-LambdaTest reconocida como una empresa prometedora en el Gartner® Magic Quadrant™ de 2025 para herramientas de prueba de software con IA

Evaluación basada en la integridad de la visión y la capacidad de ejecución

NOIDA, India y SAN FRANCISCO, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- LambdaTest, plataforma líder de ingeniería de calidad con agentes de IA, ha sido posicionada por Gartner como Prometedora en el primer Gartner® Magic Quadrant™ 2025 para Herramientas de Pruebas de Software con IA. Puede obtener una copia gratuita de este informe de investigación aquí.

Con el auge de los agentes de IA en los flujos de trabajo de los desarrolladores, la plataforma de pruebas Agent-to-Agent de LambdaTest, lanzada recientemente, está redefiniendo la forma en que las organizaciones prueban y validan los agentes de IA, desde la precisión del flujo de conversación y el reconocimiento de intenciones hasta la coherencia del tono y el razonamiento complejo. A medida que las aplicaciones de IA se vuelven más sofisticadas, los métodos de prueba tradicionales tienen dificultades para seguir el ritmo de su naturaleza dinámica, y las innovaciones de LambdaTest cubren esta importante brecha.

Basándose en esta innovación, la nube de pruebas con agentes de IA de LambdaTest permite a los equipos de ingeniería de calidad acelerar su ciclo de vida de pruebas mediante la automatización y la orquestación inteligentes. Gracias a la creación, gestión y ejecución de pruebas impulsadas por IA, los equipos pueden lograr ciclos de retroalimentación más rápidos, mayor precisión en las pruebas y mayor eficiencia en sus procesos de calidad, lo que permite a las organizaciones ofrecer experiencias digitales impecables a gran escala. Ofrece un servidor MCP que permite a los equipos integrar sin problemas sus asistentes de IA con la plataforma LambdaTest, lo que reduce significativamente el tiempo de análisis y resolución de problemas. Con el servidor MCP, los usuarios pueden ejecutar y orquestar pruebas en HyperExecute, Automation Cloud, Accessibility Testing Cloud y Visual Testing Cloud.

A medida que las organizaciones dan mayor prioridad a la colaboración y la calidad del servicio en las pruebas de software con apoyo de IA, LambdaTest continúa reforzando su enfoque centrado en el cliente, enfocándose en un soporte eficaz y una prestación de servicios impecable.

"La ingeniería de calidad está evolucionando más rápido que nunca, y la IA es fundamental en esa transformación", afirmó Asad Khan, consejero delegado y cofundador de LambdaTest. "Creemos que nuestro reconocimiento como Challenger en el Gartner® Magic Quadrant™ de 2025 para herramientas de prueba de software con IA refuerza nuestro compromiso de redefinir la forma en que los equipos abordan la ingeniería de calidad, combinando la innovación nativa de la IA con velocidad, escalabilidad y la confianza para ofrecer experiencias digitales excepcionales".

Para obtener más información sobre la plataforma de ingeniería de calidad nativa de IA de LambdaTest, visite https://www.lambdatest.com/.

Gartner, Magic Quadrant for AI-Augmented Software Testing Tools, By Joachim Herschmann, Sushant Singhal, Ross Power, C.A. Swan, 6 de octubre de 2025.

GARTNER es una marca registrada y de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE.UU. e internacionalmente. Magic Quadrant es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales y se utiliza aquí con su autorización. Todos los derechos reservados.

Gartner no avala a ningún proveedor, producto o servicio mencionado en sus publicaciones de investigación, ni recomienda a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las mejores calificaciones u otra distinción. Las publicaciones de investigación de Gartner reflejan las opiniones de su organización de investigación y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner se exime de toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de LambdaTest

LambdaTest es una plataforma de ingeniería de calidad impulsada por GenAI que permite a los equipos realizar pruebas de forma inteligente, más eficiente y lanzar productos con mayor rapidez. Diseñada para la escalabilidad, ofrece una nube de pruebas de pila completa con más de 10.000 dispositivos reales y más de 3.000 navegadores.

Con gestión de pruebas nativa de IA, servidores MCP y automatización basada en agentes, LambdaTest es compatible con Selenium, Appium, Playwright y los principales marcos de trabajo. Los agentes de IA, como HyperExecute y KaneAI, integran la potencia de la IA y la nube en tu flujo de trabajo de pruebas de software, permitiendo una automatización fluida de las pruebas con más de 120 integraciones.

Los agentes de LambdaTest aceleran las pruebas a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC), desde la planificación y creación de pruebas hasta la automatización, la infraestructura, la ejecución, RCA y la generación de informes.

Para obtener más información, visite https://lambdatest.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1721228/5632148/Lambda_Test_Logo.jpg