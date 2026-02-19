LANZAJET ANUNCIA $ 47 MILLONES EN NUEVO CAPITAL Y PRIMERA RONDA DE CIERRE DE CAPITAL EN $ 650 MILLONES DE VALORACIÓN PREVIA AL DINERO, VALIDANDO AÚN MÁS LA TECNOLOGÍA SAF DE LANZAJET Y PERMITIENDO EL CRECIMIENTO

International Airlines Group (IAG), Shell, Groupe ADP, LanzaTech y Mitsui realizan inversiones adicionales para apoyar el crecimiento de LanzaJet y el despliegue comercial de su tecnología patentada Alcohol-to-Jet (ATJ)

CHICAGO, 19 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- LanzaJet, Inc., una empresa líder en tecnología de combustibles de próxima generación y productora de combustibles, anunció hoy el primer cierre de una ronda general de inversión de capital objetivo de $ 135 millones, con una valoración empresarial previa al dinero de $ 650 millones. La ronda está codirigida por IAG y Shell, con la participación de Groupe ADP, LanzaTech y Mitsui, todos accionistas existentes que están ampliando su inversión en el crecimiento y las operaciones de LanzaJet en LanzaJet Freedom Pines Fuels en Soperton, Georgia, EE. UU., la primera planta de etanol a combustibles a escala comercial totalmente integrada del mundo. La inversión continua de estos líderes de la industria subraya la fuerte confianza en el futuro del combustible de aviación sostenible y la tecnología ATJ patentada de LanzaJet. El financiamiento apoyará los despliegues comerciales actuales y futuros de su tecnología ATJ, lo que permitirá a LanzaJet capitalizar su profunda cartera de oportunidades globales.

Por otra parte, LanzaJet recibió anteriormente una subvención sustancial del Fondo de Combustibles Avanzados (AFF) del Departamento de Transporte del Reino Unido para acelerar el desarrollo de su Proyecto Speedbird, una importante biorrefinería SAF en Teesside, Reino Unido. El primer cierre de la ronda de capital y la subvención juntos proporcionan a LanzaJet $ 47 millones en capital.

"Estamos en un momento crucial en LanzaJet. A fines de 2025, anunciamos que operamos y produjimos completamente los combustibles ASTM según las especificaciones en LanzaJet Freedom Pines Fuels, lo que marca la primera producción mundial de combustible para aviones que utiliza etanol como materia prima en una planta a escala comercial, y la primera solución renovable escalable no derivada del petróleo compatible con los aviones actuales. La decisión de nuestros inversionistas existentes de liderar esta ronda de recaudación de fondos reafirma su convicción en nuestra tecnología y envía una fuerte señal a toda la industria de que LanzaJet está comprometida a desbloquear un nuevo valor para el etanol, crear oportunidades para el desarrollo económico y definir el futuro de los combustibles para el transporte ", dijo Jimmy Samartzis, director ejecutivo de LanzaJet.

Como parte de esta ronda de financiación, LanzaJet está entrando en una innovadora estructura de peaje plurianual en su instalación LanzaJet Freedom Pines Fuels. Según los acuerdos de peaje, LanzaJet utilizará un etanol bajo en carbono basado en residuos producido a nivel nacional en los EE. UU., junto con gas natural renovable de una planta regional, para producir SAF bajo en carbono y combustible diésel renovable. La estructura de peaje proporciona a LanzaJet un suministro seguro de materia prima y una toma garantizada de toda la producción en la planta.

Junto con esta ronda, LanzaJet optimizó su estructura de propiedad y gobierno para permitir una toma de decisiones efectiva y eficiente, respaldar su crecimiento y posicionar a la empresa para atraer futuros inversores.

ASESOR

Perella Weinberg actúa como asesora financiera exclusiva de LanzaJet.

ACERCA DE LANZAJET

LanzaJet es uno de los principales proveedores de tecnología de combustibles alternativos con su tecnología patentada "alcohol-to-jet" (ATJ, por sus siglas en inglés) a base de etanol. LanzaJet está influyendo en el desarrollo económico, la seguridad energética, la descarbonización y la seguridad nacional al acelerar la producción y utilización de combustible sostenible de aviación (SAF) y otros combustibles alternativos. LanzaJet cuenta con el apoyo de inversores y financiadores como Airbus, All Nippon Airways, Breakthrough Energy, International Airlines Group, Groupe ADP, LanzaTech, el Fondo de Innovación Climática de Microsoft, Mitsui & Co., MUFG, Shell, Southwest Airlines, el Departamento de Energía de EE. UU. y el Departamento de Transporte del Reino Unido. LanzaJet ha sido reconocida por su impacto por TIME, Fortune, MIT, Reuters, S&P Global y muchos otros. Puede encontrar más información disponible en: https://www.lanzajet.com/

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2709678/5814959/lanzajet_logo_black_Logo.jpg

FUENTE LanzaJet, Inc.