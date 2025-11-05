LANZAJET GIBT DIE AUSWAHL DER FLUOR CORPORATION FÜR DIE FRONT-END-ENGINEERING- UND DESIGN-ARBEITEN (FEED) FÜR DAS PROJEKT SPEEDBIRD BEKANNT - LANZAJETS FLAGGSCHIFF-SAF-ANLAGE IN GROSSBRITANNIEN

CHICAGO, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- LanzaJet, Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der Kraftstofftechnologie der nächsten Generation und Hersteller nachhaltiger Kraftstoffe, hat kürzlich den Auftrag für die Front-End-Engineering- und Design-Phase (FEED) des Projekts Speedbird an die Fluor Corporation (NYSE: FLR) vergeben.

Das mit Unterstützung von British Airways entwickelte Projekt Speedbird von LanzaJet ist eine Anlage zur Herstellung von Ethanol zu SAF im kommerziellen Maßstab, die in Teesside, Großbritannien, errichtet werden soll. Sie wird jährlich über 90.000 Tonnen (30 Millionen Gallonen) SAF und erneuerbaren Diesel produzieren und damit die CO₂-Emissionen von British Airways um etwa 230.000 Tonnen pro Jahr reduzieren – das entspricht 26.000 Inlandsflügen von British Airways.

„Das Projekt Speedbird ist die nächste kommerzielle Anlage in unserem Portfolio, die LanzaJet in enger Zusammenarbeit mit British Airways entwickelt. Dies ist ein wichtiger Schritt zur weiteren Skalierung unserer führenden Technologie für nachhaltige Kraftstoffe", sagte Jimmy Samartzis, CEO von LanzaJet. „Die Partnerschaft mit dem weltweit anerkannten EPC-Unternehmen (Engineering, Procurement and Construction) Fluor Corporation zeigt unser Engagement für höchste Standards bei der Projektdurchführung."

Das Projekt wird voraussichtlich erhebliche Chancen für die Region Nordostengland mit sich bringen und durch den Bau und Betrieb Hunderte von Arbeitsplätzen schaffen. Vor kurzem wurde es von der britischen Regierung im Rahmen ihres Advanced Fuels Fund mit 10 Millionen Pfund (13 Millionen Dollar) gefördert.

„Das Projekt Speedbird ist ein entscheidender Fortschritt in den weltweiten Bemühungen um die Dekarbonisierung der Luftfahrt", sagte Mike Alexander, Group President, Project Execution, Fluor Corporation. „Durch die beschleunigte Einführung nachhaltiger Kraftstofftechnologien wird dieses Projekt dazu beitragen, die Zukunft des Flugverkehrs neu zu definieren. Fluor ist stolz darauf, seine Engineering- und Design-Expertise in diese visionäre Initiative einzubringen."

Das Projekt Speedbird soll den Luftverkehrssektor revolutionieren, indem es SAF aus kohlenstoffarmem Ethanol unter Verwendung der patentierten und vollständig integrierten Alcohol-to-Jet (ATJ)-Technologielösung von LanzaJet herstellt. Die ATJ-Lösung von LanzaJet wird in kommerziellem Maßstab in der Freedom Pines Fuels-Anlage von LanzaJet in Georgia, USA, eingesetzt.

