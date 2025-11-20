LambdaTest reconnu comme Challenger dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les outils de test de logiciels augmentés par l'IA

Évaluation basée sur l'exhaustivité de la vision et la capacité d'exécution

NOIDA, Inde et SAN FRANCISCO, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- LambdaTest, une plateforme leader d'ingénierie de la qualité par l'IA, a été positionnée par Gartner en tant que Challenger dans le premier Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les outils de test de logiciels augmentés par l'IA. Une copie gratuite de ce rapport de recherche est disponible ici.

Avec l'essor des agents d'IA dans les flux de travail des développeurs, la plateforme de test Agent2Agent récemment lancée par LambdaTest redéfinit la façon dont les organisations testent et valident les agents d'IA, de l'exactitude du flux de conversation et de la reconnaissance de l'intention à la cohérence du ton et au raisonnement complexe. Alors que les applications d'IA deviennent de plus en plus sophistiquées, les méthodes de test traditionnelles peinent à suivre à s'adapter à leur caractère évolutif, et les innovations de LambdaTest comblent cette lacune cruciale.

S'appuyant sur cette innovation, le cloud de test AI-Agentic de LambdaTest permet aux équipes d'ingénierie de la qualité d'accélérer leur cycle de vie des tests grâce à l'automatisation et à l'orchestration intelligentes. La création, la gestion et l'exécution de tests pilotés par l'IA permettent aux équipes d'obtenir des boucles de rétroaction plus rapides, une plus grande précision des tests et une plus grande efficacité dans l'ensemble de leurs processus de qualité, donnant ainsi aux entreprises les moyens de fournir des expériences numériques parfaites à grande échelle. Un serveur MCP permettent aux équipes d'intégrer de manière transparente leurs assistants IA à la plateforme LambdaTest est proposé, ce qui réduit considérablement le temps de triage et de dépannage. Avec MCP Server, les utilisateurs peuvent exécuter et orchestrer des tests à travers HyperExecute, Automation Cloud, Accessibility Testing Cloud et Visual Testing Cloud.

Alors que les entreprises accordent de plus en plus la priorité à la collaboration et à la qualité de service dans les tests de logiciels augmentés par l'IA, LambdaTest continue de renforcer son approche centrée sur le client, en se concentrant sur un support réactif et une prestation de services transparente.

« L'ingénierie de la qualité évolue plus rapidement que jamais, et l'IA est au cœur de cette transformation », a déclaré Asad Khan, PDG et cofondateur de LambdaTest. « Nous pensons que notre reconnaissance en tant que Challenger dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les outils de test logiciel augmentés par l'IA renforce notre engagement à redéfinir la façon dont les équipes abordent l'ingénierie de la qualité en combinant l'innovation native de l'IA avec la vitesse, l'évolutivité et la confiance nécessaire pour offrir des expériences numériques exceptionnelles ».

Pour en savoir plus sur la plateforme d'ingénierie qualité native IA de LambdaTest, visitez le site https://www.lambdatest.com/.

À propos de LambdaTest

LambdaTest est une plateforme d'ingénierie de la qualité alimentée par l'IA générative, qui permet aux équipes de tester leurs produits plus intelligemment et de les livrer plus rapidement. Conçue pour évoluer, elle propose un cloud de test complet sur plus de 10 000 appareils réels et plus de 3 000 navigateurs.

Prenant en charge Selenium, Appium, Playwright et tous les principaux frameworks, LambdaTest repose sur une gestion des tests mise au point nativement pour l'IA, des serveurs MCP et une automatisation basée sur des agents. Des agents d'IA tels que HyperExecute ou KaneAI apportent la puissance de l'IA et du cloud dans les flux de travail de test de logiciels et permettent de réaliser des tests automatisés en toute fluidité avec plus de 120 intégrations.

Les agents LambdaTest accélèrent vos tests tout au long du cycle de vie de déploiement du logiciel (SDLC), de la planification et de la création des tests à leur automatisation, en passant par l'infrastructure, l'exécution, l'analyse relationnelle de concepts (RCA) et l'établissement de rapports.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://lambdatest.com.

