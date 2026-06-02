리닝, 스테픈 커리, 커리 브랜드와 장기 파트너십 발표

베이징 2026년 6월 2일 /PRNewswire/ -- 리닝이 NBA 챔피언 4회, MVP 2회 수상자이자 올림픽 금메달리스트인 스테픈 커리(Stephen Curry) 및 커리 브랜드(Curry Brand)와 장기 파트너십을 체결했다고 6월 2일 발표했다. 이번 파트너십은 장기적인 브랜드 공동 창조를 기반으로 다종목 퍼포먼스 제품 개발, 스포츠 문화 이니셔티브, 차세대 참여 확대에 중점을 둘 예정이다. 리닝과 커리 브랜드는 함께 글로벌 스포츠 브랜드의 미래를 만들어 나갈 계획이다.

리닝은 세계적으로 유명한 올림픽 체조 챔피언 리닝(Li Ning)이 1990년 설립해 스포츠, 경기력, 그리고 장기적인 헌신에 대한 선수의 이해를 바탕으로 성장한 전문 스포츠 브랜드다. 이 같은 기반이 동시대 영향력의 크기로는 최고를 다투는 선수인 커리와 자연스러운 연결고리가 됐다. 커리는 변화와 혁신을 통해 현대 농구의 개념을 바꾸고 신세대 선수들에게 영감을 불어넣어 왔다. 이번 파트너십은 리닝 회장과 커리가 공유하는 스포츠의 힘에 대한 신념을 기반으로 하며, 리닝과 커리 브랜드가 추구하는 비전과 가치의 강력한 일치에 의해 추진된다.

커리는 "나는 커리 브랜드의 미래를 생각하면 오래 지속될 수 있는 것, 경기를 계속 발전시키고 전 세계 선수들에게 실질적인 영향을 줄 수 있는 것을 구축하는 모습을 떠올린다"며 "바로 그런 점 때문에 리닝과의 파트너십에 기대가 크다. 리닝 씨는 스포츠가 사람들의 삶을 바꾸고 다음 세대에 영감을 줄 수 있다는 같은 믿음을 바탕으로 선수의 관점에서 이 회사를 세웠다. 우리는 여러 차례의 대화와 내가 직접 테스트한 제품을 통해 이를 확인할 수 있었다. 품질, 성능, 혁신은 실제로 뛰어났고, 이 때문에 농구와 골프, 라이프스타일 분야 전반에서 우리가 함께 만들어 갈 미래에 대해 확신이 생겼다. 커리 브랜드에게 이번 협력은 우리가 추구하는 기준과 실현하고자 하는 긍정적 가치를 이해하는 파트너와 함께 올바른 방식으로 성장하는 것을 의미한다"고 말했다.

리닝의 기술 혁신 역량과 제품 성능 또한 이번 파트너십 체결의 핵심 요인이었다. 커리는 실제 경기와 제품 테스트를 통해 리닝 농구 제품을 직접 경험했다.

커리는 이어 "가장 인상 깊었던 것은 신발의 품질, 착용감, 그리고 경기력이었다"며 "그 느낌으로 코트 위에서 리닝 농구화에 대한 진정한 신뢰를 갖게 했고, 커리 브랜드가 지향하는 혁신과 디자인을 실현할 수 있는 적합한 파트너가 리닝이라는 확신을 갖게 됐다"고 덧붙였다.

리닝 리닝 컴퍼니 창립자 겸 회장은 "스포츠는 열정을 불러일으키고 각 세대가 자신의 한계를 넘어설 수 있도록 영감을 주는 힘이 있다"며 "리닝과 커리는 스포츠에 대한 깊은 이해와 경기력, 혁신, 다음 세대 선수들에 대한 공동의 헌신을 공유하고 있다. 우리는 이번 파트너십을 바탕으로 계속해서 한계를 뛰어넘고 글로벌 스포츠를 위한 새로운 가능성을 창출해 나가기를 기대한다"고 말했다.

앞으로 리닝과 커리 브랜드는 양 브랜드의 글로벌 성장을 함께 추진할 예정이다. 농구와 골프를 시작으로 더 폭넓은 스포츠 라이프스타일 소비자 카테고리로 협력을 확대해 나가며, 전 세계 차세대 선수들과 스포츠 소비자들에게 혁신적인 제품, 다양한 문화 콘텐츠, 차별화된 스포츠 경험을 제공할 계획이다.

게임을 더 좋게. 불가능은 없다(Change the Game for Good. Anything is Possible).

리닝 브랜드 소개

리닝은 '체조 왕자(Prince of Gymnastics)'로 널리 알려진 리닝이 1990년에 설립한 선도적인 스포츠 브랜드 기업이다. 창립자인 리닝의 전설적인 선수 경력에서 영감을 받은 이 브랜드는 선수 DNA를 본질적으로 내재하고 있다. 대표 슬로건인 '불가능은 없다'는 브랜드의 성장 여정을 일관되게 이끌어 왔다. 리닝은 '스포츠로 열정에 불을 밝히자(Let Sports Light Your Passion)'라는 사명을 바탕으로 프로 선수와 스포츠 참여자들을 위해 헌신하고 있다.

리닝은 오랫동안 농구, 러닝, 피트니스, 배드민턴, 탁구, 스포츠 라이프스타일 등 핵심 카테고리에 집중해 왔으며, 동시에 아웃도어, 테니스, 피클볼 분야로 사업을 확장하고 있다. 리닝 브랜드는 제품 경험, 스포츠 경험, 구매 경험을 지속적으로 향상시키고 있다.

SOURCE LI-NING