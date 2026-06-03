LI-NING Mengumumkan Perkongsian Jangka Panjang dengan Stephen Curry dan Curry Brand

BEIJING, 3 Jun 2026 /PRNewswire/ -- LI-NING hari ini mengumumkan perkongsian jangka panjang dengan pemenang empat gelaran kejuaraan, dua kali Pemain Paling Bernilai (MVP) dan pemenang pingat emas Olimpik, Stephen Curry, dan Curry Brand. Dibina berasaskan penciptaan bersama jenama untuk jangka panjang, perkongsian ini akan memberi tumpuan kepada pembangunan produk prestasi merentas pelbagai kategori, inisiatif budaya sukan serta penglibatan generasi baharu, tatkala LI-NING dan Curry Brand bergerak seiring untuk membentuk masa depan jenama sukan global.

Diasaskan pada tahun 1990 oleh Encik Li Ning, juara gimnastik Olimpik terkenal dunia, LI-NING merupakan jenama sukan profesional yang dibentuk berdasarkan pemahaman seorang atlet terhadap sukan, prestasi dan dedikasi jangka panjang. Asas ini mewujudkan hubungan yang semula jadi dengan Curry, yang dianggap sebagai antara atlet paling berpengaruh dalam generasinya. Curry telah mentakrifkan semula bola keranjang moden melalui transformasi dan inovasi yang memberi inspirasi kepada generasi baharu atlet. Perkongsian ini berasaskan kepercayaan bersama En. Li Ning dan Curry terhadap kuasa sukan, serta dipacu oleh keselarasan kukuh antara visi dan nilai LI-NING dan Curry Brand.

"Apabila saya memikirkan masa depan Curry Brand, saya memikirkan tentang membina sesuatu yang berkekalan, sesuatu yang terus memajukan permainan dan memberikan impak sebenar kepada atlet di seluruh dunia," kata Curry. "Itulah yang menjadikan perkongsian dengan LI-NING ini begitu menarik. En. Li Ning membina syarikat ini daripada perspektif seorang atlet, dengan kepercayaan yang sama bahawa sukan mampu mengubah kehidupan dan memberi inspirasi kepada generasi seterusnya. Saya dapat merasakannya melalui perbincangan yang kami adakan dan produk yang saya uji. Kualiti, prestasi dan inovasinya benar-benar wujud, dan ia memberi keyakinan terhadap apa yang boleh kami cipta bersama dalam bola keranjang, golf dan gaya hidup. Bagi Curry Brand, ini adalah tentang berkembang dengan cara yang betul, bersama rakan kongsi yang memahami standard yang ingin kami tetapkan serta impak positif yang ingin kami hasilkan."

Keupayaan inovasi teknologi dan prestasi produk LI-NING turut menjadi faktor utama di sebalik perkongsian ini. Curry sendiri telah merasai pengalaman menggunakan produk bola keranjang LI-NING melalui permainan di gelanggang dan ujian produk.

"Kualiti, keselesaan dan prestasi kasut mereka merupakan perkara yang paling mengagumkan saya," tambah Curry. "Pengalaman itu memberi saya keyakinan sebenar terhadap kasut LI-NING di gelanggang, dan membantu saya melihat bahawa LI-NING boleh menjadi rakan kongsi yang tepat untuk merealisasikan inovasi dan reka bentuk yang saya mahu Curry Brand wakili."

"Kuasa sukan mampu mencetuskan semangat dan memberi inspirasi kepada setiap generasi untuk melangkaui batas mereka," kata Li Ning, Pengasas dan Pengerusi Syarikat LI-NING. "LI-NING dan Curry berkongsi pemahaman mendalam tentang sukan dan komitmen yang sama terhadap prestasi, inovasi dan generasi atlet akan datang. Kami berharap dapat mengembangkan lagi perkongsian ini untuk terus mencabar batasan dan mencipta kemungkinan baharu bagi sukan global."

Pada masa hadapan, LI-NING dan Curry Brand akan bekerjasama untuk memajukan pembangunan global kedua-dua jenama. Bermula dengan kategori bola keranjang dan golf, perkongsian ini akan diperluaskan ke kategori sukan gaya hidup pengguna yang lebih luas, dengan membawa produk inovatif, kandungan budaya yang pelbagai serta pengalaman sukan yang tersendiri kepada generasi baharu atlet dan pengguna sukan di seluruh dunia.

Change the Game for Good. Anything is Possible.

Latar Belakang Jenama LI-NING

LI-NING ialah syarikat jenama sukan terkemuka yang diasaskan pada tahun 1990 oleh Encik Li Ning, yang dikenali sebagai "Putera Gimnastik". Diinspirasikan oleh kerjaya sukan legenda pengasasnya, jenama ini membawa DNA atlet yang tersendiri. Slogan ikoniknya, "Anything is Possible", sentiasa menjadi teras perjalanan jenama tersebut. Dengan misi "Let Sports Light Your Passion" (Biarkan Sukan Menyemarakkan Keghairahan Anda), LI-NING komited untuk berkhidmat kepada atlet profesional dan peserta sukan.

LI-NING telah lama memberi tumpuan kepada kategori teras termasuk bola keranjang, larian, kecergasan, badminton, ping pong dan gaya hidup sukan, sambil mengembangkan kehadirannya dalam kategori aktiviti luar, tenis dan pickleball. Jenama LI-NING terus meningkatkan pengalaman produk, pengalaman sukan dan pengalaman pembelian untuk para pengguna.

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