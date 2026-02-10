KPS CAPITAL PARTNERS ADQUIRIRÁ WELLS COMPANIES, INC.

Fabricante e instalador líder de soluciones de hormigón prefabricado arquitectónico y estructural de grado superior

NUEVA YORK, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunció hoy que, a través de una nueva filial, ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir The Wells Companies, Inc. ("Wells" o la "Compañía"), un diseñador, fabricante e instalador líder de soluciones de hormigón prefabricado arquitectónico y estructural en los Estados Unidos. Los términos financieros de la transacción no han sido revelados. Se espera que la transacción quede finalizada en el primer trimestre de 2026 y está sujeta a las condiciones y aprobaciones de cierre habituales.

Wells es un proveedor líder de soluciones de hormigón prefabricado de calidad superior en los Estados Unidos, que presta servicios a una amplia gama de mercados finales y clientes en todo el país. Como plataforma totalmente integrada, la Compañía cuenta con una de las carteras de prefabricados más completas del sector, que ofrece capacidades de extremo a extremo que incluyen asistencia de diseño, servicios de ingeniería, fabricación e instalación y acabado in situ. Con sede en Albany, Minnesota, Wells emplea a aproximadamente 2.700 personas y opera 13 instalaciones de fabricación ubicadas estratégicamente en todo Estados Unidos.

Ryan Harrison, socio y codirector de KPS Mid-Cap Investments, dijo: "Estamos muy contentos de adquirir Wells, líder del mercado en la industria del hormigón prefabricado de grado superior en los EE. UU. La posición de liderazgo de la compañía está impulsada por su amplia cartera de productos, capacidades diferenciadas de servicios de valor agregado, relaciones con los clientes de larga data y una huella de fabricación de primera clase. La experiencia en fabricación de Wells, su compromiso con la calidad y sus sólidas relaciones con los clientes, junto con los recursos estratégicos, operativos y financieros de KPS, proporcionan una plataforma ideal para el crecimiento futuro. Esperamos asociarnos con el Director Ejecutivo Dan Juntunen y el resto del equipo de Wells para expandir agresivamente el negocio tanto orgánicamente como a través de adquisiciones estratégicas ".

Dan Juntunen, director ejecutivo de Wells, expresó: "Con su probado historial de excelencia en la fabricación y su importante experiencia en productos de construcción, KPS es el socio ideal para Wells a medida que entramos en esta próxima fase de crecimiento. Esperamos trabajar en estrecha colaboración con KPS y nuestro talentoso equipo para expandir nuestro liderazgo en la industria y continuar entregando productos de alta calidad que proporcionen un valor significativo para nuestros clientes. La empresa está bien posicionada para beneficiarse de los fuertes vientos de cola de la industria de la creciente adopción de soluciones de hormigón prefabricado en diversas aplicaciones de construcción y aprovechar nuestra posición única en el mercado ".

KPS se apoyó en Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP como asesor jurídico. Piper Sandler y Taft, Stettinius y Hollister LLP actuaron como asesor financiero y asesor jurídico, respectivamente, de Wells.

Acerca de Wells

The Wells Companies, Inc. es uno de los principales proveedores de soluciones de construcción prefabricada de servicio completo del país con un enfoque en soluciones de hormigón prefabricado estructural y arquitectónico por encima del nivel del suelo. Con más de 70 años de experiencia, Wells trabaja junto con socios de diseño y construcción, agregando valor al resolver desafíos, reducir riesgos y establecer confianza desde el inicio del proyecto hasta su finalización. Con la vista puesta en el futuro, las prácticas avanzadas de investigación, fabricación y construcción de Wells están elevando continuamente los estándares de innovación y eficiencia en el entorno construido. El equipo de Wells crea puntos de referencia en todo Estados Unidos, transformando comunidades y ayudando a empresas e individuos a prosperar. Para más información acerca de Wells, visite www.wellsconcrete.com.

Acerca de KPS Capital Partners

KPS, a través de sus entidades de gestión afiliadas, es la gestora de KPS Special Situations Funds, una familia de fondos de inversión de 19.500 millones de dólares en activos bajo gestión (al 30 de septiembre de 2025). Durante casi tres décadas, los socios de KPS han trabajado exclusivamente en función de la revalorización significativa del capital, y para esto ha realizado inversiones de capital controladas en empresas manufactureras e industriales de diversos sectores, entre los que se incluyen el de materias primas, productos de marca para el consumidor, sanitarios y de lujo, piezas automotrices, bienes de capital y fabricación general. KPS crea valor para sus inversionistas colaborando de manera constructiva con equipos talentosos de gestión, con el propósito de mejorar los negocios y generar retornos de inversión mediante la consolidación de la posición estratégica, la competitividad y la rentabilidad de las empresas de su cartera de inversiones, en lugar de depender principalmente de la influencia financiera. Las compañías de la cartera de KPS Funds tienen ingresos anuales conjuntos de aproximadamente $ 21,2 mil millones, operan 202 plantas de producción en 21 países y cuentan con cerca de 55.000 empleados, directamente y a través de empresas conjuntas en todo el mundo (hasta el 30 de septiembre de 2025). La estrategia de inversión y las empresas de la cartera de KPS se describen detalladamente en www.kpsfund.com.

KPS Mid-Cap se centra en inversiones en el segmento inferior del mercado medio. KPS Mid-Cap se enfoca en el mismo tipo de oportunidades de inversión y utiliza la misma estrategia de inversión que los fondos insignia de KPS han utilizado durante más de tres décadas. KPS Mid-Cap aprovecha y se beneficia de la plataforma mundial, la reputación, la trayectoria, la infraestructura, las mejores prácticas, los conocimientos y la experiencia de KPS. El equipo de inversión de mediana capitalización de KPS está gestionado por los socios Pierre de Villeméjane y Ryan Harrison, que lideran un equipo de profesionales experimentados y talentosos.

