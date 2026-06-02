LI-NING ประกาศความร่วมมือระยะยาวกับ Stephen Curry และ Curry Brand
News provided byLI-NING
02 Jun, 2026, 17:59 CST
ปักกิ่ง, 2 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- LI-NING ประกาศความร่วมมือระยะยาวกับ Stephen Curry เจ้าของแชมป์ NBA 4 สมัย รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) 2 สมัย และเหรียญทองโอลิมปิก รวมถึง Curry Brand โดยความร่วมมือครั้งนี้สร้างขึ้นบนพื้นฐานของการร่วมพัฒนาแบรนด์ในระยะยาว และจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมรรถนะสูงในหลากหลายประเภท การส่งเสริมวัฒนธรรมกีฬา และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ ขณะที่ LI-NING และ Curry Brand เดินหน้าร่วมกันเพื่อกำหนดอนาคตของแบรนด์กีฬาระดับโลก
LI-NING ก่อตั้งขึ้นในปี 2533 โดย Li Ning อดีตนักยิมนาสติกเจ้าของเหรียญโอลิมปิกชื่อดังระดับโลก โดยเป็นแบรนด์กีฬาระดับมืออาชีพที่สร้างขึ้นจากความเข้าใจด้านกีฬา สมรรถนะ และความทุ่มเทระยะยาวในมุมมองของนักกีฬา รากฐานดังกล่าวทำให้แบรนด์มีความเชื่อมโยงตามธรรมชาติกับ Curry ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งยุค Curry ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของบาสเกตบอลสมัยใหม่ผ่านการสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักกีฬารุ่นใหม่ ความร่วมมือนี้ตั้งอยู่บนความเชื่อร่วมกันของ Li Ning และ Curry ในพลังของกีฬา และขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์และคุณค่าที่สอดคล้องกันระหว่าง LI-NING และ Curry Brand
"เมื่อผมคิดถึงอนาคตของ Curry Brand ผมมองถึงการสร้างสิ่งที่ยั่งยืน สิ่งที่ยังคงผลักดันเกมกีฬาไปข้างหน้าและสร้างผลกระทบที่แท้จริงให้กับนักกีฬาทั่วโลก" Curry กล่าว "นั่นคือสิ่งที่ทำให้ความร่วมมือกับ LI-NING น่าตื่นเต้นอย่างมาก คุณ Li Ning สร้างบริษัทนี้ขึ้นจากมุมมองของนักกีฬา ด้วยความเชื่อเดียวกันว่ากีฬาสามารถเปลี่ยนชีวิตผู้คนและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อไปได้ ผมสัมผัสสิ่งนั้นได้จากการพูดคุยที่เรามีร่วมกันและจากผลิตภัณฑ์ที่ผมได้ทดลองใช้ คุณภาพ สมรรถนะ และนวัตกรรมเป็นของจริง และทำให้ผมมั่นใจในสิ่งที่เราสามารถสร้างร่วมกันได้ ทั้งในด้านบาสเกตบอล กอล์ฟ และไลฟ์สไตล์ สำหรับ Curry Brand ความร่วมมือนี้คือการเติบโตอย่างถูกทิศทางร่วมกับพันธมิตรที่เข้าใจมาตรฐานที่เราต้องการสร้างและผลดีที่เราอยากมอบให้กับสังคม"
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและความสามารถด้านสมรรถนะผลิตภัณฑ์ของ LI-NING ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความร่วมมือครั้งนี้ โดย Curry ได้สัมผัสประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์บาสเกตบอลของ LI-NING ผ่านการเล่นจริงในสนามและการทดสอบผลิตภัณฑ์
"คุณภาพ ความสบาย และสมรรถนะของรองเท้าคือสิ่งที่สร้างความประทับใจให้ผมมากที่สุด ประสบการณ์ดังกล่าวทำให้ผมมีความมั่นใจอย่างแท้จริงต่อรองเท้า LI-NING ในสนามแข่งขัน และช่วยให้ผมเห็นว่า LI-NING อาจเป็นพันธมิตรที่เหมาะสมในการส่งมอบนวัตกรรมและงานออกแบบที่ผมต้องการให้ Curry Brand เป็นตัวแทน" Curry กล่าว
"กีฬามีพลังในการจุดประกายความหลงใหลและสร้างแรงบันดาลใจให้คนในแต่ละรุ่นก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง" Li Ning ผู้ก่อตั้งและประธาน LI-NING กล่าว "LI-NING และ Curry มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อกีฬา และมีความมุ่งมั่นร่วมกันในด้านสมรรถนะ นวัตกรรม และการพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่ เราหวังว่าจะต่อยอดความร่วมมือนี้เพื่อผลักดันขอบเขตใหม่ ๆ และสร้างความเป็นไปได้ใหม่ให้กับวงการกีฬาระดับโลก"
ในอนาคต LI-NING และ Curry Brand จะร่วมกันผลักดันการพัฒนาแบรนด์ทั้งสองในระดับโลก โดยเริ่มต้นจากบาสเกตบอลและกอล์ฟ ก่อนขยายสู่หมวดหมู่กีฬาและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เนื้อหาทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และประสบการณ์ด้านกีฬาที่โดดเด่นให้กับนักกีฬาและผู้บริโภครุ่นใหม่ทั่วโลก
Change the Game for Good. Anything is Possible.
เกี่ยวกับ LI-NING
LI-NING เป็นบริษัทแบรนด์กีฬาชั้นนำที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2533 โดย Li Ning ซึ่งได้รับการขนานนามว่า "เจ้าชายแห่งยิมนาสติก" (Prince of Gymnastics) โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเส้นทางอาชีพนักกีฬาระดับตำนานของผู้ก่อตั้ง ทำให้แบรนด์มีจิตวิญญาณของนักกีฬาอยู่ในตัวโดยธรรมชาติ แนวคิด "Anything is Possible" คือสิ่งที่กำหนดทิศทางของแบรนด์มาโดยตลอด ภายใต้พันธกิจ "Let Sports Light Your Passion" LI-NING มุ่งมั่นให้บริการแก่นักกีฬาอาชีพและผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา
LI-NING ให้ความสำคัญกับหมวดหมู่หลัก ได้แก่ บาสเกตบอล วิ่ง ฟิตเนส แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และสปอร์ตไลฟ์สไตล์ พร้อมทั้งขยายสู่กิจกรรมกลางแจ้ง เทนนิส และพิกเคิลบอล โดยมุ่งยกระดับประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ด้านกีฬา และประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง
SOURCE LI-NING
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