-LANZAJET ANUNCIA 47 MILLONES DE DÓLARES EN NUEVO CAPITAL Y EL PRIMER CIERRE DE UNA RONDA DE CAPITAL CON UNA VALORACIÓN PREVIA DE 650 MILLONES DE DÓLARES, LO QUE VALIDA AÚN MÁS LA TECNOLOGÍA SAF DE LANZAJET Y FACILITA EL CRECIMIENTO

International Airlines Group (IAG), Shell, Groupe ADP, LanzaTech, y Mitsui realizan inversiones adicionales para apoyar el crecimiento de LanzaJet y el despliegue comercial de su tecnología patentada Alcohol-to-Jet (ATJ)

CHICAGO, 19 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- LanzaJet, Inc., empresa líder en tecnología de combustibles de última generación y productor de combustibles, anunció hoy el primer cierre de una ronda de inversión de capital objetivo de 135 millones de dólares, con una valoración empresarial prefinanciada de 650 millones de dólares. La ronda está codirigida por IAG y Shell, con la participación de Groupe ADP, LanzaTech y Mitsui, accionistas actuales que están ampliando su inversión en el crecimiento y las operaciones de LanzaJet en LanzaJet Freedom Pines Fuels en Soperton, Georgia, EE.UU., la primera planta de conversión de etanol en combustibles totalmente integrada a escala comercial del mundo. La inversión continua de estos líderes del sector subraya la firme confianza en el futuro del combustible de aviación sostenible y en la tecnología ATJ patentada de LanzaJet. La financiación respaldará los despliegues comerciales actuales y futuros de su tecnología ATJ, lo que permitirá a LanzaJet capitalizar su amplia cartera de oportunidades globales.

Por otra parte, LanzaJet recibió previamente una subvención sustancial del Fondo de Combustibles Avanzados (AFF) del Departamento de Transporte del Reino Unido para acelerar el desarrollo de su Proyecto Speedbird, una importante biorrefinería SAF en Teesside, Reino Unido. El primer cierre de la ronda de capital y la subvención, en conjunto, proporcionan a LanzaJet 47 millones de dólares en capital.

"Nos encontramos en un momento crucial en LanzaJet. A finales de 2025, anunciamos que operamos y producimos íntegramente combustibles ASTM según especificaciones en LanzaJet Freedom Pines Fuels, lo que marca la primera producción mundial de combustible para aviones que utiliza etanol como materia prima en una planta a escala comercial, y la primera solución renovable escalable sin petróleo compatible con las aeronaves actuales. La decisión de nuestros inversores actuales de liderar esta ronda de financiación reafirma su convicción en nuestra tecnología y envía una clara señal a toda la industria de que LanzaJet está comprometida con la generación de nuevo valor para el etanol, la creación de oportunidades para el desarrollo económico y la definición del futuro de los combustibles para el transporte", declaró Jimmy Samartzis, consejero delegado de LanzaJet.

Como parte de esta ronda de financiación, LanzaJet ha entrado en un innovador acuerdo de contratación plurianual en sus instalaciones de LanzaJet Freedom Pines Fuels. En virtud de los acuerdos, LanzaJet utilizará etanol a base de residuos con bajas emisiones de carbono, producido en EE.UU., junto con gas natural renovable de una planta regional, para producir SAF con bajas emisiones de carbono y combustible diésel renovable. Este acuerdo garantiza a LanzaJet un suministro seguro de materia prima y la entrega de toda la producción en la planta.

En esta ronda, LanzaJet optimizó su estructura de propiedad y gobernanza para facilitar una toma de decisiones eficaz y eficiente, impulsar su crecimiento y posicionar a la empresa para atraer futuros inversores.

ASESOR

Perella Weinberg es la asesora financiera exclusiva de LanzaJet.

ACERCA DE LANZAJET

LanzaJet es un proveedor líder de tecnología de combustibles alternativos con tecnología patentada de alcohol a jet (ATJ) basada en etanol. LanzaJet está impulsando el desarrollo económico, la seguridad energética, la descarbonización y la seguridad nacional al acelerar la producción y el despliegue de Combustible de Aviación Sostenible (SAF) y otros combustibles alternativos. LanzaJet cuenta con el apoyo de inversores y financiadores como Airbus, All Nippon Airways, Breakthrough Energy, International Airlines Group, Groupe ADP, LanzaTech, el Fondo de Innovación Climática de Microsoft, Mitsui & Co., MUFG, Shell, Southwest Airlines, el Departamento de Energía de EE.UU. y el Departamento de Transporte de Reino Unido. LanzaJet ha sido reconocida por su impacto por TIME, Fortune, MIT, Reuters, S&P Global y muchas otras publicaciones. Para más información, visite: https://www.lanzajet.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2709678/5814959/lanzajet_logo_black_Logo.jpg