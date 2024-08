LambdaTest stellt KaneAI vor: Der erste durchgängige KI-Test-Agent, der eine neue Ära in der Qualitätsentwicklung einläutet

KaneAI wird den Zugang zu Tests über Ingenieure und Entwickler hinaus erweitern. Es ist das erste GenAI-gestützte Teststudio der Softwaretestbranche, das die Art und Weise verändern wird, wie Teams Tests erstellen, verwalten und ausführen.

NOIDA, Indien und SAN FRANCISCO, 21. August 2024 /PRNewswire/ -- LambdaTest, eine führende Cloud-basierte einheitliche Testplattform, hat KaneAI, den weltweit ersten End-to-End-Software-KI-Testagenten, auf den Markt gebracht. Dies ist ein einzigartiger Ansatz für das Verfassen, Debuggen und Entwickeln von End-to-End-Tests mit natürlicher Sprache, der die Art und Weise, wie Teams automatisierte Tests erstellen, verwalten und ausführen, revolutionieren wird.

Automatisiertes Testen ist seit langem ein wichtiger Bestandteil der Softwareentwicklung, bringt aber oft erhebliche Herausforderungen mit sich. Die Testautomatisierung hinkt häufig den Entwicklungssprints hinterher, wobei spröde Tests eine ständige Wartung erfordern. Selbst Low-Code-/No-Code-Lösungen haben eine Lernkurve und brechen oft bei der Skalierung zusammen, was es für die Einrichtung der Testautomatisierung schwierig macht, mit den sich entwickelnden Testanforderungen Schritt zu halten.

KaneAI von LambdaTest ist der erste KI-Testassistent mit branchenweit einzigartigen KI-Funktionen wie Testeinrichtung, -management und -debugging, der von Grund auf für High-Speed-Qualitätsentwicklungsteams entwickelt wurde. KaneAI ermöglicht es den Benutzern, komplexe Testfälle in natürlicher Sprache zu erstellen und weiterzuentwickeln, wodurch der Zeitaufwand und das erforderliche Fachwissen für den Einstieg in die Testautomatisierung erheblich reduziert werden. Da die Tests in natürlicher Sprache durchgeführt werden, können sich auch verschiedene Personen an der Erstellung der Testfälle beteiligen.

In Kombination mit integrierten Funktionen wie intelligenter Testplanung, KI-gestützter Testkorrektur und erweiterten bedingten Assertionen unterstützt KaneAI komplexe Workflows und gewährleistet eine umfassende Testabdeckung.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Low-Code/No-Code-Lösungen, die an die Grenzen der Skalierbarkeit stoßen, bietet KaneAI Funktionen zur Bearbeitung von Tests in zwei Richtungen, so dass Benutzer entweder in Code oder in natürlicher Sprache schreiben können. Darüber hinaus ermöglicht es den Export von mehrsprachigem Code in alle wichtigen Frameworks und bietet einzigartige Funktionen für die Übersetzung von Anweisungen in Code und von Code in Anweisungen. Dies ermöglicht eine mühelose Wartung der Tests für die Skalierung und stellt sicher, dass auch die kompliziertesten Testanforderungen erfüllt werden.

KaneAI revolutioniert auch den Debugging-Prozess mit seiner KI-gestützten Testbeobachtung und Echtzeit-RCA-Funktionen (Root Cause Analysis). Dies hilft großen, verteilten Entwicklungsteams, die Ausfallzeiten von Anwendungen zu minimieren und die Release-Zyklen zu beschleunigen, ohne dabei Kompromisse bei der Produktqualität einzugehen.

Darüber hinaus lässt sich KaneAI nahtlos in bestehende Workflows integrieren und unterstützt gängige Tools wie Jira, Slack, GitHub Actions und Microsoft Teams, was es zu einer unschätzbaren Ergänzung für jedes Test-Toolkit macht.

„In den letzten 6 Jahren haben wir auf das Feedback der Benutzer gehört, wie wir ihre Prüfaufgaben lösen können. KaneAI ist das Ergebnis des innovativen Ansatzes unseres Teams, um dieses Problem anzugehen. Das Technik- und Produktteam hat über ein Jahr lang an diesem revolutionären Produkt gearbeitet und die Grenzen des Möglichen in der Qualitätstechnik erweitert. Sie sorgten dafür, dass jeder Aspekt von KaneAI den realen Herausforderungen gerecht wird, mit denen die Testteams täglich konfrontiert werden. Bei dieser Entwicklung ging es darum, einen KI-gestützten Testagenten zu entwickeln und neu zu definieren, was Testautomatisierung sein könnte", sagt Asad Khan, Mitbegründer und Geschäftsführer von LambdaTest.

„KaneAI ist ein Beispiel für das unermüdliche Engagement von LambdaTest, die Qualitätstechnik zu revolutionieren. In den zwei Jahrzehnten, in denen ich Technologieunternehmen geleitet habe, habe ich erlebt, wie Softwareentwicklungsteams damit zu kämpfen hatten, mit dem schnellen Wandel Schritt zu halten und bei der Bereitstellung von Spitzenprodukten agil zu bleiben. KaneAI verändert das Spiel und stellt sich den großen Herausforderungen für Qualitätsteams. Mit diesem Produkt durchbricht LambdaTest das bestehende Test-Ökosystem. Die NLP-basierte Testentwicklung durchbricht die traditionellen Test-Workflows grundlegend und ermöglicht es Produktmanagern, Entwicklern und Testern, kontinuierliche Tests nahtlos in die DevOps-Workflows zu integrieren", erklärt Sandeep Johri, Geschäftsführer von Checkmarx .

Mit der Einführung von KaneAI hat sich LambdaTest als umfassende Lösung für alle Anforderungen des End-to-End Software Quality Engineering etabliert. Von der Testplanung, -erstellung, -ausführung, -analyse und -berichterstattung deckt LambdaTest nun alle Funktionen ab, zusammen mit den Kernfunktionen der Bereitstellung von Cloud-Umgebungen für die Testausführung auf realen Geräten und Browsern. Darüber hinaus liefert die KI-gestützte Testintelligenz wertvolle Erkenntnisse, die einen robusten und integrierten Ansatz für die Qualitätssicherung gewährleisten.

Die private Betaversion von KaneAI wird ab dem 21. August 2024 verfügbar sein. Qualitätsingenieurteams, die daran interessiert sind, der Entwicklung voraus zu sein, können sich unter KaneAI für einen frühen Zugang anmelden.

Um mehr über KaneAI und seine einzigartigen Angebote zu erfahren, besuchen Sie uns: https://www.lambdatest.com/kane-ai.

Informationen zu LambdaTest

LambdaTest ist eine intelligente und kanalübergreifende Software-Qualitätssicherungsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, die Zeit bis zur Markteinführung durch KI-gestützte, cloudbasierte Testerstellung, -orchestrierung und -ausführung zu verkürzen. Über 10.000 Unternehmenskunden und 2 Millionen Benutzer in 130 Ländern vertrauen auf LambdaTest für ihre Testanforderungen.

• Browser- und App-Test-Cloud ermöglicht es Benutzern, sowohl manuelle als auch automatisierte Tests von Web- und Mobilanwendungen über mehr als 5000 verschiedene Browser, reale Geräte und Betriebssystemumgebungen hinweg durchzuführen.

• HyperExecute unterstützt Kunden bei der Ausführung und Orchestrierung von Testgrids in der Cloud für beliebige Frameworks und Programmiersprachen mit blitzschneller Geschwindigkeit, um die Zeit für Qualitätstests zu verkürzen und Entwicklern zu helfen, Software schneller zu erstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://lambdatest.com.

