Mid-Cap社は、KPS社のグローバルなプラットフォーム、評判、実績、インフラ、ベストプラクティス、知識、経験を活用して恩恵を受けます。KPS Mid-Cap社の投資チームは、パートナーのPierre de Villeméjane氏とRyan Harrison氏によって運営され、両者とも経験豊富で有能なプロフェッショナルで構成されるチームを率いています。

