LanzaJet anuncia a Fluor Corporation para la ingeniería y el diseño front-end del Proyecto Speedbird

- LanzaJet anuncia la selección de Fluor Corporation para la ingeniería y el diseño front-end (FEED) del Proyecto Speedbird – la planta SAF emblemática de LanzaJet en Reino Unido

CHICAGO, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- LanzaJet, Inc., empresa líder en tecnología de combustibles de próxima generación y productora de combustibles sostenibles, ha adjudicado recientemente el contrato de Ingeniería y Diseño Básico (FEED) para el Proyecto Speedbird a Fluor Corporation (NYSE: FLR).

Desarrollado con el apoyo de British Airways, el Proyecto Speedbird de LanzaJet es una planta comercial de conversión de etanol a combustible sostenible (SAF) que se ubicará en Teesside, Reino Unido. Producirá más de 90.000 toneladas (30 millones de galones) de SAF y diésel renovable al año, reduciendo las emisiones de CO₂ de British Airways en aproximadamente 230.000 toneladas anuales, el equivalente a 26.000 vuelos nacionales de British Airways.

«El Proyecto Speedbird es la siguiente planta comercial de nuestra cartera que LanzaJet está desarrollando en estrecha colaboración con British Airways. Representa un paso importante en la continua expansión de nuestra tecnología líder en combustibles sostenibles», declaró Jimmy Samartzis, consejero delegado de LanzaJet. «La alianza con Fluor Corporation, empresa de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) de renombre mundial, demuestra nuestro compromiso con los más altos estándares en la ejecución de proyectos».

Se espera que el proyecto genere importantes oportunidades para la región del noreste y cree cientos de puestos de trabajo desde la construcción hasta la puesta en marcha. Recientemente, el Gobierno del Reino Unido le otorgó una subvención de 10 millones de libras esterlinas (13 millones de dólares) a través de su Fondo de Combustibles Avanzados.

«El Proyecto Speedbird representa un avance crucial en el esfuerzo global por descarbonizar la aviación», indicó Mike Alexander, presidente del Grupo de Ejecución de Proyectos de Fluor Corporation. «Al acelerar la adopción de tecnologías de combustible sostenible, este proyecto contribuirá a redefinir el futuro de la aviación. En Fluor nos enorgullece aportar nuestra experiencia en ingeniería y diseño a esta iniciativa visionaria».

El Proyecto Speedbird transformará el sector de la aviación mediante la producción de combustible de aviación sostenible (SAF) a partir de etanol bajo en carbono, utilizando la solución tecnológica patentada y totalmente integrada de Alcohol-to-Jet (ATJ) de LanzaJet. La solución ATJ de LanzaJet se implementa a escala comercial en la planta de Freedom Pines Fuels de LanzaJet en Georgia, Estados Unidos.

Acerca de LanzaJet

