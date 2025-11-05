LANZAJET ANUNCIA LA SELECCIÓN DE FLUOR CORPORATION PARA HACER LA INGENIERÍA Y DISEÑO FRONT-END (FEED) DEL PROYECTO SPEEDBIRD - LA PLANTA SAF MÁS IMPORTANTE DE LANZAJET EN EL REINO UNIDO

CHICAGO, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- LanzaJet, Inc., una de las principales empresas de tecnología de combustibles de próxima generación y productora de combustibles sostenibles, adjudicó recientemente a Fluor Corporation (NYSE: FLR) el contrato de Ingeniería y Diseño Front-End (FEED) del proyecto Speedbird.

Desarrollado con el apoyo de British Airways, el proyecto Speedbird de LanzaJet es una planta comercial de conversión de etanol a combustible sostenible de aviación (SAF, por sus siglas en inglés) que se ubicará en Teesside, Reino Unido, y que producirá más de 90.000 toneladas (30 millones de galones) de SAF y diésel renovable cada año, con lo que reducirá las emisiones de CO₂ de British Airways en aproximadamente 230.000 toneladas por año, lo que equivale a 26.000 vuelos nacionales de British Airways.

"El proyecto Speedbird es la siguiente instalación a escala comercial de nuestra cartera que LanzaJet está desarrollando en estrecha colaboración con British Airways. Representa un paso importante en la continua ampliación de nuestra principal tecnología de combustibles sostenibles", comentó Jimmy Samartzis, director ejecutivo de LanzaJet. "La alianza con Fluor Corporation, empresa de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC, por sus siglas en inglés) reconocida a nivel mundial, demuestra nuestro compromiso con los más altos estándares en la ejecución de proyectos".

Se espera que el proyecto genere importantes oportunidades para la región del noreste y cree cientos de puestos de trabajo desde la construcción hasta la operación, y recientemente recibió una subvención de 10 millones de libras esterlinas (13 millones de dólares) del Gobierno del Reino Unido a través de su Fondo de Combustibles Avanzados.

"El proyecto Speedbird marca un avance fundamental en el esfuerzo mundial por descarbonizar la aviación", comentó Mike Alexander, presidente del Grupo de Ejecución de Proyectos de Fluor Corporation. "Al acelerar la adopción de tecnologías de combustible sostenibles, este proyecto ayudará a redefinir el futuro de los vuelos. Fluor se enorgullece de aportar su experiencia en ingeniería y diseño a esta iniciativa visionaria".

El proyecto Speedbird está destinado a transformar el sector de la aviación mediante la producción de combustible sostenible de aviación (SAF) a partir de etanol bajo en carbono utilizando la solución tecnológica patentada y totalmente integrada Alcohol-to-Jet (ATJ) de LanzaJet. La solución ATJ de LanzaJet se implementa a escala comercial en la planta de combustibles Freedom Pines de LanzaJet en Georgia, EE. UU.

Acerca de LanzaJet

LanzaJet es uno de los principales proveedores de tecnología de combustibles alternativos con tecnología patentada de Alcohol-to-Jet (ATJ) basada en etanol. LanzaJet está influyendo en el desarrollo económico, la seguridad energética, la descarbonización y la seguridad nacional al acelerar la producción y utilización de combustible sostenible de aviación (SAF) y otros combustibles alternativos. LanzaJet cuenta con el apoyo de inversores y financiadores como Airbus, ANA, Breakthrough Energy, British Airways, Groupe ADP, Microsoft, Mitsui, MUFG, LanzaTech, Shell, Southwest Airlines, Suncor, el Departamento de Energía de Estados Unidos y el Departamento de Transporte del Reino Unido. El año pasado, LanzaJet fue nombrada una de las 100 empresas más influyentes por la revista TIME, empresa estrella emergente del año por S&P Global y una de las 15 empresas de tecnología climática a seguir en 2024 por el MIT. Puede encontrar más información en: https://www.lanzajet.com/.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2709678/lanzajet_logo_black_Logo.jpg

FUENTE LanzaJet, Inc.