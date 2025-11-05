LANZAJET、PROJECT SPEEDBIRD向けフロントエンドエンジニアリングおよび設計（FEED）にFLUOR CORPORATIONの選定を発表 ― LANZAJETの英国における主力SAFプラント

06 11月, 2025, 07:40 JST

シカゴ, 2025年11月6日 /PRNewswire/ -- 次世代燃料技術分野のリーディングカンパニーであり、持続可能な燃料の生産者であるLanzaJet, Inc.は、このたびProject Speedbirdのフロントエンドエンジニアリングおよび設計（FEED）をFluor Corporation（NYSE: FLR）に委託したことを発表しました。 

LanzaJetのProject Speedbirdは、英国航空の支援を受けて開発され、英国ティーズサイドに建設されるエタノールからSAFを製造する商業規模の施設で、年間9万トン（3,000万ガロン）以上のSAFと再生可能ディーゼルを生産し、British AirwaysのCO₂排出量を年間約23万トン削減します。これはBritish Airwaysの国内線2万6,000便に相当します。

「Project Speedbirdは、 LanzaJetがBritish Airwaysと緊密に協力して開発している、私たちのポートフォリオにおける次の商業規模施設です。これは、私たちの最先端の持続可能燃料技術の継続的な拡大に向けた重要な一歩です」とLanzaJetのCEO、Jimmy Samartzisは述べています。「世界的に認められたエンジニアリング、調達、建設（EPC）企業であるFluor Corporationとの提携は、プロジェクト遂行における最高水準への私たちの取り組みを示すものです。」

このプロジェクトは、北東部地域に大きな機会をもたらし、建設から運営まで数百の雇用を創出すると期待されており、最近、英国政府からAdvanced Fuels Fundを通じて1,000万ポンド（1,300万ドル）の助成金を受けました。

「Project Speedbirdは、航空の脱炭素化に向けた世界的な取り組みにおける極めて重要な前進を示すものです」と、Fluor Corporationのプロジェクト実行グループプレジデント、Mike Alexanderは述べています。「持続可能な燃料技術の導入を加速させることで、このプロジェクトは航空の未来を再定義することに貢献します。Fluorは、この先見性のある取り組みに私たちのエンジニアリングと設計の専門知識を提供できることを誇りに思います。」

Project Speedbirdは、LanzaJetの特許取得済み完全統合型アルコールジェット燃料（ATJ）テクノロジーソリューションを使用して、低炭素エタノールからSAFを生産することで、航空業界に変革をもたらす予定です。LanzaJet ATJソリューションは、米国ジョージア州にあるLanzaJetのFreedom Pines Fuels施設で商業規模で導入されています。

LanzaJet について

LanzaJetは、特許取得済みのエタノールベースのアルコールジェット（ATJ）技術を備えた、大手の代替燃料技術プロバイダーです。LanzaJetは、持続可能な航空燃料 (SAF) やその他の代替燃料の生産と導入を加速することで、経済発展、エネルギー安全保障、脱炭素化、国家安全保障に影響を与えています。LanzaJetは、Airbus、ANA、Breakthrough Energy、British Airways、Groupe ADP、Microsoft、三井物産、三菱UFJフィナンシャル・グループ、LanzaTech、Shell、Southwest Airlines、Suncor、US Department of Energy、UK Department for Transportを含む投資家および資金提供者から支援を受けています。昨年、LanzaJetはTIME100の「Most Influential Company」、S&P Globalの「Rising Star Company of the Year」、そしてMITの「15 Climate Tech Companies to Watch in 2024」に選出されました。詳細については、https://www.lanzajet.com/をご覧ください。 

