LI-NING annonce un partenariat à long terme avec Stephen Curry et la marque Curry

BEIJING, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- LI-NING a annoncé aujourd'hui un partenariat à long terme avec Stephen Curry, 4 fois champion, 2 fois MVP et médaillé d'or olympique, et la marque Curry. Fondé sur une co-création de marque à long terme, le partenariat se concentrera sur le développement de produits performants multi-catégories, sur des initiatives de culture sportive et sur l'engagement de la prochaine génération, alors que LI-NING et Curry Brand progressent ensemble pour façonner l'avenir des marques de sport mondiales.

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Fondée en 1990 par M. Li Ning, champion olympique de gymnastique de renommée mondiale, LI-NING est une marque de sport professionnel façonnée par la compréhension du sport, la performance et le dévouement à long terme d'un athlète. Cette base crée un lien naturel avec Curry, considéré comme l'un des athlètes les plus influents de sa génération. Curry a redéfini le basket-ball moderne en le transformant et en l'innovant, ce qui a inspiré une nouvelle génération d'athlètes. Ce partenariat est fondé sur la croyance commune de M. Li Ning et de M. Curry dans le pouvoir du sport, et sur une forte concordance entre la vision et les valeurs de LI-NING et de la marque Curry.

"Quand je pense à l'avenir de la marque Curry, je pense à construire quelque chose de durable, quelque chose qui continue à faire avancer le jeu et qui crée un impact réel pour les athlètes du monde entier", a déclaré M. Curry. "C'est ce qui rend ce partenariat avec LI-NING si passionnant. M. Li Ning a créé cette entreprise en adoptant le point de vue d'un athlète, avec la même conviction que le sport peut changer des vies et inspirer la prochaine génération. Je l'ai ressenti dans les conversations que nous avons eues et dans le produit que j'ai testé. La qualité, la performance et l'innovation sont réelles, et elles inspirent confiance dans ce que nous pouvons créer ensemble dans les domaines du basket-ball, du golf et du style de vie. Pour Curry Brand, il s'agit de se développer de la bonne manière, avec un partenaire qui comprend la norme que nous essayons d'établir et le bien que nous voulons faire".

Les capacités d'innovation technologique et de performance des produits de LI-NING ont également été des facteurs clés du partenariat. Curry a fait l'expérience directe des produits de basket-ball LI-NING en jouant sur le terrain et en testant les produits.

"La qualité, le confort et la performance de leurs chaussures sont ce qui m'a le plus impressionné", a ajouté M. Curry. "Cette expérience m'a donné une réelle confiance dans les baskets LI-NING sur le terrain, et m'a aidé à voir que LI-NING pourrait être le bon partenaire pour apporter l'innovation et le design que je veux que la marque Curry représente."

"Le sport a le pouvoir d'enflammer la passion et d'inspirer chaque génération à dépasser ses limites", a déclaré Li Ning, fondateur et président de la société LI-NING. "LI-NING et Curry partagent une profonde compréhension du sport et un engagement commun en faveur de la performance, de l'innovation et de la prochaine génération d'athlètes. Nous sommes impatients de nous appuyer sur ce partenariat pour continuer à repousser les limites et créer de nouvelles possibilités pour le sport mondial".

À l'avenir, LI-NING et Curry Brand travailleront ensemble pour faire progresser le développement mondial des deux marques. En commençant par le basket-ball et le golf, le partenariat s'étendra à des catégories plus larges de sport de style de vie, apportant des produits innovants, un contenu culturel diversifié et des expériences sportives distinctives à la prochaine génération d'athlètes et de consommateurs de sport dans le monde entier.

Changer le jeu pour de bon. Tout est possible.

À propos de la marque LI-NING

LI-NING est une marque de sport de premier plan fondée en 1990 par M. Li Ning, connu comme le "prince de la gymnastique". Inspirée par la légendaire carrière sportive de son fondateur, M. Li Ning, la marque porte en elle l'ADN d'un athlète. Son slogan emblématique "Tout est possible" a toujours façonné son parcours. Avec pour mission "Let Sports Light Your Passion", LI-NING est au service des athlètes professionnels et des participants aux activités sportives.

LI-NING se concentre depuis longtemps sur les catégories principales, notamment le basket-ball, la course à pied, le fitness, le badminton, le tennis de table et le style de vie sportif, tout en se développant dans les domaines de l'outdoor, du tennis et du pickleball. La marque LI-NING améliore constamment l'expérience du produit, l'expérience sportive et l'expérience d'achat.

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