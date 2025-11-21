LambdaTest als Challenger im Gartner® Magic Quadrant™ 2025 für KI-unterstützte Softwaretest-Tools eingestuft

Bewertung auf der Grundlage der Vollständigkeit der Vision und der Umsetzungsfähigkeit

NOIDA, Indien und SAN FRANCISCO, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- LambdaTest, eine führende agentische KI-Plattform für Qualitätstechnik, wurde von Gartner im ersten Gartner® Magic Quadrant™ 2025 für KI-unterstützte Softwaretest-Tools als Challenger positioniert. Ein kostenloses Exemplar dieses Forschungsberichts ist hier erhältlich.

Mit der Zunahme von KI-Agenten in Entwickler-Arbeitsabläufen definiert die kürzlich eingeführte Agent-to-Agent-Testplattform von LambdaTest die Art und Weise neu, wie Unternehmen KI-Agenten testen und validieren – von der Genauigkeit des Konversationsflusses und der Absichtserkennung bis hin zu Tonkonsistenz und komplexen Schlussfolgerungen. Da KI-Anwendungen immer anspruchsvoller werden, können herkömmliche Testmethoden nur schwer mit ihrer dynamischen Natur Schritt halten. Die Innovationen von LambdaTest schließen diese kritische Lücke.

Die AI-Agentic-Testcloud von LambdaTest baut auf dieser Innovation auf und ermöglicht Qualitätsteams, ihren Testlebenszyklus durch intelligente Automatisierung und Orchestrierung zu beschleunigen. Mit KI-gesteuerter Testerstellung, -verwaltung und -ausführung können Teams schnellere Feedbackschleifen, eine höhere Testgenauigkeit und eine größere Effizienz in ihren Qualitätsprozessen erreichen, wodurch Unternehmen in der Lage sind, fehlerfreie digitale Erlebnisse in großem Umfang zu liefern. Die Testcloud bietet einen MCP-Server, mit dem Teams ihre KI-Assistenten nahtlos in die LambdaTest-Plattform integrieren können, wodurch sich die Zeit für Triage und Fehlerbehebung erheblich verkürzt. Mit dem MCP-Server können Nutzer Tests über HyperExecute, Automation Cloud, Accessibility Testing Cloud und Visual Testing Cloud ausführen und orchestrieren.

Da Unternehmen bei KI-unterstützten Softwaretests zunehmend Wert auf Zusammenarbeit und Servicequalität legen, verstärkt LambdaTest seinen kundenorientierten Ansatz und konzentriert sich auf reaktionsschnellen Support und nahtlose Servicebereitstellung.

„Quality Engineering entwickelt sich schneller als je zuvor, und KI ist das Herzstück dieser Transformation", sagt Asad Khan, Geschäftsführer und Mitbegründer von LambdaTest. "Wir glauben, dass unsere Anerkennung als Challenger im Gartner® Magic Quadrant™ für AI-Augmented Software Testing Tools 2025 unser Engagement unterstreicht, die Herangehensweise von Teams an das Quality Engineering neu zu definieren, indem wir AI-native Innovation mit Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und dem Vertrauen in die Bereitstellung außergewöhnlicher digitaler Erfahrungen kombinieren."

Um mehr über die KI-native Qualitätsentwicklungsplattform von LambdaTest zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.lambdatest.com/.

Informationen zu LambdaTest

LambdaTest ist eine GenAI-gestützte Quality-Engineering-Plattform, die Teams in die Lage versetzt, intelligenter und schneller zu testen und Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Die Lösung ist skalierbar und bietet eine Full-Stack-Testing-Cloud mit mehr als 10 000 realen Geräten und über 3000 Browsern.

Mit KI-nativem Testmanagement, MCP-Servern und agentenbasierter Automatisierung unterstützt LambdaTest Selenium, Appium, Playwright sowie alle gängigen Frameworks. KI-Agenten wie HyperExecute sowie KaneAI integrieren die Leistungsfähigkeit von KI und Cloud in Ihren Software-Test-Workflow und ermöglichen nahtlose Automatisierungstests mit über 120 Integrationen.

LambdaTest Agents beschleunigen Ihre Tests während des gesamten SDLC, von der Testplanung und -erstellung bis hin zur Automatisierung, Infrastruktur, Ausführung, RCA und Berichterstattung.

Weitere Informationen finden Sie auf https://lambdatest.com.

