LANZAJET ANUNCIA $ 47M EM NOVO CAPITAL E PRIMEIRO FECHAMENTO DA RODADA DE AÇÕES COM AVALIAÇÃO PRÉ-DINHEIRO DE $ 650M - VALIDANDO AINDA MAIS A TECNOLOGIA SAF DA LANZAJET E PERMITINDO O CRESCIMENTO

O International Airlines Group (IAG), a Shell, o Groupe ADP, a LanzaTech e a Mitsui fazem investimentos adicionais para apoiar o crescimento da LanzaJet e a implantação comercial de sua tecnologia proprietária Alcohol-to-Jet (ATJ)

CHICAGO, 19 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- LanzaJet, Inc., empresa líder em tecnologia de combustíveis de última geração e produtora de combustíveis, anunciou hoje o primeiro fechamento de uma rodada geral de investimento de capital alvo de $ 135 milhões, com uma avaliação empresarial pré-dinheiro de $ 650 milhões. A rodada é co-liderada pelo IAG e pela Shell, com participação do Groupe ADP, LanzaTech e Mitsui - todos os acionistas existentes que estão expandindo seu investimento no crescimento e nas operações da LanzaJet na LanzaJet Freedom Pines Fuels em Soperton, Geórgia, EUA – a primeira usina de etanol para combustíveis em escala comercial totalmente integrada do mundo. O investimento contínuo desses líderes do setor ressalta a forte confiança no futuro do combustível de aviação sustentável e na tecnologia ATJ proprietária da LanzaJet. O financiamento apoiará as implantações comerciais existentes e futuras de sua tecnologia ATJ, permitindo que a LanzaJet aproveite seu profundo portfólio de oportunidades globais.

Separadamente, a LanzaJet recebeu anteriormente uma doação substancial do Fundo de Combustíveis Avançados (AFF) do Departamento de Transportes do Reino Unido para acelerar o desenvolvimento de seu Projeto Speedbird, uma importante biorrefinaria da SAF em Teesside, Reino Unido. O primeiro fechamento da rodada de ações e a concessão juntos fornecem à LanzaJet $ 47 milhões em capital.

"Estamos em um momento crucial na LanzaJet. No final de 2025, anunciamos que operamos e produzimos combustíveis ASTM dentro das especificações na LanzaJet Freedom Pines Fuels – marcando a primeira produção mundial de combustível de aviação usando etanol como matéria-prima em uma planta em escala comercial, e a primeira solução renovável escalável não baseada em petróleo compatível com as aeronaves atuais. A decisão de nossos investidores existentes de liderar esta rodada de captação de recursos reafirma sua convicção em nossa tecnologia e envia um forte sinal a todo o setor de que a LanzaJet está comprometida em desbloquear novos valores para o etanol, criando oportunidades de desenvolvimento econômico e definindo o futuro dos combustíveis para o transporte", disse Jimmy Samartzis, CEO da LanzaJet.

Como parte desta rodada de financiamento, a LanzaJet está entrando em uma inovadora estrutura de pedágio plurianual em sua instalação LanzaJet Freedom Pines Fuels. Sob os acordos de cobrança de pedágio, a LanzaJet usará um etanol de baixo carbono e à base de resíduos produzido internamente nos EUA, juntamente com gás natural renovável de uma usina regional, para produzir SAF de baixo carbono e combustível diesel renovável. A estrutura de pedágio fornece à LanzaJet o fornecimento seguro de matéria-prima e o consumo garantido de toda a produção na fábrica.

Em conjunto com esta rodada, a LanzaJet otimizou sua estrutura de propriedade e governança para permitir a tomada de decisões eficazes e eficientes, apoiar seu crescimento e posicionar a empresa para atrair futuros investidores.

ORIENTADOR

Perella Weinberg atua como assessora financeira exclusiva da LanzaJet.

SOBRE A LANZAJET

A LanzaJet é uma fornecedora líder em tecnologias de combustíveis alternativos, com uma tecnologia patenteada de conversão de álcool-para-querosene (ATJ) à base de etanol. A LanzaJet está causando impacto no desenvolvimento econômico, na segurança energética, na descarbonização e na segurança nacional com a aceleração da produção e implantação de Combustível de Aviação Sustentável (SAF) e outros combustíveis alternativos. A LanzaJet é apoiada por investidores e financiadores, incluindo Airbus, All Nippon Airways, Breakthrough Energy, International Airlines Group, Groupe ADP, LanzaTech, Fundo de Inovação Climática da Microsoft, Mitsui & Co., MUFG, Shell, Southwest Airlines, Departamento de Energia dos EUA e Departamento de Transportes do Reino Unido. A LanzaJet foi reconhecida por seu impacto pela TIME, Fortune, MIT, Reuters, S&P Global e muitos outros. Mais informações disponíveis em: https://www.lanzajet.com/

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2709678/5814959/lanzajet_logo_black_Logo.jpg

FONTE LanzaJet, Inc.