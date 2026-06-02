LI-NING anuncia una alianza a largo plazo con Stephen Curry y Curry Brand

PEKÍN, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- LI-NING anunció hoy una alianza a largo plazo con Stephen Curry, cuatro veces campeón, dos veces MVP y medallista de oro olímpico, y Curry Brand. Esta alianza, basada en la cocreación de marca a largo plazo, se centrará en el desarrollo de productos de alto rendimiento en diversas categorías, iniciativas de cultura deportiva y la captación de la próxima generación. LI-NING y Curry Brand avanzarán juntas para definir el futuro de las marcas deportivas globales.

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Fundada en 1990 por Li Ning, campeón olímpico de gimnasia de renombre mundial, LI-NING es una marca deportiva profesional forjada a partir de la comprensión que un atleta tiene del deporte, el rendimiento y la dedicación a largo plazo. Esta base crea una conexión natural con Curry, considerado uno de los atletas más influyentes de su generación. Curry ha redefinido el baloncesto moderno a través de la transformación y la innovación, inspirando a una nueva generación de atletas. Esta alianza se fundamenta en la creencia compartida de Li Ning y Curry en el poder del deporte, y se ve impulsada por una sólida alineación entre la visión y los valores de LI-NING y Curry Brand.

"Cuando pienso en el futuro de Curry Brand, pienso en construir algo duradero, algo que siga impulsando el deporte y que genere un impacto real para los atletas de todo el mundo", explicó Curry. "Eso es lo que hace que esta asociación con LI-NING sea tan emocionante. Li Ning construyó esta empresa desde la perspectiva de un atleta, con la misma convicción de que el deporte puede cambiar vidas e inspirar a la próxima generación. Lo sentí en las conversaciones que hemos tenido y en el producto que he probado. La calidad, el rendimiento y la innovación son reales, y eso me da confianza en lo que podemos crear juntos en baloncesto, golf y estilo de vida. Para Curry Brand, se trata de crecer de la manera correcta, con un socio que entienda el estándar que estamos tratando de establecer y el bien que queremos hacer".

La innovación tecnológica y el rendimiento de los productos de LI-NING también fueron factores clave en esta colaboración. Curry ha experimentado directamente los productos de baloncesto de LI-NING a través del juego en la cancha y las pruebas de producto.

"La calidad, la comodidad y el rendimiento de sus zapatillas son lo que más me impresionó", añadió Curry. "Esa experiencia me dio una gran confianza en las zapatillas LI-NING en la cancha y me ayudó a ver que LI-NING podría ser el socio adecuado para ofrecer la innovación y el diseño que quiero que represente Curry Brand".

"El deporte tiene el poder de despertar la pasión e inspirar a cada generación a superar sus límites", afirmó Li Ning, fundador y presidente de LI-NING Company. "LI-NING y Curry comparten un profundo conocimiento del deporte y un compromiso común con el rendimiento, la innovación y la próxima generación de atletas. Esperamos seguir fortaleciendo esta alianza para continuar superando barreras y crear nuevas posibilidades para el deporte a nivel mundial".

De cara al futuro, LI-NING y Curry Brand colaborarán para impulsar el desarrollo global de ambas marcas. Comenzando con el baloncesto y el golf, la alianza se extenderá a categorías más amplias de deportes y estilo de vida, ofreciendo productos innovadores, contenido cultural diverso y experiencias deportivas únicas a la próxima generación de atletas y consumidores de todo el mundo.

Cambia las reglas del juego para siempre. Todo es posible.

Acerca de la marca LI-NING

LI-NING es una marca deportiva líder fundada en el año 1990 por medio de Li Ning, conocido como el "Príncipe de la Gimnasia". Inspirada en la legendaria trayectoria deportiva de su fundador, Li Ning, la marca posee un ADN atlético intrínseco. Su icónico eslogan "Todo es posible" ha marcado su trayectoria. Con la misión "Deja que el deporte ilumine tu pasión", LI-NING se dedica a servir a atletas profesionales y participantes del deporte.

LI-NING se ha centrado durante mucho tiempo en categorías clave como baloncesto, running, fitness, bádminton, tenis de mesa y estilo de vida deportivo, al tiempo que se expande a deportes al aire libre, tenis y pickleball. La marca LI-NING mejora constantemente la experiencia del producto, la experiencia deportiva y la experiencia de compra.

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