Huawei Li Peng: Maximaler Wert durch Erlebnisse mit 5.5G

SHANGHAI, 30. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC Shanghai 2024 hielt Li Peng, geschäftsführender Vizepräsident und Präsident von ICT Sales & Service von Huawei, eine Keynote darüber, wie Betreiber den Wert von 5.5G effektiver maximieren können.

Jahrelange gemeinsame Anstrengungen in der gesamten Branche haben Netze, Dienste und das Geschäftsumfeld auf die groß angelegte kommerzielle Nutzung von 5.5G vorbereitet. Li ist der Ansicht, dass Geschäftsmodellinnovationen und die Integration von Fähigkeiten der Schlüssel zur Maximierung der Investitionsrendite in 5.5G sind, damit die Netzbetreiber voll durchstarten können – mit dem Schwerpunkt auf einem differenzierten Nutzererlebnis.

„Das Zeitalter der mobilen KI ist angebrochen", so Li. „Um neue Formen ungenutzter Nachfrage zu stimulieren, können Netzbetreiber ihre Netzwerk-, Cloud- und KI-Fähigkeiten integrieren, um eine differenzierte Palette von vernetzten Erlebnissen zu bieten. Netzbetreiber sollten diese gute Gelegenheit nutzen, um innovative Geschäftsmodelle zu erforschen und eine Verlagerung von der Monetarisierung über einen Faktor hin zu mehreren Faktoren voranzutreiben – von der Monetarisierung des Datenverkehrs zur Monetarisierung des Erlebnisses selbst. Dies ist der Schlüssel zur Schaffung eines größeren Nutzens für alle Arten von Nutzern und zur führenden Entwicklung der Branche in der Ära der mobilen KI."

Li betonte, dass ein hochwertiges Angebot der Schlüssel zur Stimulierung einer neuen Nachfrage ist. Er verglich die Mobilfunkbranche mit der Luftfahrtindustrie in den 1970er Jahren, als die Fluggesellschaften begannen, den Passagieren differenzierte Kabinendienste anzubieten, indem sie die Kabinensitze in First Class, Business Class und Economy Class einteilten und dann weitere personalisierte Serviceangebote wie Flughafenlounges und Privilegien für Dritte einführten. Damit wurde ein neues Kapitel der Monetarisierung von Erfahrungen in der Luftfahrtindustrie aufgeschlagen.

Bis heute hat die Mobilfunkbranche durch ununterbrochene technologische Innovationen und Geschäftsmodelle ein unglaubliches Wachstum erzielt. Und jetzt, so Li, sei die Zeit gekommen, an einem innovativeren Angebot zu arbeiten. Im Zuge der Weiterentwicklung der Mobilfunktechnologie zu 5.5G sollte die Branche ihre Netz-, Cloud- und KI-Fähigkeiten integrieren, um eine neue und latente Nachfrage bei den Nutzern zu wecken. Dies wird dazu beitragen, die Modernisierung der Industrie voranzutreiben und ein robusteres, schnelleres Wachstum zu erzielen.

Deterministische Netzwerkerfahrung für eine Vielzahl von Anforderungen

Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Anforderungen an die Netzerfahrung. Geschäftsreisende bevorzugen in der Regel höhere Downlink-Geschwindigkeiten, während Livestreamer und Gamer eher auf Uplink und Netzwerklatenz achten. 5.5G-Netzwerke verbessern die Bandbreite um den Faktor 10 und ermöglichen es den Netzbetreibern, jederzeit und überall ein solides Verbindungserlebnis zu gewährleisten, und zwar mit drahtloser QCI-basierter Planung, garantierter Bitrate (GBR) und intelligenter Nutzer- und Dienstbewertung sowie Richtliniengenerierung durch die Network Data Analytics Function (NWDAF) des Kernnetzes. Betreiber können eine breite Palette gezielter Pakete für verschiedene Personengruppen gestalten und personalisierte Dienste anbieten, die den Umsatz steigern und die Loyalität der anspruchsvollen Kunden verbessern.

Cloud-Telefone: Integration von Konnektivität, Datenverarbeitung und Ökosystemen für ein neues Modell der innovativen Versorgung

Laut Li können Cloud-Telefone dank der hohen Bandbreite und geringen Latenz, die von 5G-Netzwerken bereitgestellt werden, und der bedarfsgerechten Bereitstellung von Cloud-Ressourcenpools die Bedürfnisse verschiedener Nutzertypen nach Echtzeit-Rechenleistung, Datenisolierung und Online-Zusammenarbeit besser erfüllen.

Als Beispiel nannte er China Mobile Zhejiang. Der Betreiber hat ein Cloud-Telefonpaket herausgebracht, das Computer-, Netzwerk- und Cloud-Funktionen integriert. Die Abonnenten dieses Dienstes können auf ihren virtuellen Cloud-Geräten aus einer Hand auf On-Demand-Streaming und andere Mitgliederprivilegien zugreifen. Der Betreiber hat auch eine Multifaktor-Monetarisierung erreicht, indem er 1-TB-Datentarife mit drei verschiedenen Rechenleistungspaketen anbietet. Durch die gemeinsame Nutzung von Privilegien Dritter hat der Betreiber auch von gesponserten Datentarifen profitiert.

5.5G ermöglicht ein breiteres Spektrum an B2B-Produkten und Angeboten

5.5G bietet verbesserte Funktionen in Bezug auf Uplink- und Downlink-Geschwindigkeiten, Latenz, Positionierung und deterministische Vernetzung. Li fügte hinzu, dass diese genutzt werden können, um die mehr als 30.000 branchenspezifischen privaten Netze, die bereits eingerichtet sind, weiter aufzurüsten und so die Netzkapazitäten von Hilfssystemen auf zentrale Produktionssysteme auszudehnen und einen größeren industriellen Wert zu schaffen.

Zusätzlich zu den grundlegenden 5G-Netzwerkdiensten können Betreiber auch SLA-garantierte Dienste und Mehrwertdienste wie zuverlässiges Netzwerkdesign, intelligente Edge-Dienste und hochpräzise Positionierung anbieten. Li stellte fest, dass 5.5G perfekt für den Zugbetrieb geeignet ist. Mit der hochpräzisen 5.5G-Ortung in Tunneln und Anwendungen wie 5G-gestützter automatischer Videoinspektion und KI-gestützter Fahrzeuginspektion können alle Bahnlinien intelligentes O&M in die Praxis umsetzen.

Der MWC Shanghai 2024 wird vom 26. bis 28. Juni in Shanghai, China, stattfinden. Während der Veranstaltung wird Huawei seine neuesten Produkte und Lösungen an den Ständen E10 und E50 in Halle N1 des Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) vorstellen.

2024 wird die kommerzielle Einführung von 5.5G erfolgen, während F5.5G, gekennzeichnet durch optische Gigabit-Netze, bereits im Gange ist. Die Synergie zwischen Netzwerken, Cloud und Intelligenz sorgt für ein vielfältiges Nutzererlebnis und macht intelligente Anwendungen allgegenwärtig. Gemeinsam mit globalen Betreibern, Branchenexperten und Meinungsführern befassen wir uns mit Themen wie der Steigerung des 5G-Erfolgs in der 5.5G-Ära, der Erschließung des Potenzials zur Steigerung der Betreibereinnahmen und der Beschleunigung des Übergangs zu einer intelligenten Welt. Weitere Informationen finden Sie unter: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2024

