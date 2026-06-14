Liderança global impulsionada pela tecnologia: DongCheng conquistou a posição número 1 em vendas globais de esmerilhadeiras por três anos consecutivos (2022-2024)

NANTONG, China, 13 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A DongCheng, fabricante líder de ferramentas elétricas profissionais, foi reconhecida pela Frost & Sullivan como a marca de esmerilhadeiras mais vendida do mundo por três anos consecutivos, de 2022 a 2024. Esta honra de prestígio valida a posição de liderança de mercado da DongCheng e destaca a sua competitividade global inigualável nas principais linhas de produtos, apoiada por recursos tecnológicos robustos.

Speed Speed

"Reivindicar o título de vendas número 1 global é uma prova sólida da dedicação de longa data da DongCheng à área de P&D interna para tecnologias essenciais e avanços consistentes nos principais campos técnicos", disse Gu Jiacheng, gerente geral adjunto da DongCheng. "Daqui para frente, continuaremos impulsionando o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Através da inovação tecnológica de ponta, forneceremos soluções de ferramentas profissionais mais eficientes, duradouras e inteligentes para usuários em todo o mundo."

O que torna a DongCheng líder global em esmerilhadeiras

A liderança da DongCheng no mercado global de esmerilhadeiras decorre de seus robustos recursos de pesquisa independente e de seus rigorosos padrões de garantia de qualidade. Até o momento, a DongCheng depositou mais de 130 pedidos de patentes e garantiu mais de 120 patentes aprovadas especificamente para esmerilhadeiras angulares, construindo um poderoso fosso tecnológico.

As esmerilhadeiras da DongCheng se destacam por segurança superior, potência, durabilidade, ergonomia e compatibilidade universal:

A proteção inteligente de carga e descarga ajuda a evitar a sobrecarga da bateria.

As baterias de lítio ternário de alto desempenho fornecem energia constante durante o trabalho de corte e retificação

As baterias suportam mais de 300 ciclos de carga. Testes rigorosos de qualidade prolongam a vida útil e reduzem os custos de manutenção.

O design compacto e ergonômico alivia a fadiga durante o uso prolongado. Em conformidade com os padrões globais do setor, as ferramentas têm um desempenho confiável para aplicações residenciais, de construção e industriais.

Além da tecnologia e da qualidade, a DongCheng mantém fortes vantagens de mercado por meio de eficiência de custos, produção em larga escala e uma presença global bem estabelecida. O desenvolvimento interno de peças essenciais reduz os custos de aquisição, enquanto a produção em massa reduz ainda mais as despesas por unidade. Isso permite que a marca ofereça produtos com preços competitivos sem comprometer a qualidade.

Para atender às diferentes demandas nos mercados internacionais, a DongCheng desenvolveu uma linha completa de ferramentas para diversos casos de uso. Sua rede de vendas e distribuição agora alcança mais de 80 países, com mais de 10.000 expositores dedicados da marca em operação no exterior.

Visando o futuro, a DongCheng continuará focada nos usuários e mantendo a inovação como seu núcleo. A empresa continuará a lançar produtos premium e soluções confiáveis, ajudando os clientes em todo o mundo a construir uma vida melhor.

FONTE DongCheng