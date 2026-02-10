KPS CAPITAL PARTNERS ACQUIERT THE WELLS COMPANIES, INC.

Fabricant et installateur de premier plan de solutions en béton préfabriqué architectural et structurel de niveau supérieur

NEW YORK, 10 février 2026 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP (" KPS ") a annoncé aujourd'hui que, par l'intermédiaire d'une société affiliée nouvellement créée, elle a signé un accord définitif pour acquérir The Wells Companies, Inc. (" Wells " ou la " Société "), un concepteur, fabricant et installateur de premier plan de solutions architecturales et structurelles en béton préfabriqué au-dessus du niveau de la chaussée aux États-Unis. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées. La finalisation de la transaction est prévue pour le premier trimestre 2026 et est soumise aux conditions de clôture et approbations habituelles.

Wells est l'un des principaux fournisseurs de solutions de béton préfabriqué en surface aux États-Unis, desservant un large éventail de marchés finaux et de clients dans tout le pays. En tant que plateforme entièrement intégrée, la société possède l'un des portefeuilles de produits préfabriqués en surface les plus complets du secteur, offrant des capacités de bout en bout, y compris l'assistance à la conception, les services d'ingénierie, la fabrication ainsi que l'installation et la finition sur site. Wells, dont le siège social se trouve à Albany, dans le Minnesota, emploie environ 2 700 personnes et exploite 13 sites de production stratégiquement situés dans l'ensemble des États-Unis.

Ryan Harrison, associé et co-responsable de KPS Mid-Cap Investments, a déclaré : "Nous sommes ravis d'acquérir Wells, un leader du marché de l'industrie du béton préfabriqué aux États-Unis. La position de leader de l'entreprise est due à son portefeuille complet de produits, à ses capacités de services différenciés à valeur ajoutée, à ses relations de longue date avec ses clients et à une empreinte manufacturière de premier ordre. L'expertise de Wells en matière de fabrication, son engagement en faveur de la qualité et ses solides relations avec les clients, combinés aux ressources stratégiques, opérationnelles et financières de KPS, constituent une plate-forme idéale pour la croissance future. Nous nous réjouissons de collaborer avec le directeur général Dan Juntunen et le reste de l'équipe de Wells pour développer agressivement l'entreprise, à la fois de manière organique et par le biais d'acquisitions stratégiques".

Dan Juntunen, directeur général de Wells, a déclaré : "KPS, qui a fait la preuve de son excellence en matière de fabrication et de son expérience considérable dans le domaine des produits de construction, est le partenaire idéal pour Wells au moment où nous entamons cette nouvelle phase de croissance. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec KPS et son équipe talentueuse afin de renforcer notre position de leader dans le secteur et de continuer à fournir des produits de haute qualité qui apportent une valeur ajoutée considérable à nos clients. La société est bien positionnée pour bénéficier des forts vents contraires de l'industrie liés à l'adoption croissante de solutions en béton préfabriqué dans diverses applications de construction et à l'exploitation de notre position unique sur le marché".

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a été le conseiller juridique de KPS. Piper Sandler et Taft, Stettinius and Hollister LLP ont été respectivement conseiller financier et conseiller juridique de Wells.

À propos de Wells

The Wells Companies, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de solutions de construction préfabriquée à service complet du pays, qui se concentre sur les solutions de béton préfabriqué structurel et architectural au-dessus du niveau du sol. Avec plus de 70 ans d'expertise, Wells travaille aux côtés des partenaires de la conception et de la construction, ajoutant de la valeur en résolvant les défis, en réduisant les risques et en établissant la confiance du début à la fin du projet. Tournée vers l'avenir, la recherche avancée, la fabrication et les pratiques de construction de Wells ne cessent d'améliorer les normes d'innovation et d'efficacité dans le domaine de l'environnement bâti. L'équipe de Wells crée des points de repère à travers les États-Unis, transformant les communautés et aidant les entreprises et les particuliers à prospérer. Pour plus d'informations sur Wells, consultez le site www.wellsconcrete.com.

À propos de KPS Capital Partners

KPS, par l'intermédiaire de ses entités de gestion affiliées, est le gestionnaire des KPS Special Situations Funds, une famille de fonds d'investissement avec 19,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion (au 30 septembre 2025). Depuis près de trente ans, les associés de KPS travaillent exclusivement à la réalisation d'une plus-value significative en investissant dans des sociétés manufacturières et industrielles dans un large éventail de secteurs, notamment les matériaux de base, les produits de consommation de marque, les produits de santé et de luxe, les pièces détachées automobiles, les biens d'équipement et l'industrie manufacturière en général. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de gestion talentueuses pour améliorer les entreprises, et génère des retours sur investissement en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des entreprises de son portefeuille, plutôt qu'en s'appuyant principalement sur l'effet de levier financier. Les sociétés du portefeuille des fonds KPS ont un chiffre d'affaires annuel total d'environ 21,2 milliards de dollars, exploitent 202 sites de production dans 21 pays et emploient environ 55 000 personnes, directement ou par l'intermédiaire de coentreprises, dans le monde entier (au 30 septembre 2025). La stratégie d'investissement de KPS et les sociétés de son portefeuille sont décrites en détail sur le site www.kpsfund.com.

KPS Mid-Cap se concentre sur les investissements dans le segment inférieur du marché intermédiaire. KPS Mid-Cap cible le même type d'opportunités d'investissement et utilise la même stratégie d'investissement que les fonds phares de KPS depuis plus de trois décennies. KPS Mid-Cap utilise la plateforme mondiale de KPS, sa réputation, ses antécédents, son infrastructure, ses meilleures pratiques, ses connaissances et son expérience. L'équipe d'investissement de KPS Mid-Cap est dirigée par les associés Pierre de Villeméjane et Ryan Harrison, qui dirigent une équipe de professionnels expérimentés et talentueux.

