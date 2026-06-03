LI-NING anuncia una asociación a largo plazo con Stephen Curry y la marca Curry

BEIJING, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- LI-NING anunció hoy una asociación a largo plazo con 4 títulos de campeonato, 2 veces MVP y medallista de oro olímpico Stephen Curry y Curry Brand. Basada en la co-creación de marca a largo plazo, la asociación se centrará en el desarrollo de productos de rendimiento de múltiples categorías, iniciativas de cultura deportiva y la participación de la próxima generación, a medida que LI-NING y Curry Brand avanzan juntos para dar forma a lo que viene para las marcas deportivas globales.

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Fundada en 1990 por el Sr. Li Ning, un campeón olímpico de gimnasia de renombre mundial, LI-NING es una marca deportiva profesional formada por la comprensión del deporte, el rendimiento y la dedicación a largo plazo de un atleta. Esa fundación crea una conexión natural con Curry, considerado uno de los atletas más influyentes de su generación. Curry ha redefinido el baloncesto moderno a través de la transformación y la innovación que ha inspirado a una nueva generación de atletas. La asociación se basa en la creencia compartida del Sr. Li Ning y Curry en el poder del deporte, e impulsada por una fuerte alineación entre la visión y los valores de LI-NING y Curry Brand.

"Cuando pienso en el futuro de Curry Brand, pienso en construir algo que dure, algo que continúe impulsando el juego y cree un impacto real para los atletas de todo el mundo", dijo Curry. "Eso es lo que hace que esta asociación con LI-NING sea tan emocionante. El Sr. Li Ning construyó esta empresa desde la perspectiva de un atleta, con la misma creencia de que el deporte puede cambiar vidas e inspirar a la próxima generación. Lo sentí en las conversaciones que tuvimos y en el producto que probé. La calidad, el rendimiento y la innovación son reales e infunden confianza en lo que podemos crear juntos en el baloncesto, el golf y el estilo de vida. Para Curry Brand, se trata de crecer de la manera correcta, con un socio que entienda el estándar que estamos tratando de establecer y el bien que queremos hacer ".

La innovación tecnológica y las capacidades de rendimiento del producto de LI-NING también fueron factores clave detrás de la asociación. Curry ha experimentado los productos de baloncesto LI-NING directamente a través del juego en la cancha y las pruebas de productos.

"La calidad, la comodidad y el rendimiento de sus zapatos son lo que más me impresionó", agregó Curry. "Esa experiencia me dio una verdadera confianza en las zapatillas deportivas LI-NING en la cancha y me ayudó a ver que LI-NING podría ser el socio adecuado para ofrecer la innovación y el diseño que quiero que represente la marca Curry".

"El deporte tiene el poder de encender la pasión e inspirar a cada generación a ir más allá de sus límites", afirmó Li Ning, fundador y presidente de LI-NING Company. "LI-NING y Curry comparten un profundo conocimiento del deporte y un compromiso común con el rendimiento, la innovación y la próxima generación de atletas. Esperamos seguir construyendo sobre esta asociación para seguir superando los límites y crear nuevas posibilidades para el deporte mundial ".

De cara al futuro, LI-NING y Curry Brand trabajarán juntos para impulsar el desarrollo global de ambas marcas. Comenzando con el baloncesto y el golf, la asociación se extenderá a categorías deportivas de estilo de vida de consumo más amplias, brindando productos innovadores, contenido cultural diverso y experiencias deportivas distintivas a la próxima generación de atletas y consumidores deportivos de todo el mundo.

Cambia el juego para bien. Cualquier cosa es posible.

Acerca de la marca LI-NING

LI-NING es una empresa líder de marcas deportivas fundada en 1990 por el Sr. Li Ning, reconocido como el "Príncipe de la Gimnasia". Inspirada en la legendaria carrera atlética de su fundador, el Sr. Li Ning, la marca lleva un ADN de atleta inherente. Su icónico eslogan "Todo es posible" ha dado forma a su trayectoria de forma constante. Con la misión "Let Sports Light Your Passion", LI-NING se dedica a servir a los atletas profesionales y a los participantes en deportes.

LI-NING se ha centrado durante mucho tiempo en categorías básicas como baloncesto, running, fitness, bádminton, tenis de mesa y estilo de vida deportivo, mientras se expande a actividades al aire libre, tenis y pickleball. La marca LI-NING mejora constantemente la experiencia del producto, la experiencia deportiva y la experiencia de compra.

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FUENTE LI-NING