LANZAJET GIBT 47 MIO. $ NEUES KAPITAL UND DEN ABSCHLUSS EINER ERSTEN KAPITALRUNDE MIT EINER BEWERTUNG VON 650 MIO. $ VOR DEM KAPITAL BEKANNT - WEITERE VALIDIERUNG DER SAF-TECHNOLOGIE VON LANZAJET UND ERMÖGLICHUNG VON WACHSTUM

CHICAGO, 19. Februar 2026 /PRNewswire/ -- LanzaJet, Inc., ein führendes Unternehmen für Kraftstoffe der nächsten Generation und Hersteller von Kraftstoffen, gab heute den ersten Abschluss einer Kapitalbeteiligungsrunde in Höhe von insgesamt 135 Millionen US-Dollar bekannt, bei einer Unternehmensbewertung von 650 Millionen US-Dollar vor dem Geld. Die Runde wird gemeinsam von IAG und Shell geleitet, mit Beteiligung von Groupe ADP, LanzaTech und Mitsui - allesamt bestehende Aktionäre, die ihre Investitionen in das Wachstum von LanzaJet und den Betrieb von LanzaJet Freedom Pines Fuels in Soperton, Georgia, USA, ausweiten - der weltweit ersten voll integrierten, kommerziellen Ethanol-to-Fuels-Anlage. Die anhaltende Investition dieser führenden Unternehmen der Branche unterstreicht das starke Vertrauen in die Zukunft von nachhaltigem Flugkraftstoff und der von LanzaJet entwickelten ATJ-Technologie. Die Finanzierung wird bestehende und zukünftige kommerzielle Einsätze der ATJ-Technologie unterstützen und es LanzaJet ermöglichen, sein umfangreiches Portfolio an globalen Möglichkeiten zu nutzen.

Unabhängig davon hat LanzaJet zuvor einen beträchtlichen Zuschuss vom Advanced Fuels Fund (AFF) des britischen Verkehrsministeriums erhalten, um die Entwicklung seines Projekts Speedbird, einer großen SAF-Bioraffinerie in Teesside, Vereinigtes Königreich, zu beschleunigen. Mit dem ersten Abschluss der Kapitalrunde und dem Zuschuss verfügt LanzaJet über ein Kapital in Höhe von 47 Millionen US-Dollar.

„Wir befinden uns in einem entscheidenden Moment bei LanzaJet. Ende 2025 gaben wir bekannt, dass wir bei LanzaJet Freedom Pines Fuels ASTM-Kraftstoffe in vollem Umfang in Betrieb genommen und produziert haben. Damit haben wir die weltweit erste kommerzielle Anlage zur Herstellung von Flugzeugtreibstoff mit Ethanol als Rohstoff und die erste skalierbare erneuerbare Lösung auf Nicht-Öl-Basis, die mit den heutigen Flugzeugen kompatibel ist. Die Entscheidung unserer bestehenden Investoren, diese Finanzierungsrunde anzuführen, bekräftigt ihre Überzeugung von unserer Technologie und sendet ein starkes Signal an die gesamte Branche, dass LanzaJet sich dafür einsetzt, neue Werte für Ethanol zu erschließen, Chancen für die wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen und die Zukunft von Kraftstoffen für den Transport zu definieren", sagte Jimmy Samartzis, Chief Executive Officer von LanzaJet.

Als Teil dieser Finanzierungsrunde geht LanzaJet eine innovative, mehrjährige Mautstruktur für seine LanzaJet Freedom Pines Fuels Anlage ein. Im Rahmen der Tolling-Vereinbarungen wird LanzaJet kohlenstoffarmes Ethanol auf Abfallbasis, das in den USA hergestellt wird, zusammen mit erneuerbarem Erdgas aus einer regionalen Anlage verwenden, um kohlenstoffarmen SAF und erneuerbaren Dieselkraftstoff herzustellen. Die Tolling-Struktur bietet LanzaJet eine gesicherte Rohstoffversorgung und eine garantierte Abnahme der gesamten Produktion in der Anlage.

In Verbindung mit dieser Runde optimierte LanzaJet seine Eigentümer- und Führungsstruktur, um eine effektive und effiziente Entscheidungsfindung zu ermöglichen, das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen und das Unternehmen für zukünftige Investoren zu positionieren.

INFORMATIONEN ZU LANZAJET

LanzaJet ist ein führender Anbieter alternativer Treibstofftechnologien mit patentierter Alcohol-to-Jet-Technologie (ATJ) auf Ethanolbasis. LanzaJet beeinflusst die wirtschaftliche Entwicklung, die Energiesicherheit, die Dekarbonisierung und die nationale Sicherheit, indem es die Produktion und den Einsatz von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) und anderen alternativen Kraftstoffen beschleunigt. LanzaJet wird von Investoren und Geldgebern unterstützt, darunter Airbus, All Nippon Airways, Breakthrough Energy, International Airlines Group, Groupe ADP, LanzaTech, Microsofts Climate Innovation Fund, Mitsui & Co, MUFG, Shell, Southwest Airlines, das U.S. Department of Energy und das UK Department for Transport. LanzaJet wurde für seine Bedeutung von TIME, Fortune, MIT, Reuters, S&P Global und vielen anderen anerkannt. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.lanzajet.com/

