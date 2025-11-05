란자제트, 영국 SAF 주력 시설 '프로젝트 스피드버드' FEED 파트너로 플루어 코퍼레이션 선정

시카고, 2025년 11월 6일 /PRNewswire/ -- 차세대 연료 기술 분야 선도기업이자 지속가능한 연료 생산업체인 란자제트(LanzaJet, Inc.)가 최근 플루어 코퍼레이션(Fluor Corporation, NYSE: FLR)에 '프로젝트 스피드버드(Project Speedbird)'의 FEED(Front-End Engineering and Design)를 맡겼다. FEED는 사업 초기 단계에서 수행하는 프로젝트 기획•설계 업무를 말한다.

영국항공(British Airways)의 지원을 받아 개발된 란자제트의 프로젝트 스피드버드는 영국 티사이드에 건설될 상업 규모의 에탄올 기반 지속가능 항공유(SAF) 생산 시설로, 연간 9만 톤(3000만 갤런) 이상의 SAF와 재생 디젤(renewable diesel)을 생산할 예정이다. 이를 통해 영국항공의 연간 이산화탄소 배출량을 약 23만 톤 감축하는 효과를 가져올 것으로 기대된다. 23만 톤은 국내선 2만 6000회 비행 시 배출되는 이산화탄소 양과 맞먹는 규모다.

지미 사마르치스(Jimmy Samartzis) 란자제트 CEO는 "프로젝트 스피드버드는 란자제트가 영국항공과 긴밀히 협력하여 개발 중인 차세대 상업용 시설"이라면서 "이는 선도적인 지속가능 연료 기술의 지속적인 규모 확대를 위한 중요한 단계"라고 강조했다. 그는 이어"세계적으로 인정받는 EPC(엔지니어링•조달•건설) 기업인 플루어 코퍼레이션과의 파트너십은 본 프로젝트를 추진하면서 최고 수준의 기준을 보여주기 위해 매진하겠다는 우리의 의지를 보여준다"고 덧붙였다.

영국 북동부 지역에 상당한 기회를 제공할 것으로 예상되는 이 프로젝트는 건설부터 운영까지 수백 개의 일자리를 창출할 전망이다. 최근에는 영국 정부가 운용하는 첨단연료기금(Advanced Fuels Fund)을 통해 1000만 파운드(1300만 달러)의 지원을 받았다.

마이크 알렉산더(Mike Alexander) 플루어 코퍼레이션 프로젝트 실행 부문 그룹 사장은 "프로젝트 스피드버드는 항공 분야의 탈탄소화를 위한 전 세계적 노력에서 중대한 진전을 의미한다"라며 "이 프로젝트는 지속가능 연료 기술의 도입을 가속화함으로써 항공의 미래를 재정의하는 데 기여할 것이다. 플루어는 이 선구적인 계획에 우리의 엔지니어링 및 설계 전문성을 제공하게 되어 자랑스럽다"고 말했다.

프로젝트 스피드버드는 란자제트의 특허받은 완전 통합형 '알코올-투-제트(ATJ)' 기술 솔루션을 활용해 저탄소 에탄올로부터 SAF를 생산함으로써 항공 산업을 혁신할 예정이다. 란자제트의 ATJ 솔루션은 미국 조지아주에 위치한 란자제트의 프리덤 파인스 연료(Freedom Pines Fuels) 시설에서 상업적 규모로 운영 중이다.

란자제트 소개

란자제트는 특허받은 에탄올 기반 ATJ 기술을 보유한 선도적인 대체 연료 기술 제공업체다. 지속가능 항공유(SAF) 및 기타 대체 연료 기술의 생산 및 배포를 가속화하여 글로벌 경제를 변화시킴으로써 미래 세대를 위한 기회를 창출하고 있다. 란자제트는 에어버스(Airbus), ANA, 브레이크스루 에너지(Breakthrough Energy), 영국항공, 파리공항공단(Groupe ADP), 마이크로소프트(Microsoft), 미쓰이(Mitsui), 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹(MUFG), 란자테크(LanzaTech), 셸(Shell), 사우스웨스트 항공(Southwest Airlines), 선코어(Suncor), 미국 에너지부(US Department of Energy), 영국 교통부(UK Department for Transport) 등 다양한 투자자와 자금 지원 기관의 지원을 받고 있다. 지난해 란자제트는 타임(TIME)지 선정 '가장 영향력 있는 100대 기업(100 Most Influential Company)', S&P 글로벌(S&P Global)이 뽑은 '올해의 라이징 스타 기업(Rising Star Company of the Year)', MIT 테크놀로지 리뷰(MIT Technology Review)가 엄선한 '2024년 주목할 만한 15대 테크기업(15 Climate Tech Companies to Watch in 2024)'에 선정됐다. 자세한 내용은 https://www.lanzajet.com/ 에서 확인할 수 있다.

