LI-NING、ステファン・カリーとカリーブランドとの長期パートナーシップを発表

北京、2026年6月3日 /PRNewswire/ -- LI-NINGは本日、4度の優勝、2度のMVP受賞歴を持つオリンピック金メダリストであるStephen CurryおよびCurry Brandとの長期提携を発表しました。長期的なブランド共創を基盤とするこの提携では、LI-NINGとCurry Brandが共に歩みを進め、世界のスポーツブランドの未来を形作っていく中で、複数カテゴリーにわたるパフォーマンス製品の開発、スポーツ文化に関する取り組み、次世代とのつながりの構築に重点を置きます。

世界的に著名なオリンピック体操競技のチャンピオンであるLi Ning氏が1990年に設立したLI-NINGは、スポーツとパフォーマンスに対するアスリートならではの理解、および長年にわたる努力によって形作られたプロスポーツブランドです。この基盤は、同世代で最も影響力のあるアスリートの一人とされるCurry氏との自然な結び付きを生み出しています。Curry氏は、新世代のアスリートを鼓舞する変革と革新を通じて、現代のバスケットボールを再定義しました。この提携は、Li Ning氏とCurry氏が共有するスポーツの力への信念を基盤とし、LI-NINGとCurry Brandのビジョンと価値観が強く一致していることによって推進されています。

Curry氏は次のように述べています。「Curry Brandの未来について考えるとき、私が思い描くのは、長く続くもの、競技の発展を後押しし続け、世界中のアスリートに真の影響をもたらすものを築くことです。だからこそ、LI-NINGとの今回の提携に胸が躍ります。Li Ning氏は、スポーツには人生を変え、次世代を鼓舞する力があるという同じ信念のもと、アスリートの視点からこの会社を築き上げました。これまで交わしてきた対話や、私が試用した製品を通じて、それを実感しました。品質、パフォーマンス、革新性はいずれも確かなものであり、バスケットボール、ゴルフ、ライフスタイルの各分野で共に生み出せるものへの確信が深まりました。Curry Brandにとって重要なのは、私たちが打ち立てようとしている基準と、私たちが実現したい良い変化を理解するパートナーと共に、正しい形で成長することです。」

LI-NINGの技術革新力と製品性能の高さも、この提携を後押しした重要な要因でした。Curry氏は、コート上でのプレーと製品テストを通じて、LI-NINGのバスケットボール製品を実際に体験してきました。

さらにCurry氏は次のように付け加えました。「LI-NINGのシューズで最も印象に残ったのは、品質、快適性、パフォーマンスです。その経験により、コート上でLI-NINGのスニーカーを使用することに確かな自信を持つことができました。また、Curry Brandが体現すべきだと考える革新性とデザインを実現するうえで、LI-NINGが適切なパートナーになり得ると分かりました。」

LI-NING Companyの創業者兼会長であるLi Ning氏は、次のように述べています。「スポーツには情熱に火をつけ、各世代が自らの限界を超えるよう鼓舞する力があります。LI-NINGとCurry氏は、スポーツに対する深い理解と、パフォーマンス、革新、次世代のアスリートに対する共通のコミットメントを共有しています。この提携を土台として、限界を押し広げ続け、世界のスポーツに新たな可能性を生み出していくことを楽しみにしています。」

今後、LI-NINGとCurry Brandは、両ブランドのグローバルな発展を推進するために協力していきます。バスケットボールとゴルフを皮切りに、この提携は、より幅広い消費者向けライフスタイルスポーツカテゴリーへと拡大し、革新的な製品、多様な文化コンテンツ、独自のスポーツ体験を世界中の次世代のアスリートとスポーツ消費者に提供していきます。

この競技をより良いものに。何事も実現可能。（Change the Game for Good. Anything is Possible.）

LI-NINGブランドについて

LI-NINGは、「体操界のプリンス」として知られるLi Ning氏が1990年に設立した大手スポーツブランド企業です。創業者であるLi Ning氏の伝説的な競技人生に着想を得て、このブランドにはアスリートのDNAが根付いています。その象徴的なスローガン「すべては可能だ（Anything is Possible）」は、一貫して同ブランドの歩みを形作ってきました。「スポーツで情熱に火をともそう（Let Sports Light Your Passion）」というミッションを掲げるLI-NINGは、プロアスリートやスポーツに取り組む人々を支えることに尽力しています。

LI-NINGは長年にわたり、バスケットボール、ランニング、フィットネス、バドミントン、卓球、スポーツライフスタイルなどの中核カテゴリーに注力するとともに、アウトドア、テニス、ピックルボールにも事業を拡大してきました。LI-NINGブランドは、製品体験、スポーツ体験、購買体験を継続的に向上させています。

SOURCE LI-NING