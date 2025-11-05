LANZAJET ANNONCE AVOIR SÉLECTIONNÉ FLUOR CORPORATION POUR L'INGÉNIERIE DE BASE DU PROJET SPEEDBIRD, SON USINE PHARE DE PRODUCTION DE CARBURANT D'AVIATION DURABLE AU ROYAUME-UNI

CHICAGO, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- LanzaJet, Inc., leader de la technologie des carburants de nouvelle génération et producteur de carburants durables, vient de confier l'ingénierie de base de son projet Speedbird à Fluor Corporation (NYSE : FLR).

Conçu avec le soutien de British Airways, le projet Speedbird de LanzaJet est une installation commerciale de transformation de l'éthanol en carburant d'aviation durable qui sera située dans le Teesside, au Royaume-Uni, et qui produira chaque année plus de 90 000 tonnes (30 millions de gallons) de carburant d'aviation durable et de diesel renouvelable pour réduire les émissions de CO₂ de British Airways d'environ 230 000 tonnes par an, ce qui équivaut à 26 000 vols intérieurs de la compagnie.

« Le projet Speedbird est la prochaine installation commerciale de notre portefeuille que LanzaJet doit mettre en place en étroite collaboration avec British Airways. Il s'agit d'une étape importante dans la poursuite du développement de notre technologie de pointe en matière de carburants durables », a déclaré Jimmy Samartzis, directeur général de LanzaJet. « Le partenariat avec la société d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion de construction mondialement reconnue qu'est Fluor Corporation témoigne de notre détermination à respecter les normes les plus strictes relatives à l'exécution de projet. »

Le projet, qui devrait ouvrir des perspectives considérables pour la région du Nord-Est et créer des centaines d'emplois, de la construction à l'exploitation, a récemment obtenu 10 millions de livres sterling (13 millions de dollars) du gouvernement du Royaume-Uni par l'intermédiaire de son fonds pour les carburants avancés.

« Le projet Speedbird marque une avancée décisive dans l'effort mondial de décarbonation de l'aviation », a ajouté Mike Alexander, président du groupe chargé de l'exécution de projet chez Fluor Corporation. « En accélérant l'adoption de technologies de carburants durables, ce projet contribuera à redéfinir l'avenir du transport aérien. Fluor se réjouit d'apporter ses compétences en ingénierie et conception à cette initiative visionnaire. »

Le projet Speedbird vise à transformer le secteur aéronautique en produisant du carburant d'aviation durable à partir d'éthanol à faible teneur en carbone, grâce à la solution technologique brevetée et entièrement intégrée de transformation de l'alcool en carburant d'aviation mise au point par LanzaJet. La solution de transformation de l'alcool en carburant d'aviation proposée par LanzaJet est déployée à l'échelle commerciale sur le site de Freedom Pines Fuels de LanzaJet en Géorgie, aux États-Unis.

