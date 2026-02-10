KPS CAPITAL PARTNERS ÜBERNIMMT THE WELLS COMPANIES, INC.

Führender Hersteller und Installateur von architektonischen und strukturellen Betonfertigteil-Lösungen über dem Niveau

NEW YORK, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") gab heute bekannt, dass es über eine neu gegründete Tochtergesellschaft eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von The Wells Companies, Inc. ("Wells" oder das "Unternehmen") unterzeichnet hat, einem führenden Designer, Hersteller und Installateur von oberirdischen architektonischen und strukturellen Betonfertigteil-Lösungen in den Vereinigten Staaten. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2026 erwartet und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und Genehmigungen.

Wells ist ein führender Anbieter von Betonfertigteil-Lösungen in den Vereinigten Staaten, der eine breite Palette von Endmärkten und Kunden im ganzen Land bedient. Als voll integrierte Plattform verfügt das Unternehmen über eines der umfangreichsten Fertigteilportfolios der Branche und bietet ein umfassendes Leistungsspektrum, das von der Entwurfsunterstützung über Ingenieurdienstleistungen und die Herstellung bis hin zur Montage und Fertigstellung vor Ort reicht. Wells hat seinen Hauptsitz in Albany, Minnesota, beschäftigt etwa 2.700 Mitarbeiter und betreibt 13 strategisch günstig gelegene Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten.

Ryan Harrison, Partner und Co-Head von KPS Mid-Cap Investments, sagte: "Wir freuen uns über die Übernahme von Wells, einem Marktführer in der Betonfertigteilindustrie in den USA. Die Führungsposition des Unternehmens beruht auf seinem umfassenden Produktportfolio, differenzierten Mehrwertdiensten, langjährigen Kundenbeziehungen und einer erstklassigen Produktionsbasis. Das Fertigungs-Know-how von Wells, sein Engagement für Qualität und seine starken Kundenbeziehungen in Verbindung mit den strategischen, operativen und finanziellen Ressourcen von KPS bieten eine ideale Plattform für künftiges Wachstum. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Chief Executive Officer Dan Juntunen und dem Rest des Wells-Teams, um das Geschäft sowohl organisch als auch durch strategische Übernahmen aggressiv auszubauen".

Dan Juntunen, Chief Executive Officer von Wells, sagte: "KPS ist mit seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Herstellung von Spitzenleistungen und seiner bedeutenden Erfahrung mit Bauprodukten der ideale Partner für Wells, wenn wir in die nächste Wachstumsphase eintreten. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit KPS und unserem talentierten Team, um unsere Führungsposition in der Branche auszubauen und weiterhin qualitativ hochwertige Produkte zu liefern, die unseren Kunden einen erheblichen Mehrwert bieten. Das Unternehmen ist gut positioniert, um von dem starken Rückenwind in der Branche zu profitieren, der sich aus der zunehmenden Verbreitung von Betonfertigteil-Lösungen in verschiedenen Bauanwendungen ergibt, und unsere einzigartige Marktposition zu nutzen.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fungierte als Rechtsberater von KPS. Piper Sandler und Taft, Stettinius and Hollister LLP waren als Finanz- bzw. Rechtsberater für Wells tätig.

Über Wells

The Wells Companies, Inc. ist einer der landesweit führenden Komplettanbieter von Fertigbaulösungen mit Schwerpunkt auf Hochbau- und architektonischen Betonfertigteil-Lösungen. Mit mehr als 70 Jahren Erfahrung arbeitet Wells an der Seite von Planungs- und Baupartnern, um durch die Lösung von Herausforderungen, die Verringerung von Risiken und die Schaffung von Vertrauen vom Projektbeginn bis zum Abschluss einen Mehrwert zu schaffen. Mit Blick auf die Zukunft heben die fortschrittlichen Forschungs-, Herstellungs- und Baupraktiken von Wells die Standards für Innovation und Effizienz in der gebauten Umwelt kontinuierlich an. Das Wells-Team setzt überall in den USA Wahrzeichen, verändert Gemeinden und hilft Unternehmen und Einzelpersonen, sich zu entwickeln. Weitere Informationen über Wells finden Sie unter www.wellsconcrete.com.

Informationen zu KPS Capital Partners

KPS verwaltet über die mit ihm verbundenen Verwaltungsgesellschaften die KPS Special Situations Funds, eine Familie von Investmentfonds mit einem verwalteten Vermögen von 19,5 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. September 2025). Seit fast drei Jahrzehnten arbeiten die Partner von KPS ausschließlich daran, einen erheblichen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem sie kontrollierende Kapitalbeteiligungen an Fertigungs- und Industrieunternehmen in einer Vielzahl von Branchen tätigen, darunter Grundstoffe, Markenartikel, Gesundheits- und Luxusprodukte, Automobilteile, Investitionsgüter und allgemeine Fertigung. KPS schafft Werte für seine Investoren, indem es konstruktiv mit talentierten Managementteams zusammenarbeitet, um Unternehmen zu verbessern, und erzielt Investitionsrenditen, indem es die strategische Position, die Wettbewerbsfähigkeit und die Rentabilität seiner Portfoliounternehmen strukturell verbessert, anstatt sich in erster Linie auf die finanzielle Hebelwirkung zu verlassen. Die Portfoliounternehmen der KPS Funds haben einen Gesamtjahresumsatz von ca. 21,2 Mrd. USD, betreiben 202 Produktionsstätten in 21 Ländern und beschäftigen direkt und über Joint Ventures weltweit ca. 55.000 Mitarbeiter (Stand: 30. September 2025). Die KPS-Anlagestrategie und die Portfoliounternehmen werden unter www.kpsfund.com ausführlich beschrieben.

KPS Mid-Cap konzentriert sich auf Investitionen im unteren Bereich des mittleren Marktes. KPS Mid-Cap zielt auf dieselbe Art von Anlagemöglichkeiten ab und verwendet dieselbe Anlagestrategie, die die Flaggschiff-Fonds von KPS seit über drei Jahrzehnten verfolgen. KPS Mid-Cap nutzt und profitiert von der globalen Plattform, dem Ruf, der Erfolgsbilanz, der Infrastruktur, den Best Practices, dem Wissen und der Erfahrung von KPS. Das KPS Mid-Cap-Investmentteam wird von den Partnern Pierre de Villeméjane und Ryan Harrison geleitet, die ein Team von erfahrenen und talentierten Fachleuten führen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg