LI-NING anuncia parceria de longo prazo com Stephen Curry e Curry Brand

PEQUIM, 3 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- LI-NING anunciou hoje uma parceria de longo prazo com 4x títulos do campeonato, 2x MVP e o medalhista de ouro olímpico Stephen Curry e a marca Curry. Com base na cocriação de marcas de longo prazo, a parceria se concentrará no desenvolvimento de produtos de desempenho de várias categorias, iniciativas de cultura esportiva e no envolvimento da próxima geração, à medida que a LI-NING e a Curry Brand avançam juntas para moldar o que está por vir para marcas esportivas globais.

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Fundada em 1990 pelo Sr. Li Ning, um campeão de ginástica olímpica de renome mundial, a LI-NING é uma marca esportiva profissional moldada pela compreensão de um atleta sobre esporte, desempenho e dedicação de longo prazo. Essa fundação cria uma conexão natural com Curry, considerado um dos atletas mais influentes de sua geração. Curry redefiniu o basquete moderno por meio de transformação e inovação, o que inspirou uma nova geração de atletas. A parceria baseia-se na crença compartilhada do Sr. Li Ning e Curry no poder do esporte e é impulsionada por um forte alinhamento entre a visão e os valores da LI-NING e da Curry Brand.

"Quando penso no futuro da Curry Brand, penso em construir algo que dure, algo que continue a impulsionar o jogo e crie um impacto real para os atletas em todo o mundo", disse Curry. "É isso que torna essa parceria com a LI-NING tão empolgante. O Sr. Li Ning construiu esta empresa a partir da perspectiva de um atleta, com a mesma crença de que o esporte pode mudar vidas e inspirar a próxima geração. Senti isso nas conversas que tivemos e no produto que testei. A qualidade, o desempenho e a inovação são reais e incutem confiança no que podemos criar juntos no basquete, golfe e estilo de vida. Para a Curry Brand, trata-se de crescer da maneira certa, com um parceiro que entende o padrão que estamos tentando definir e o bem que queremos fazer."

A inovação tecnológica e os recursos de desempenho do produto da LI-NING também foram fatores-chave por trás da parceria. Curry experimentou produtos de basquete da LI-NING diretamente por meio de jogos em quadra e testes de produtos.

"A qualidade, o conforto e o desempenho de seus sapatos são o que mais me impressionou", acrescentou Curry. "Essa experiência me deu confiança real nos tênis LI-NING na quadra e me ajudou a ver que a LI-NING poderia ser o parceiro certo para oferecer a inovação e o design que eu quero que a Curry Brand defenda."

"O esporte tem o poder de inflamar a paixão e inspirar cada geração a ultrapassar seus limites", disse Li Ning, fundador e presidente da LI-NING Company. "A LI-NING e a Curry compartilham um profundo conhecimento do esporte e um compromisso comum com o desempenho, a inovação e a próxima geração de atletas. Estamos ansiosos para aproveitar essa parceria para continuar expandindo os limites e criar novas possibilidades para o esporte global."

Olhando para o futuro, a LI-NING e a Curry Brand trabalharão juntas para promover o desenvolvimento global de ambas as marcas. Começando com basquete e golfe, a parceria se estenderá a categorias mais amplas de esportes de estilo de vida do consumidor, trazendo produtos inovadores, conteúdo cultural diversificado e experiências esportivas distintas para a próxima geração de atletas e consumidores esportivos em todo o mundo.

Mude o jogo para sempre. Tudo é possível.

Sobre a marca LI-NING

A LI-NING é uma empresa líder em marcas esportivas fundada em 1990 pelo Sr. Li Ning, conhecido como o "Príncipe da Ginástica". Inspirada na lendária carreira atlética de seu fundador, o Sr. Li Ning, a marca carrega um DNA atlético inerente. Seu slogan icônico "Tudo é possível" moldou consistentemente sua jornada. Com a missão "Deixe o esporte iluminar sua paixão", a LI-NING se dedica a atender atletas profissionais e participantes do esporte.

A LI-NING há muito se concentra em categorias principais, incluindo basquete, corrida, fitness, badminton, tênis de mesa e estilo de vida esportivo, enquanto se expande para atividades ao ar livre, tênis e picles. A marca LI-NING melhora consistentemente a experiência do produto, a experiência esportiva e a experiência de compra.

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FONTE LI-NING