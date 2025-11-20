LambdaTest reconocida como Challenger en el Gartner® Magic Quadrant™ de 2025 por las herramientas de pruebas de software aumentadas con IA

Evaluación basada en la integridad de visión y la capacidad de ejecución

NOIDA, India y SAN FRANCISCO, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- LambdaTest, una plataforma líder de ingeniería de calidad de IA, ha sido nombrada por Gartner como Challenger en la inauguración de Gartner® Magic Quadrant™ de 2025 por las herramientas de pruebas de software aumentadas con IA. Puede obtener una copia gratuita de este informe de investigación aquí.

Con el auge de los agentes de IA en los flujos de trabajo de los desarrolladores, la plataforma de pruebas de agente a agente recientemente lanzada por LambdaTest está redefiniendo la forma en que las organizaciones prueban y validan los agentes de IA, desde la precisión del flujo de conversación y el reconocimiento de intenciones hasta la coherencia del tono y el razonamiento complejo. A medida que las aplicaciones de IA se vuelven cada vez más sofisticadas, los métodos de prueba tradicionales luchan por mantenerse al día con su naturaleza dinámica, y las innovaciones de LambdaTest cubren esta brecha crítica.

A partir de esta innovación, la nube de pruebas con agentes de IA de LambdaTest permite a los equipos de ingeniería de calidad acelerar su ciclo de vida de pruebas mediante la automatización y la orquestación inteligentes. Gracias a la creación, gestión y ejecución de pruebas impulsadas por la IA, los equipos pueden lograr ciclos de retroalimentación más rápidos, una mayor precisión en las pruebas y una mayor eficiencia en todos sus procesos de calidad, lo que permite a las organizaciones ofrecer experiencias digitales impecables a gran escala. Ofrece un servidor MCP que permite a los equipos integrar a la perfección sus asistentes de IA con la plataforma LambdaTest, lo que reduce de manera significativa el tiempo de clasificación y resolución de problemas. Con servidores MCP, los usuarios pueden ejecutar y coordinar pruebas en HyperExecute, Automation Cloud, Accessibility Testing Cloud y Visual Testing Cloud.

A medida que las organizaciones dan cada vez más prioridad a la colaboración y la calidad del servicio en las pruebas de software mejoradas con IA, LambdaTest sigue reforzando su enfoque centrado en el cliente, centrándose en una asistencia receptiva y una prestación de servicios impecable.

"La ingeniería de calidad está evolucionando más rápido que nunca, y la IA está en el centro de esa transformación", señaló Asad Khan, director ejecutivo y cofundador de LambdaTest. "Creemos que nuestro reconocimiento como Challenger en el Gartner® Magic Quadrant™ de 2025 para herramientas de pruebas de software aumentadas con IA refuerza nuestro compromiso de redefinir la forma en que los equipos abordan la ingeniería de calidad al combinar la innovación nativa de la IA con la velocidad, la escalabilidad y la confianza para ofrecer experiencias digitales excepcionales".

Para más información sobre la plataforma de ingeniería de calidad nativa de IA de LambdaTest, visite https://www.lambdatest.com/.

Gartner, Magic Quadrant para herramientas de pruebas de software aumentadas con IA, por Joachim Herschmann, Sushant Singhal, Ross Power, C.A. Swan, 6 de octubre de 2025.

GARTNER es una marca comercial y marca de servicio registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. y a nivel internacional. Magic Quadrant es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otras designaciones. Las publicaciones de investigación de Gartner son las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como afirmaciones de hechos. Gartner renuncia a cualquier garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

Acerca de LambdaTest

LambdaTest es una plataforma de ingeniería de calidad impulsada por GenAI que permite a los equipos realizar pruebas de forma inteligente y con mayor capacidad, y realizar envíos más rápidos. Diseñada para escalar, ofrece una nube de pruebas full-stack con más de 10.000 dispositivos reales y más de 3.000 navegadores.

Con gestión de pruebas nativa de IA, servidores MCP y automatización basada en agentes, LambdaTest es compatible con Selenium, Appium, Playwright y todos los principales contextos de trabajo. Los agentes de IA como HyperExecute y KaneAI incorporan el poder de la IA y la nube a su flujo de trabajo de pruebas de software, lo que permite realizar pruebas de automatización sin interrupciones con más de 120 integraciones.

Los agentes de LambdaTest aceleran sus pruebas durante todo el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC), desde la planificación y creación de pruebas hasta la automatización, la infraestructura, la ejecución, el análisis de causa raíz (RCA) y los informes.

Para más información, visite https://lambdatest.com.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1721228/5632148/Lambda_Test_Logo.jpg

FUENTE LambdaTest