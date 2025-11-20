람다테스트, 2025년 가트너 AI 증강 소프트웨어 테스트 도구 부문 매직 쿼드런트에서 챌린저로 선정

비전 완성도와 실행 능력을 기준으로 한 평가

인도 노이다 및 샌프란시스코, 2025년 11월 20일 /PRNewswire/ -- AI 에이전트 기반의 품질공학 플랫폼 분야를 선도하는 람다테스트(LambdaTest)가 이번에 처음 발간된 '2025년 가트너 AI 증강 소프트웨어 테스트 도구 부문 매직 쿼드런트(2025 Gartner® Magic Quadrant™ for AI-Augmented Software Testing Tools)'에서 챌린저(Challenger)로 선정되었다. 이 연구 보고서 전문은 여기에서 무료로 열람할 수 있다.

개발 프로세스에 AI 에이전트를 활용하는 기업이 늘고 있는 가운데, 대화의 정확도와 의도 인식부터 어조의 일관성과 복잡한 추론에 이르기까지 모두 검증할 수 있는 람다테스트의 최신 A2A(Agent-to-Agent) 테스트 플랫폼이 기업의 AI 에이전트 테스트 및 검증 방식을 재정립하고 있다. AI 애플리케이션이 날로 정교해지고 있기 때문에 기존의 테스트 방식으로는 AI 애플리케이션의 역동적인 특성을 감당하기 힘들다. 그런데 람다테스트의 혁신적인 솔루션은 이러한 중대한 간극을 메운다.

다양한 혁신을 토대로 구축된 람다테스트의 AI 에이전트 기반 테스트 클라우드는 지능형 자동화와 조율을 통해 품질공학 팀의 전체 테스트 시간을 단축하는 데 이상적인 환경을 지원한다. 품질공학 팀은 AI 기반의 테스트 스크립트 작성, 관리, 실행 방식을 활용해 전체적인 품질 테스트 프로세스의 효율성과 정확도를 높이고, 문제 발견부터 해결까지 걸리는 시간을 단축할 수 있다. 결과적으로, 기업이 완벽한 대규모 디지털 환경을 구현할 수 있다. 람다테스트는 AI 비서를 플랫폼에 원활하게 연동할 수 있는 MCP 서버를 제공하므로 문제의 등급을 정하고 해결하는 데 걸리는 시간이 현저히 감소한다. MCP 서버를 이용하면 하이퍼익스큐트(HyperExecute), 자동화 클라우드(Automation Cloud), 접근성 테스트 클라우드(Accessibility Testing Cloud), 비주얼 테스트 클라우드(Visual Testing Cloud) 등 다양한 환경에서 테스트를 실행하고 조율할 수 있다.

AI를 활용한 소프트웨어 테스트에서 협업과 서비스 품질을 중시하는 기업이 늘고 있는데, 람다테스트는 신속한 지원과 원활한 서비스에 초점을 맞춘 고객 최우선 전략을 부단히 강화하고 있다.

아사드 칸(Asad Khan) 람다테스트 공동 창립자이자 CEO는 "품질공학 분야가 전례 없이 빠르게 발전 중이며, 이러한 변화의 중심에 AI가 있다"라는 설명과 함께, "람다테스트가 2025년 가트너 AI 증강 소프트웨어 테스트 도구 부문 매직 쿼드런트에서 챌린저로 인정받았다. 그리고 AI 기반의 혁신에 속도와 확장성을 더해 품질공학 팀의 품질 테스트 방식을 혁신하고 최고의 디지털 환경을 지원하겠다는 람다테스트의 의지가 이를 계기로 더욱 굳건해졌다"라고 강조했다.

람다테스트의 AI 기반 품질공학 플랫폼에 대한 자세한 내용은 https://www.lambdatest.com/에서 확인할 수 있다.

가트너 , 『AI 증강 소프트웨어 테스트 도구 매직 쿼드런트』, 요아힘 헤르슈만(Joachim Herschmann), 수샨트 싱할(Sushant Singhal), 로스 파워(Ross Power),C.A. 스완(C.A. Swan) 공저, 2025년 10월 6일

GARTNER는 Gartner, Inc. 및/또는 미국 및 해외 계열사 소유의 등록 상표이자 서비스 마크이다. Magic Quadrant는 Gartner, Inc. 및/또는 해당 계열사의 등록 상표이며, 본 보도자료에서는 해당 기업의 허가를 받아 사용되었다. 모든 권리 보유.

가트너는 자사의 연구 간행물에 언급된 어떠한 기업, 제품 또는 서비스도 보증하지 않으며, 가트너가 가장 높은 등급이나 기타 명칭을 부여했다고 해서 기술 분야의 사용자에게 그 기업을 선택하도록 권고한다는 뜻은 아니다. 가트너의 연구 간행물은 가트너 연구팀의 주관적인 의견으로 이루어져 있을 뿐이므로 객관적인 사실로 받아들여서는 안 된다. 가트너는 상품성이나 특정 용도에 관한 적합성 보증을 비롯해 명시적이든 묵시적이든 자사의 연구 간행물에 대해 어떠한 보증도 하지 않는다.

람다테스트 (LambdaTest) 소개

람다테스트는 팀이 테스트에 첨단 기술을 활용하여 출시 시기를 최대한 앞당기는 데 이상적인 생성형 AI 기반의 품질공학 플랫폼이다. 확장성을 염두에 두고 구축된 람다테스트는 1만 개가 넘는 실제 기기, 그리고 3000개가 넘는 브라우저와의 호환성을 테스트할 수 있는 풀스택 클라우드 환경을 제공한다.

AI 네이티브 테스트 관리 기술, MCP 서버, 에이전트 기반의 자동화 기술로 무장한 람다테스트는 셀레니움(Selenium), 앱피움(Appium), 플레이라이트(Playwright) 및 모든 주요 프레임워크를 지원한다. 하이퍼엑스큐트(HyperExecute) 및 케인AI(KaneAI)와 같은 AI 에이전트는 소프트웨어 테스트 워크플로에 AI와 클라우드의 강력한 기능을 제공해 120개 이상의 통합을 통한 원활한 자동화 테스트를 지원한다.

람다테스트 에이전트(LambdaTest Agents)는 테스트 계획 및 테스트 스크립트 작성부터 자동화, 인프라, 실행, RCA 및 보고에 이르기까지 전체 SDLC의 테스트 시간을 단축하는 데 효과적이다.

자세한 내용은 https://lambdatest.com 에서 확인할 수 있다.

로고: https://mma.prnewswire.com/media/1721228/5632148/Lambda_Test_Logo.jpg

SOURCE LambdaTest