Allocution de Li Peng, VP de Huawei, sur la maximisation de la valeur de l'expérience avec la 5,5G

SHANGHAI, 30 juin 2024 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Shanghai 2024, Li Peng, vice-président principal et président des ventes et services TIC de Huawei, a prononcé une allocution sur la façon dont les opérateurs peuvent maximiser plus efficacement la valeur de la 5,5G.

Des années d'efforts concertés dans l'ensemble du secteur ont permis de préparer les réseaux, les services et l'écosystème à l'utilisation commerciale à grande échelle de la 5,5G. Li estime que l'innovation du modèle commercial et l'intégration des capacités sont essentielles pour maximiser le retour sur investissement dans la 5,5G, en mettant l'accent sur la différenciation de l'expérience utilisateur.

« L'ère de l'IA mobile est arrivée », déclare Li. « Pour stimuler de nouvelles formes de demande inexploitée, les opérateurs peuvent intégrer leurs capacités réseau, cloud et IA afin d'offrir une gamme différenciée d'expériences connectées. Les opérateurs devraient saisir cette occasion pour explorer des modèles commerciaux innovants, stimulant ainsi le passage d'une monétisation à facteur unique à une monétisation à facteurs multiples, c'est-à-dire de la monétisation du trafic à la monétisation de l'expérience elle-même. C'est la clé pour créer une plus grande valeur pour les utilisateurs de tous types et pour mener le développement de l'industrie dans l'ère de l'IA mobile. »

Li a souligné qu'une offre de haute qualité est essentielle pour stimuler la nouvelle demande. Il a comparé l'industrie mobile à l'industrie aéronautique des années 1970, lorsque les compagnies aériennes ont commencé à fournir aux passagers des services de cabine différenciés en classant les sièges en première classe, classe affaires et classe économique, puis en lançant des offres de services plus personnalisées telles que les salons d'aéroport et les privilèges tiers. Cela a ouvert un nouveau chapitre de la monétisation de l'expérience pour l'industrie aéronautique.

À ce jour, le secteur des communications mobiles a connu une croissance incroyable grâce à des innovations technologiques et à des modèles commerciaux constants. Selon M. Li, le moment est venu de travailler sur une offre plus innovante. À mesure que la technologie des communications mobiles évolue vers la 5,5G, l'industrie devrait intégrer ses capacités en matière de réseau, de cloud et d'IA pour stimuler la demande nouvelle et latente des utilisateurs. Cela contribuera à la modernisation de l'industrie et à une croissance plus robuste et plus rapide.

Expérience des réseaux déterministes pour une gamme variée d'exigences

Les exigences en matière d'expérience réseau varient d'une personne à l'autre. Les voyageurs d'affaires ont tendance à préférer des vitesses plus élevées en liaison descendante, tandis que les adeptes de la diffusion en direct et les joueurs se soucient davantage de la liaison montante et de la latence du réseau. Les réseaux 5,5G multiplient par dix la bande passante et permettent aux opérateurs de garantir une expérience de connexion éprouvée à tout moment et en tout lieu grâce à la programmation sans fil basée sur le QCI, au débit garanti (GBR), à l'évaluation intelligente des utilisateurs et des services et à la génération de politiques par le biais de la fonction d'analyse des données réseau (NWDAF) du réseau central. Les opérateurs peuvent concevoir une gamme variée de forfaits ciblés pour différents groupes de personnes et fournir des services personnalisés qui augmentent les recettes et fidélisent les clients haut de gamme.

Téléphones cloud : Intégrer la connectivité, l'informatique et les écosystèmes pour un nouveau modèle d'offre innovante

Selon Li, grâce à la large bande passante et à la faible latence offertes par les réseaux 5G et au déploiement à la demande de pools de ressources en nuage, les téléphones cloud répondent mieux aux besoins de différents types d'utilisateurs en matière de puissance de calcul en temps réel, d'isolation des données et de collaboration en ligne.

Il a cité l'exemple de China Mobile Zhejiang. L'opérateur a mis sur le marché un forfait de téléphonie cloud qui intègre des capacités informatique, réseau et cloud. Les abonnés à ce service bénéficient d'un accès unique à la diffusion en continu à la demande et à d'autres privilèges réservés aux membres sur leurs appareils cloud virtuels. L'opérateur a également réussi à monétiser plusieurs facteurs en proposant des forfaits de données dédiées de 1 To avec trois niveaux différents de puissance de calcul. En partageant les privilèges tiers, l'opérateur a également profité des plans de données sponsorisés.

La 5,5G permet une gamme plus riche de produits et d'offres B2B

La 5,5G offre des capacités accrues en termes de vitesses de liaison montante et descendante, de latence, de positionnement et de réseau déterministe. Li a ajouté que ces réseaux peuvent être utilisés pour améliorer les plus de 30 000 réseaux privés spécifiques à l'industrie qui ont déjà été déployés, étendant ainsi efficacement les capacités des réseaux des systèmes auxiliaires aux systèmes de production de base et créant une plus grande valeur industrielle.

En plus des services de réseau 5G de base, les opérateurs peuvent également fournir des services garantis par des accords de niveau de service (SLA) et des services à valeur ajoutée tels qu'une conception de réseau fiable, des services de périphérie intelligents et un positionnement de haute précision. Li a fait remarquer que la 5,5G est parfaitement adaptée aux opérations ferroviaires. Grâce au positionnement de haute précision de la 5,5G dans les tunnels, ainsi qu'à des applications telles que l'inspection vidéo automatique optimisée par la 5G et l'inspection des véhicules optimisée par l'IA, toutes les lignes ferroviaires peuvent faire de l'O&M intelligente une réalité pratique.

Le MWC Shanghai 2024 se tient du 26 au 28 juin à Shanghai, en Chine. Pendant l'événement, Huawei présentera ses derniers produits et solutions aux stands E10 et E50 dans le hall N1 du Shanghai New International Expo Centre (SNIEC).

