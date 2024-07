Li Peng, da Huawei: maximizando o valor da experiência com 5,5G

XANGAI, 30 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- No MWC Shanghai 2024, Li Peng, vice-presidente sênior corporativo e presidente de vendas e serviços de TIC da Huawei, fez uma apresentação sobre como as operadoras podem maximizar o valor do 5,5G de forma mais eficaz.

Li Peng, vice-presidente sênior corporativo e presidente de vendas e serviços de TIC da Huawei, fez uma apresentação (PRNewsfoto/Huawei)

Anos de esforços conjuntos em todo o setor prepararam redes, serviços e o ecossistema de negócios para o uso comercial em larga escala do 5,5G. Para que as operadoras possam começar com o pé direito, Li acredita que a inovação do modelo de negócios e a integração dos recursos são fundamentais para maximizar o retorno sobre o investimento no 5,5G, tendo como foco a oferta de uma experiência de usuário diferenciada.

"A era da IA móvel já chegou", disse Li. "Para estimular novas formas de demanda ainda não exploradas, as operadoras podem integrar seus recursos de rede, nuvem e IA para oferecer um conjunto diferenciado de experiências conectadas. As operadoras devem aproveitar essa boa oportunidade para explorar modelos de negócios inovadores, promovendo uma mudança da monetização de um único fator para a monetização de vários fatores - da monetização do tráfego para a monetização da própria experiência. Isso é crucial para agregar mais valor aos usuários de todos os tipos e liderar o desenvolvimento do setor na era da IA móvel."

Li enfatizou que a disponibilidade de alta qualidade é fundamental para estimular a nova demanda. Ele comparou o setor de telefonia móvel ao setor de aviação na década de 1970, quando as companhias aéreas começaram a oferecer aos passageiros serviços de cabine diferenciados, classificando os assentos de cabine em primeira classe, classe executiva e classe econômica e, em seguida, lançando ofertas de serviços mais personalizados, como salas de espera em aeroportos e privilégios de terceiros. Isso inaugurou um novo capítulo de monetização de experiências no setor de aviação.

Até hoje, o setor de comunicações móveis alcançou um crescimento incrível por meio de inovações ininterruptas em tecnologia e modelos de negócios. E agora, de acordo com Li, chegou a hora de trabalhar em um produto mais inovador. Com a evolução da tecnologia de comunicações móveis para 5,5G, o setor deve integrar seus recursos de rede, nuvem e IA para estimular uma demanda nova e latente entre os usuários. Isso ajudará a promover a atualização do setor e um crescimento mais robusto e de alta velocidade.

Experiência de rede determinística para uma grande variedade de requisitos

Pessoas diferentes têm necessidades diferentes de experiência em rede. Os viajantes a negócios tendem a preferir velocidades de downlink maiores, enquanto os que fazem transmissões ao vivo e os jogadores podem se preocupar mais com o uplink e a latência da rede. As redes 5,5G aumentam a largura de banda em um fator de 10 e permitem que as operadoras garantam uma sólida experiência conectada a qualquer hora e em qualquer lugar com agendamento baseado em QCI sem fio, taxa de bits garantida (GBR) e avaliação inteligente de usuários e serviços e geração de políticas por meio da função de análise de dados de rede (NWDAF) da rede principal. As operadoras podem criar um conjunto diversificado de pacotes direcionados para diferentes grupos de pessoas e fornecer serviços personalizados que aumentam a receita e a fidelidade dos clientes de alto nível.

Telefones na nuvem: Integrando conectividade, computação e ecossistemas para um novo modelo de oferta inovadora

De acordo com Li, com a grande largura de banda e a baixa latência oferecidas pelas redes 5G e a implantação sob demanda de pools de recursos em nuvem, os telefones em nuvem podem atender melhor às necessidades de diferentes tipos de usuários quanto à capacidade de computação em tempo real, isolamento de dados e colaboração on-line.

Ele citou o exemplo da China Mobile Zhejiang. A operadora lançou um pacote de telefone na nuvem que integra recursos de computação, rede e nuvem. Os assinantes desse serviço podem desfrutar de acesso único a transmissões em streaming sob demanda e outros privilégios de membro em seus dispositivos de nuvem virtual. A operadora também conseguiu monetização multifatorial ao oferecer planos de dados dedicados de 1 TB com três níveis diferentes de pacotes de poder de computação. Ao compartilhar privilégios de terceiros, a operadora também lucrou com os planos de dados patrocinados.

O 5,5G permite um conjunto mais rico de produtos e ofertas B2B

O 5,5G oferece recursos aprimorados para velocidades de uplink e downlink, latência, posicionamento e rede determinística. Li acrescentou que elas podem ser usadas para atualizar ainda mais o conjunto de mais de 30.000 redes privadas específicas do setor que já foram implantadas, ampliando efetivamente os recursos de rede dos sistemas auxiliares para os principais sistemas de produção e criando maior valor industrial.

Além dos serviços básicos de rede 5G, as operadoras também podem fornecer serviços garantidos por SLA e serviços de valor agregado, como projeto de rede confiável, serviços de borda inteligentes e posicionamento de alta precisão. Li observou que o 5,5G é perfeito para operações ferroviárias. Com o posicionamento de alta precisão do 5,5G nos túneis, juntamente com aplicativos como a inspeção automática por vídeo com tecnologia 5G e a inspeção de veículos com tecnologia de IA, todas as linhas de trem podem transformar a O&M inteligente em uma realidade prática.

O MWC Shanghai 2024 será realizado de 26 a 28 de junho em Xangai, na China. Durante o evento, a Huawei apresentará seus mais recentes produtos e soluções nos estandes E10 e E50 no Hall N1 do Shanghai New International Expo Centre (SNIEC).

Em 2024, será lançado comercialmente o 5,5G, enquanto o F5.5G, marcado por redes ópticas de gigabit, já está a caminho. A sinergia entre redes, nuvem e inteligência está diversificando a experiência do usuário e difundindo os aplicativos inteligentes. Em conjunto com operadoras globais, profissionais do setor e líderes de opinião, abordamos tópicos como a ampliação do sucesso do 5G na era 5,5G, o aproveitamento do potencial para aumentar as receitas das operadoras e a aceleração rumo a um mundo inteligente. Para obter mais informações, acesse: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2024

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2450885/Li_Peng_Huawei_s_Corporate_Senior_Vice_President_President_ICT_Sales.jpg

FONTE Huawei