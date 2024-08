LambdaTest apresenta KaneAI: O primeiro agente de teste com IA de ponta a ponta, pioneiro em uma nova era em engenharia de qualidade

O KaneAI expandirá o acesso aos testes para além dos engenheiros e desenvolvedores. É o primeiro estúdio de testes para o setor de testes de software com tecnologia GenAI, projetado para transformar a forma como as equipes criam, gerenciam e executam testes

NOIDA, Índia e SÃO FRANCISCO, 22 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A LambdaTest, uma plataforma líder de testes unificados baseados em nuvem, lançou o KaneAI, o primeiro agente de teste de software com IA de ponta a ponta do mundo. É uma abordagem única para criar, depurar e evoluir testes de ponta a ponta usando linguagem natural que revolucionará a maneira como as equipes criam, gerenciam e executam testes automatizados.

O teste de automação tem sido uma parte crítica do desenvolvimento de software, mas geralmente vem com desafios significativos. A automação de testes frequentemente fica atrás dos sprints de desenvolvimento, com testes frágeis exigindo manutenção constante. Mesmo as soluções low-code/no-code têm uma curva de aprendizado e muitas vezes começam a quebrar em escala, dificultando a configuração da automação de testes para acompanhar as necessidades de teste em evolução.

O KaneAI da LambdaTest é um assistente de teste inédito e que conta com recursos de IA pioneiros no setor, como recursos de criação, gerenciamento e depuração de testes, criados desde o início para equipes de engenharia de qualidade de alta velocidade. O KaneAI permite que os usuários criem e evoluam casos de teste complexos usando linguagem natural, reduzindo significativamente o tempo e a experiência necessários para começar a usar a automação de testes. Como os testes estão usando Linguagem Natural, isso também oferece uma oportunidade para diferentes funcionários participarem do processo de criação do caso de teste.

Combinado com recursos integrados, como planejamento inteligente de testes, cura de testes com IA e afirmações condicionais avançadas, o KaneAI oferece suporte a fluxos de trabalho complexos e garante uma cobertura abrangente de testes.

Ao contrário das soluções tradicionais de low-code/no-code que atingem os limites de escalabilidade, o KaneAI fornece recursos de edição de teste bidirecional, que permitem aos usuários criar em código ou em linguagem natural. Além disso, permite a exportação de código em vários idiomas em todas as principais estruturas, juntamente com recursos exclusivos de tradução de instrução para código e código para instrução. Isso permite a manutenção sem esforço de testes em escala e garante que até mesmo as necessidades de teste mais complexas sejam atendidas.

O KaneAI também revoluciona o processo de depuração com seus recursos de observabilidade de teste alimentados por IA e RCA (Análise de Causa Raiz) em tempo real. Isso ajuda as equipes de engenharia distribuída em larga escala a minimizar o tempo de inatividade do aplicativo e acelerar os ciclos de lançamento, sem comprometer a qualidade do produto.

Além disso, o KaneAI se integra perfeitamente aos fluxos de trabalho existentes, oferecendo suporte a ferramentas populares como Jira, Slack, GitHub Actions e Microsoft Teams, tornando-se uma adição inestimável a qualquer kit de ferramentas de teste.

"Nos últimos 6 anos, ouvimos o feedback dos usuários sobre como resolver seus desafios de teste. O KaneAI é o resultado da abordagem inovadora da nossa equipe para lidar com isso. A equipe de engenharia e produto gastou mais de um ano para construir este produto revolucionário e ultrapassou os limites do que é possível em engenharia de qualidade. Eles garantiram que todos os aspectos do KaneAI pudessem enfrentar os desafios do mundo real que as equipes de teste enfrentam diariamente. Essa jornada consistiu em desenvolver um agente de teste com tecnologia de IA e reimaginar o que poderia ser a automação de testes", disse Asad Khan, cofundador e CEO da LambdaTest.

"O KaneAI exemplifica o compromisso inabalável da LambdaTest em revolucionar a engenharia de qualidade. Tendo liderado empresas de tecnologia por duas décadas, tenho visto equipes de desenvolvimento de software lutando para acompanhar o ritmo acelerado das mudanças e permanecer ágeis à medida que entregam produtos de primeira linha. O KaneAI é um divisor de águas e aborda desafios em larga escala para equipes de engenharia de qualidade. Através deste produto, a LambdaTest interrompe o ecossistema de testes herdado. A criação de testes baseada em NLP rompe fundamentalmente os fluxos de trabalho de teste tradicionais e capacita gerentes de produto, desenvolvedores e testadores a integrar perfeitamente testes contínuos aos fluxos de trabalho de DevOps", afirmou Sandeep Johri, CEO da Checkmarx.

Com a introdução do KaneAI, a LambdaTest se estabeleceu como uma solução abrangente para todas as necessidades de engenharia de qualidade de software de ponta a ponta. Desde o planejamento, criação, execução, análise e geração de relatórios de testes, a LambdaTest agora abrange todas as funções, juntamente com seus principais recursos de fornecimento de ambientes em nuvem para execução de testes em dispositivos e navegadores reais. Além disso, a inteligência de teste baseada em IA fornece informações valiosas, garantindo uma abordagem robusta e integrada à garantia de qualidade.

O beta privado do KaneAI estará disponível a partir de 21 de agosto de 2024. As equipes de engenharia de qualidade interessadas em ficar à frente da curva podem se inscrever para acesso antecipado no KaneAI.

Para saber mais sobre o KaneAI e suas ofertas exclusivas, visite: https://www.lambdatest.com/kane-ai.

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é uma plataforma de garantia de qualidade de software inteligente e omnicanal que permite que as empresas acelerem o tempo de lançamento no mercado por meio de criação, orquestração e execução de testes baseados em nuvem e baseados em IA. Mais de 10.000 clientes corporativos e mais de 2 milhões de usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para suas necessidades de teste.

OBrowser & App Testing Cloud permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de aplicativos da web e móveis em mais de 5000 navegadores, dispositivos reais e ambientes de sistemas operacionais diferentes.

OHyperExecute ajuda os clientes a executar e orquestrar grades de teste na nuvem para qualquer framework e linguagem de programação em velocidades extremamente rápidas para reduzir o tempo de teste de qualidade, ajudando os desenvolvedores a criar software mais rapidamente.

Para mais informações, visite https://lambdatest.com.

