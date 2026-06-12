DongCheng se alzó con el primer puesto en ventas mundiales de amoladoras angulares durante tres años seguidos

- Liderazgo global impulsado por la tecnología: DongCheng se alzó con el primer puesto en ventas mundiales de amoladoras angulares durante tres años consecutivos (2022-2024)

NANTONG, China, 12 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- DongCheng, fabricante líder de herramientas eléctricas profesionales, ha recibido el reconocimiento de Frost & Sullivan como la marca de amoladoras angulares más vendida del mundo durante tres años consecutivos, de 2022 a 2024. Este prestigioso galardón valida la posición de liderazgo de DongCheng en el mercado y destaca su inigualable competitividad global en sus líneas de productos principales, respaldada por sólidas capacidades tecnológicas.

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"Conseguir el título de líder mundial en ventas es una prueba fehaciente de la larga trayectoria de DongCheng en la investigación y el desarrollo internos de tecnologías clave y de sus constantes avances en campos técnicos fundamentales", declaró Gu Jiacheng, subdirector general de DongCheng. "En adelante, seguiremos impulsando la inversión en investigación y desarrollo. Mediante la innovación tecnológica de vanguardia, ofreceremos soluciones de herramientas profesionales más eficientes, duraderas e inteligentes para usuarios de todo el mundo".

¿Qué convierte a DongCheng en el líder mundial en amoladoras angulares?

El liderazgo de DongCheng en el mercado mundial de amoladoras angulares se debe a su sólida capacidad de investigación independiente y a sus estrictos estándares de garantía de calidad. Hasta la fecha, DongCheng ha presentado más de 130 solicitudes de patente y ha obtenido más de 120 patentes aprobadas específicamente para amoladoras angulares, lo que le ha permitido consolidar una sólida ventaja tecnológica.

Las amoladoras angulares DongCheng destacan por su seguridad superior, potencia, durabilidad, ergonomía y compatibilidad universal:

La protección inteligente contra sobrecarga y descarga ayuda a prevenir la sobrecarga de la batería.

Las baterías de litio ternarias de alto rendimiento proporcionan energía constante durante trabajos de corte y lijado.

Las baterías soportan más de 300 ciclos de carga. Las rigurosas pruebas de calidad prolongan la vida útil y reducen los costes de mantenimiento.

Su diseño compacto y ergonómico reduce la fatiga durante un uso prolongado. Cumplen con los estándares industriales globales, lo que garantiza un rendimiento fiable en aplicaciones residenciales, de construcción e industriales.

Aparte de la tecnología y la calidad, DongCheng mantiene una sólida ventaja competitiva gracias a su eficiencia en costes, la producción a gran escala y una presencia global bien establecida. El desarrollo interno de componentes clave reduce drásticamente los costes de adquisición, al mismo tiempo que la producción en masa reduce aún más los gastos por unidad. Esto permite a la marca ofrecer productos a precios competitivos sin comprometer la calidad.

Con el fin de satisfacer las diversas demandas de los mercados internacionales, DongCheng ha desarrollado una completa gama de herramientas para diferentes aplicaciones. Su red de ventas y distribución abarca más de 80 países, con más de 10.000 puntos de venta exclusivos de la marca en el extranjero.

De cara al futuro, DongCheng seguirá centrada en el usuario y mantendrá la innovación como pilar fundamental. La empresa continuará lanzando productos de alta calidad y soluciones fiables, ayudando a clientes de todo el mundo a construir una vida mejor.