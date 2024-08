LambdaTest présente KaneAI : Le premier agent de test IA de bout en bout, pionnier d'une nouvelle ère dans l'ingénierie de la qualité

KaneAI ouvrira l'accès aux tests à d'autres utilisateurs, au-delà des ingénieurs et des développeurs. Il s'agit du premier studio de test alimenté par la GenAI du secteur des tests logiciels, conçu pour transformer la façon dont les équipes créent, gèrent et exécutent les tests.

NOIDA, Inde et SAN FRANCISCO, 21 août 2024 /PRNewswire/ -- LambdaTest, une plateforme de test unifiée basée sur le cloud, lance KaneAI, le premier agent de test IA logiciel de bout en bout au monde. Il s'agit d'une approche unique pour créer, déboguer et faire évoluer les tests de bout en bout en utilisant le langage naturel, qui va révolutionner la manière dont les équipes créent, gèrent et exécutent les tests automatisés.

KaneAI is the software testing industry’s first GenAI-powered test studio, designed to transform how teams create, manage, and execute tests.

Les tests d'automatisation sont depuis longtemps un élément essentiel du développement de logiciels, mais ils s'accompagnent souvent de difficultés importantes. L'automatisation des tests est souvent en retard sur les sprints de développement, avec des tests fragiles nécessitant une maintenance constante. Même les solutions low-code/no-code ont une courbe d'apprentissage et commencent souvent à s'effondrer à grande échelle. Il est donc difficile pour la configuration de l'automatisation des tests de suivre le rythme de l'évolution des besoins en matière de tests.

KaneAI de LambdaTest est un assistant de test IA unique en son genre, doté de fonctionnalités IA inédites telles que la création, la gestion et le débogage de tests, conçu dès le départ pour les équipes d'ingénierie qualité à vitesse élevée. KaneAI permet aux utilisateurs de créer et de faire évoluer des cas de test complexes en utilisant le langage naturel, ce qui réduit considérablement le temps et l'expertise nécessaires pour démarrer l'automatisation des tests. Puisque les tests utilisent le langage naturel, ils permettent également à différents membres du personnel de participer au processus de création des cas de test.

Combiné aux fonctionnalités intégrées telles que la planification intelligente des tests, la guérison des tests par l'IA et les assertions conditionnelles avancées, KaneAI supporte des flux de travail complexes et assure une couverture complète des tests.

Contrairement aux solutions traditionnelles low-code/no-code qui atteignent des limites d'extensibilité, KaneAI fournit des fonctions d'édition de test bidirectionnelles, qui permettent aux utilisateurs de rédiger en code ou en langage naturel. Il permet, par ailleurs, d'exporter du code en plusieurs langues dans tous les principaux cadres, ainsi que des fonctions uniques de traduction d'instruction à code et de code à instruction. Cela permet de maintenir sans effort les tests à l'échelle et de satisfaire même les besoins de tests les plus complexes.

KaneAI révolutionne également le processus de débogage grâce à ses capacités d'observation des tests et de RCA (Root Cause Analysis) en temps réel, alimentées par l'IA. Ainsi, les équipes d'ingénierie distribuées à grande échelle limitent les temps d'arrêt des applications et accélèrent les cycles de publication, sans compromettre la qualité du produit.

De plus, KaneAI s'intègre parfaitement aux flux de travail existants, en prenant en charge des outils populaires tels que Jira, Slack, GitHub Actions et Microsoft Teams, ce qui en fait un ajout inestimable à toute boîte à outils de test.

« Au cours des six dernières années, nous avons tenu compte des commentaires des utilisateurs sur la manière de résoudre leurs problèmes de test. KaneAI est le résultat de l'approche innovante de ce sujet adoptée par notre équipe. L'équipe ingénierie et produits a passé plus d'un an à concevoir ce produit révolutionnaire et à repousser les limites de ce qui est possible en matière d'ingénierie qualité. Elle a veillé à ce que chaque aspect de KaneAI puisse répondre aux défis du monde réel auxquels les équipes de test sont confrontées quotidiennement, dans le but de développer un agent de test alimenté par l'IA et de réimaginer ce que pourrait être l'automatisation des tests », explique Asad Khan, cofondateur et PDG de LambdaTest.

« KaneAI illustre la volonté inébranlable de LambdaTest de révolutionner l'ingénierie qualité. En tant que dirigeant d'entreprises technologiques depuis deux décennies, j'ai vu des équipes de développement de logiciels s'efforcer de suivre le rythme rapide du changement et de rester agiles tout en livrant des produits de premier ordre. KaneAI change la donne et relève des défis de grande envergure pour les équipes d'ingénierie qualité. Grâce à ce produit, LambdaTest bouleverse l'écosystème des tests traditionnels. La création de tests basée sur le NLP rompt fondamentalement avec les flux de travail de test traditionnels et permet aux chefs de produit, aux développeurs et aux testeurs d'intégrer de manière transparente les tests continus dans les flux de travail DevOps », déclare Sandeep Johri, PDG de Checkmarx.

Avec l'introduction de KaneAI, LambdaTest s'impose comme une solution complète pour tous les besoins d'ingénierie qualité des logiciels de bout en bout. Planification des tests, création, exécution, analyse et rapports, LambdaTest couvre désormais toutes les fonctions en plus de ses capacités principales de fourniture d'environnements cloud pour l'exécution des tests sur des appareils et des navigateurs réels. En outre, l'intelligence des tests alimentée par l'IA fournit des informations précieuses, garantissant une approche robuste et intégrée de l'assurance qualité.

La version bêta privée de KaneAI sera disponible à partir du 21 août 2024. Les équipes d'ingénierie qualité qui souhaitent prendre de l'avance peuvent s'inscrire pour un accès anticipé à KaneAI.

Pour en savoir plus sur KaneAI et ses offres uniques, visitez le site : https://www.lambdatest.com/kane-ai.

À propos de LambdaTest

LambdaTest est une plateforme d'assurance qualité logicielle intelligente et omnicanale qui permet aux entreprises d'accélérer la mise sur le marché grâce à la création, l'orchestration et l'exécution de tests basés sur le cloud et alimentés par l'IA. Plus de 10 000 entreprises clientes et plus de 2 millions d'utilisateurs dans plus de 130 pays font confiance à LambdaTest pour leurs besoins en matière de tests.

• Le cloud de test des navigateurs et des applications permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications web et mobiles sur plus de 5 000 navigateurs, appareils réels et environnements de systèmes d'exploitation différents.

• HyperExecute permet aux clients d'exécuter et d'orchestrer des grilles de test dans le cloud pour n'importe quelle infrastructure logicielle et langage de programmation à une vitesse fulgurante afin de réduire le temps des tests de qualité et d'aider les développeurs à créer des logiciels plus rapidement.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://lambdatest.com.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2486484/LambdaTest_KaneAI.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1721228/Lambda_Test_Logo.jpg