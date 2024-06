Li Peng z Huawei: maksymalizacja wartości na podstawie doświadczeń z 5.5G

SZANGHAJ, 28 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas MWC Shanghai 2024 Li Peng, starszy wiceprezes korporacyjny i prezes działu sprzedaży i usług ICT w firmie Huawei, wygłosił przemówienie na temat tego, jak operatorzy mogą w bardziej efektywny sposób zmaksymalizować wartość 5.5G.

Li Peng, Huawei's Corporate Senior Vice President and President of ICT Sales & Service, delivered a keynote

Lata wspólnych wysiłków w całej branży przygotowały sieci, usługi i ekosystem biznesowy do wykorzystania komercyjnego sieci 5.5G na wielką skalę. Zdaniem Li, aby operatorzy mogli od razu przystąpić do działania, kluczowe są innowacje w modelach biznesowych i integracji zdolności, które pozwolą na maksymalizację zwrotu z inwestycji w 5.5G - z naciskiem na oferowanie zróżnicowanych doświadczeń użytkownika.

„Era mobilnego AI nadeszła - powiedział Li. - Aby stymulować nowe formy niewykorzystanego dotąd popytu, operatorzy mogą integrować swoje zdolności dotyczące sieci, technologii chmurowych i sztucznej inteligencji, dostarczając zróżnicowany zakres połączonych doświadczeń. Operatorzy powinni wykorzystać tę znakomitą szansę eksploracji innowacyjnych modeli biznesowych, wywołując zmianę z monetyzacji opartej na jednym czynniku, do takiej, która uwzględnia wiele czynników - od ruchu po samo doświadczenie. Jest to kluczowe dla tworzenia większej wartości dla użytkowników wszystkich typów i utrzymania pozycji lidera w dziedzinie rozwoju branży w erze mobilnej AI".

Li podkreślił, że wysokiej jakości dostawy są kluczem do stymulacji nowego popytu. Porównał branżę mobilną do branży lotniczej w latach 70. XX wieku, kiedy to w samolotach zaczęto oferować pasażerom zróżnicowane usługi poprzez podział miejsc na pierwszą klasę, klasę biznesową i ekonomiczną, a następnie uruchamiano spersonalizowane oferty usług, takie jak poczekalnie na lotniskach i przywileje dla podmiotów. Był to początek nowego rozdziału monetyzacji doświadczeń w branży lotniczej.

Jak dotąd branża komunikacji mobilnej osiągnęła nieprawdopodobny stopień rozwój poprzez realizowane non stop innowacje technologiczne i modeli biznesowych. Według Li nadszedł już czas, aby zacząć pracować nad bardziej innowacyjnym modelem dostaw. W miarę ewolucji mobilnych technologii komunikacyjnych do 5.5G branża powinna zadbać o integrację swoich zdolności w zakresie sieci, technologii chmurowych i AI, aby stymulować nowy i uśpiony popyt wśród użytkowników. Pomoże to napędzić przemiany w branży i wywołać solidniejszy i szybszy rozwój.

Deterministyczne doświadczenia sieciowe dla szerokiej gamy wymagań

Różne osoby mają różne wymagania, jeśli chodzi o doświadczenia sieciowe. Osoby podróżujące służbowo zwykle preferują większe prędkości odbierania danych, a osoby transmitujące wideo na żywo i gracze mogą woleć szybsze wysyłanie i mniejsze opóźnienia w sieci. Sieci 5.5G zwiększają przepustowość dziesięciokrotnie i pozwalają operatorom na gwarantowanie solidnych doświadczeń w dowolnym czasie i miejscu dzięki bezprzewodowemu ustalaniu harmonogramów oparte na QCI, gwarantowanej prędkości transmisji (GBR) oraz inteligentnej ocenie użytkowników i usług oraz tworzeniu polityk poprzez technologię Network Data Analytics Function (NWDAF) sieci szkieletowej. Operatorzy mogą projektować szeroki zakres specjalnie dostosowanych pakietów dla różnych grup osób i zapewniać spersonalizowane usługi, które zwiększają przychody i podnoszą lojalność klientów z wyższej półki.

Telefony w chmurze: integracja łączności, zdolności obliczeniowych i ekosystemów dla nowego modelu innowacyjnych dostaw

Zdaniem Li, dzięki wysokiej przepustowości i niskim opóźnieniom w sieciach 5G oraz wdrażaniu na żądanie puli zasobów chmurowych, telefony w chmurze mogą lepiej spełniać potrzeby różnych typów użytkowników w zakresie mocy obliczeniowej w czasie rzeczywistym, izolacji danych i współpracy online.

Jako przykład zacytował China Mobile Zheijang. Operator ten wprowadził pakiet telefonu w chmurze, który integruje możliwości obliczeniowe, sieciowe i chmurowe. Abonenci tej usługi mogą cieszyć się dostępem w jednym miejscu do strumieniowania na życzenie i otrzymują też inne przywileje na swoich wirtualnych urządzeniach chmurowych. Operator osiągnął również monetyzację wieloczynnikową, oferując 1 TB dedykowanej przestrzeni dyskowej z trzema różnymi pakietami mocy obliczeniowej. Udostępniając przywileje od podmiotów zewnętrznych, operator osiągnął zyski ze sponsorowanych pakietów danych.

5.5G umożliwia szerszy zakres produktów i ofert B2B

5.5G zapewnia zwiększone możliwości, jeśli chodzi o prędkości wysyłania i odbierania, opóźnienia, pozycjonowanie i sieci deterministyczne. Li dodał, że te możliwości mogą być wykorzystane, aby jeszcze bardziej rozwinąć ponad 30 tys. prywatnych sieci branżowych, które już zostały wdrożone, skutecznie rozszerzając możliwości sieciowe z funkcji systemów dodatkowych do funkcji kluczowych systemów produkcyjnych i tworząc większą wartość biznesową.

Poza podstawowymi usługami sieci 5G, operatorzy mogą również świadczyć usługi o gwarantowanym poziomie (SLA) i usługi o wartości dodanej, takie jak niezawodny projekt sieci, inteligentne usługi typu edge i pozycjonowanie o wysokiej precyzyjności. Li zauważył, że 5.5G doskonale nadaje się do obsługi pociągów. Dzięki precyzyjnemu pozycjonowaniu 5.5G w tunelach oraz takim zastosowaniom, jak automatyczna kontrola wideo 5G i inspekcja pojazdów z wykorzystaniem AI, wszystkie linie kolejowe mogą w praktyczny sposób wykorzystać możliwości inteligentnych działań eksploatacyjno-konserwacyjnych.

Forum MWC Shanghai 2024 odbędzie się w dniach 26-28 czerwca w Szanghaju, w Chinach. Podczas wydarzenia Huawei przedstawi swoje najnowsze produkty i rozwiązania na stoiskach E10 i E50 w Hali N1 centrum wystawienniczego Shanghai New International Expo Centre (SNIEC).

W 2024 r. nastąpi komercyjne wdrożenie technologii 5.5G, a w kolejce czeka już F5.5G obejmująca gigabitowe sieci optyczne. Synergia pomiędzy sieciami, chmurą a rozwiązaniami inteligentnymi zwiększa zróżnicowanie doświadczeń użytkowników i sprawia, że aplikacje inteligentne są wszędzie. Wspólnie z globalnymi operatorami, specjalistami z branży i liderami opinii Huawei przygląda się takim tematom, jak wzmacnianie sukcesu sieci 5G w erze 5.5G, wykorzystywanie potencjału zwiększania przychodów operatorów i przyspieszanie drogi w kierunku inteligentnego świata. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2024