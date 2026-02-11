KPS CAPITAL PARTNERS NEEMT THE WELLS COMPANIES, INC. OVER

Toonaangevende producent en installateur van bovengrondse architectonische en structurele prefabbetonoplossingen

NEW YORK, 11 februari 2026 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") heeft vandaag aangekondigd dat het, via een nieuw opgerichte gelieerde entiteit, een definitieve overeenkomst heeft gesloten voor de overname van The Wells Companies, Inc. ("Wells" of het "bedrijf"). Wells is een toonaangevende ontwerper, producent en installateur van bovengrondse architectonische en structurele prefabbetonoplossingen in de Verenigde Staten. De financiële voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt. De transactie zal naar verwachting worden afgesloten in het eerste kwartaal van 2026, afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en goedkeuringen.

Wells is een toonaangevende leverancier van bovengrondse prefabbetonoplossingen in de Verenigde Staten en bedient een breed scala aan eindmarkten en klanten in het hele land. Als volledig geïntegreerd platform beschikt het bedrijf over een van de meest uitgebreide portfolio's van bovengrondse prefaboplossingen in de sector, met end-to-endcapaciteiten waaronder ontwerpbegeleiding, engineeringdiensten, productie en installatie en afwerking op locatie. Wells heeft zijn hoofdkantoor in Albany (Minnesota), telt ongeveer 2700 medewerkers en exploiteert 13 strategisch gelegen productiefaciliteiten verspreid over de Verenigde Staten.

Ryan Harrison, Partner en Co-Head of KPS Mid-Cap Investments, verklaarde: "Wij zijn verheugd Wells over te nemen, een marktleider binnen de sector van bovengronds prefabbeton in de Verenigde Staten. De leidende positie van het bedrijf is te danken aan zijn uitgebreide productportfolio, onderscheidende dienstverleningscapaciteiten met toegevoegde waarde, langdurige klantrelaties en een productievoetafdruk van topklasse. Wells' productie-expertise, sterke focus op kwaliteit en hechte klantrelaties, gecombineerd met de strategische, operationele en financiële middelen van KPS, vormen een ideaal platform voor toekomstige groei. Wij kijken ernaar uit samen te werken met Chief Executive Officer Dan Juntunen en het gehele Wells-team om de activiteiten zowel organisch als via strategische overnames versneld uit te breiden."

Dan Juntunen, Chief Executive Officer van Wells, zei: "KPS, met zijn bewezen staat van dienst op het gebied van productie-excellentie en ruime ervaring op het gebied van bouwmaterialen, is de ideale partner voor Wells nu wij deze volgende groeifase ingaan. Wij kijken ernaar uit nauw samen te werken met KPS en ons getalenteerde team om onze leidende positie in de sector verder uit te bouwen en hoogwaardige producten te blijven leveren die aanzienlijke waarde creëren voor onze klanten. Het bedrijf is goed gepositioneerd om te profiteren van sterke sectorale meewind door de toenemende toepassing van prefabbetonoplossingen in uiteenlopende bouwtoepassingen, waarbij wij onze unieke marktpositie benutten."

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP deden dienst als juridisch adviseurs voor KPS. Piper Sandler en Taft, Stettinius & Hollister LLP fungeerden respectievelijk als financieel adviseur en juridisch adviseur van Wells.

Over Wells

The Wells Companies, Inc. is een van de toonaangevende full-service aanbieders van geprefabriceerde bouwoplossingen in de Verenigde Staten, met een focus op bovengrondse structurele en architectonische prefabbetonoplossingen. Met meer dan zeventig jaar expertise werkt Wells samen met ontwerp- en bouwpartners en voegt waarde toe door uitdagingen op te lossen, risico's te beperken en vertrouwen op te bouwen vanaf de start van een project tot aan de voltooiing. Met het oog op de toekomst blijven de geavanceerde onderzoeks-, productie- en bouwpraktijken van Wells de normen voor innovatie en efficiëntie in de gebouwde omgeving verhogen. Het Wells-team realiseert toonaangevende projecten in de Verenigde Staten, transformeert gemeenschappen en helpt bedrijven en individuen te floreren. Meer informatie over Wells vindt u op www.wellsconcrete.com.

Over KPS Capital Partners

KPS is, via zijn gelieerde beheerentiteiten, de beheerder van de KPS Special Situations Funds, een familie van investeringsfondsen met meer dan USD 19,5 miljard aan beheerd vermogen (per 30 september 2025). Gedurende bijna drie decennia werken de Partners van KPS uitsluitend aan het realiseren van aanzienlijke kapitaalgroei door het doen van controlerende aandeleninvesteringen in productie- en industriële bedrijven in een breed scala van industrieën, waaronder basismaterialen, merkproducten voor consumenten, gezondheidszorg en luxeproducten, auto-onderdelen, kapitaaluitrusting en algemene fabricage. KPS creëert waarde voor zijn beleggers door constructief samen te werken met getalenteerde managementteams om bedrijven beter te maken en genereert beleggingsrendementen door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van zijn portefeuillebedrijven structureel te verbeteren, in plaats van voornamelijk te vertrouwen op financiële leveraging. De portefeuillebedrijven van de KPS Funds genereren momenteel een totale jaaromzet van ongeveer $ 21,2 miljard, baten 202 productiefaciliteiten uit in 21 landen en hebben wereldwijd ongeveer 55.000 werknemers, rechtstreeks en via joint ventures (per 30 september 2025). De investeringsstrategie en de portefeuillebedrijven van KPS staan in detail beschreven op www.kpsfund.com.

KPS Mid-Cap richt zich op investeringen in het onderste deel van de middenmarkt. KPS Mid-Cap richt zich op hetzelfde type investeringsmogelijkheden en maakt gebruik van dezelfde investeringsstrategie die de vlaggenschipfondsen van KPS al bijna drie decennia hanteren. KPS Mid-Cap maakt gebruik van en profiteert van de wereldwijde platform, reputatie, staat van dienst, infrastructuur, beste praktijken, kennis en ervaring van KPS. Het investeringsteam van KPS Mid-Cap wordt geleid door vennoten Pierre de Villeméjane en Ryan Harrison die leidinggeven aan een team van ervaren en getalenteerde professionals.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg