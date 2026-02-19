LANZAJET ANNONCE 47 MILLIONS DE DOLLARS DE NOUVEAUX CAPITAUX ET LA PREMIÈRE CLÔTURE D'UN TOUR DE TABLE À 650 MILLIONS DE DOLLARS D'ÉVALUATION PRÉ-MONÉTAIRE - VALIDANT AINSI LA TECHNOLOGIE SAF DE LANZAJET ET PERMETTANT SA CROISSANCE

International Airlines Group (IAG), Shell, Groupe ADP, LanzaTech et Mitsui réalisent des investissements supplémentaires pour soutenir la croissance de LanzaJet et le déploiement commercial de sa technologie brevetée « Alcohol-to-Jet » (ATJ)

CHICAGO, 19 fév. 2026 /PRNewswire/ -- LanzaJet, Inc, société leader dans la technologie des carburants de nouvelle génération et producteur de carburants, a annoncé aujourd'hui la première clôture d'un tour de table de 135 millions de dollars, à une valeur d'entreprise pré-monétaire de 650 millions de dollars. Ce tour de table est mené conjointement par IAG et Shell, avec la participation du Groupe ADP, de LanzaTech et de Mitsui - tous des actionnaires existants qui augmentent leur investissement dans la croissance et les opérations de LanzaJet Freedom Pines Fuels à Soperton, en Géorgie, aux États-Unis - la première usine d'éthanol-carburant entièrement intégrée à l'échelle commerciale dans le monde. L'investissement continu de ces leaders de l'industrie témoigne d'une grande confiance dans l'avenir des carburants durables pour l'aviation et de la technologie ATJ exclusive de LanzaJet. Le financement soutiendra les déploiements commerciaux actuels et futurs de sa technologie ATJ, ce qui permettra à LanzaJet de tirer parti de son vaste portefeuille d'opportunités mondiales.

Par ailleurs, LanzaJet a reçu une subvention substantielle du Fonds pour les carburants avancés (AFF) du ministère britannique des transports afin d'accélérer le développement de son projet Speedbird, une importante bioraffinerie SAF située à Teesside, au Royaume-Uni. La première clôture du tour de table et la subvention permettent à LanzaJet de disposer d'un capital de 47 millions de dollars.

« Nous sommes à un moment charnière chez LanzaJet. À la fin de l'année 2025, nous avons annoncé que nous avions pleinement exploité et produit des carburants conformes aux normes ASTM à LanzaJet Freedom Pines Fuels, marquant à la fois la première production mondiale de carburéacteur utilisant l'éthanol comme matière première dans une usine à l'échelle commerciale, et la première solution renouvelable évolutive non basée sur le pétrole compatible avec les aéronefs d'aujourd'hui. La décision de nos investisseurs actuels de mener cette levée de fonds réaffirme leur conviction dans notre technologie et envoie un signal fort à l'ensemble de l'industrie : LanzaJet s'engage à débloquer une nouvelle valeur pour l'éthanol, à créer des opportunités de développement économique et à définir l'avenir des carburants pour le transport », a déclaré Jimmy Samartzis, président-directeur général de LanzaJet.

Dans le cadre de ce cycle de financement, LanzaJet met en place une structure innovante de péage pluriannuel sur son site de LanzaJet Freedom Pines Fuels. Dans le cadre de ces accords, LanzaJet utilisera un éthanol à faible teneur en carbone, à base de déchets, produit aux États-Unis, ainsi que du gaz naturel renouvelable provenant d'une usine régionale, pour produire des SAF à faible teneur en carbone et du carburant diesel renouvelable. La structure d'exploitation à façon permet à LanzaJet de disposer d'un approvisionnement sûr en matières premières et d'une garantie d'écoulement de l'ensemble de la production de l'usine.

Parallèlement à ce tour de table, LanzaJet a optimisé la structure de son actionnariat et de sa gouvernance afin de permettre une prise de décision efficace et efficiente, de soutenir sa croissance et de se positionner pour attirer de futurs investisseurs.

CONSEILLER

Perella Weinberg est le conseiller financier exclusif de LanzaJet.

À PROPOS DE LANZAJET

LanzaJet est l'un des principaux fournisseurs de technologies de carburants alternatifs grâce à sa technologie brevetée de conversion d'alcool en carburant aviation (ATJ) à base d'éthanol. LanzaJet a un impact sur le développement économique, la sécurité énergétique, la décarbonation et la sécurité nationale en accélérant la production et le déploiement de carburant d'aviation durable et d'autres carburants alternatifs. LanzaJet bénéficie du soutien d'investisseurs et de bailleurs de fonds tels qu'Airbus, All Nippon Airways, Breakthrough Energy, International Airlines Group, Groupe ADP, LanzaTech, Microsoft's Climate Innovation Fund, Mitsui & Co, MUFG, Shell, Southwest Airlines, le ministère américain de l'énergie et le ministère britannique des transports. L'impact de LanzaJet a été reconnu par TIME, Fortune, MIT, Reuters, S&P Global et bien d'autres. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse https://www.lanzajet.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2709678/5814959/lanzajet_logo_black_Logo.jpg