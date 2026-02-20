LANZAJET 宣佈成功籌集 4,700 萬美元新資金，並以 6.5 億美元的投資前估值，首次完成股權融資，此舉進一步肯定 LANZAJET 的可持續航空燃料技術，並推動增長

International Airlines Group (IAG)、Shell、Groupe ADP、LanzaTech 及 Mitsui 等現有股東追加投資，以支持 LanzaJet 的業務增長，並推動其專有的 Alcohol-to-Jet (ATJ) 技術走向商業化

芝加哥2026年2月20日 /美通社/ -- 新一代燃料技術領先企業及燃料生產商 LanzaJet, Inc. 宣佈，以 6.5 億美元的投資前企業估值，完成了目標 1.35 億美元股權融資的首輪交割。 本輪融資由 IAG 和 Shell 共同主導，Groupe ADP、LanzaTech 及 Mitsui 亦參與其中。這些現有股東正加碼投資 LanzaJet 的發展與營運，地點位於美國喬治亞州索珀頓的 LanzaJet Freedom Pines Fuels，也就是全球首座全面整合的商業規模乙醇轉燃料工廠。 這些行業領袖持續投資，突顯其對可持續航空燃料未來發展及 LanzaJet 專有 ATJ 技術的強勁信心。 是次融資將用於支持 LanzaJet 現有及未來的 ATJ 技術商業化項目，讓公司能夠把握全球市場上湧現的豐富機遇。

此外，LanzaJet 早前亦已獲得英國運輸部先進燃料基金 (AFF) 的重大撥款，用於加速推進其在英國提賽德的大型 SAF 生物精煉廠 Speedbird 項目。 是次股權融資首輪交割及相關資助合共為 LanzaJet 提供 4,700 萬美元資金。

LanzaJet 行政總裁 Jimmy Samartzis 表示：「我們正處於 LanzaJet 的關鍵時刻。 2025 年底，我們宣佈 LanzaJet Freedom Pines Fuels 工廠已全面投入運作，並生產出符合 ASTM 標準的燃料。這不僅是全球首次在商業規模的工廠中，以乙醇為原料生產出航空燃料，更代表首個與現今飛機相容且可規模化應用的非石油基可再生解決方案正式面世。 現有投資者領投本輪融資，再次確認他們對我們技術的信心，並向整個行業釋出明確訊號，表明 LanzaJet 致力為乙醇創造新價值，促進經濟發展，並推動運輸燃料的未來發展。」

伴隨此輪融資，LanzaJet 將在其 Freedom Pines Fuels 廠房推行創新的多年期代工加工結構。 根據代工加工協議，LanzaJet 將使用美國本土生產、以廢物為原料的低碳乙醇，配以來自當地工廠的可再生天然氣，用來生產低碳 SAF 及可再生柴油。 此加工安排為 LanzaJet 提供穩定的原料供應，並確保工廠所生產的全部產品均有保證承購。

配合是次融資，LanzaJet 亦進一步完善公司的股權及管治架構，以提升決策效率，支持業務增長，並為未來吸引更多投資者作好準備。

Perella Weinberg 擔任 LanzaJet 的獨家財務顧問。

LanzaJet 是領先的替代燃料技術供應商，擁有榮獲專利、以乙醇為基礎的alcohol-to-jet (ATJ) 技術。 LanzaJet 積極推動可持續航空燃油 (SAF) 及其他替代燃料的生產及應用，從而為經濟發展、能源安全、減碳進程及國家安全締造深遠的正面影響。 LanzaJet 的投資者及資助者包括 Airbus、全日空、Breakthrough Energy、International Airlines Group、Groupe ADP、LanzaTech、Microsoft 氣候創新基金 (Climate Innovation Fund)、Mitsui & Co.、MUFG、Shell、Southwest Airlines、美國能源部及英國運輸部等。 LanzaJet 的成就及影響力，獲得了 TIME、Fortune、MIT、Reuters 及 S&P Global 等眾多國際權威機構的廣泛認可。 如欲了解更多資料，請瀏覽：https://www.lanzajet.com/

