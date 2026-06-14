Liderazgo mundial impulsado por tecnología: DongCheng obtuvo el puesto número 1 en ventas de amoladoras angulares a nivel mundial durante tres años consecutivos (2022-2024)

NANTONG, China, 13 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- DongCheng, importante fabricante profesional de herramientas eléctricas, fue reconocido por Frost & Sullivan como la marca de amoladoras angulares más vendida del mundo durante tres años consecutivos, de 2022 a 2024. Este prestigioso galardón valida la posición líder de DongCheng en el mercado y destaca su inigualable competitividad a nivel mundial en líneas de productos centrales, respaldadas por sólidas capacidades tecnológicas.

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"Conseguir el título mundial de ventas número 1 es una prueba sólida de la dedicación de larga data de DongCheng a la investigación y desarrollo (I + D) internos para tecnologías centrales y avances consistentes en campos técnicos clave", afirmó Gu Jiacheng, director general adjunto de DongCheng. "En el futuro, seguiremos impulsando la inversión en investigación y desarrollo. Mediante innovación tecnológica de vanguardia, ofreceremos soluciones de herramientas profesionales más eficientes, duraderas e inteligentes para usuarios de todo el mundo".

Lo que hace que DongCheng sea líder mundial en amoladoras angulares

El liderazgo de mercado de DongCheng en el segmento mundial de amoladoras angulares se debe a sus sólidas capacidades de investigación independientes y a sus estrictos estándares de garantía de calidad. Hasta la fecha, DongCheng presentó más de 130 solicitudes de patente y obtuvo más de 120 patentes aprobadas específicamente para amoladoras angulares y construyó una poderosa ventaja competitiva tecnológica.

Las amoladoras angulares DongCheng se destacan por su seguridad superior, potencia de salida, durabilidad, ergonomía y compatibilidad universal:

La protección inteligente de carga y descarga ayuda a evitar la sobrecarga de la batería.

Las baterías de litio ternarias de alto rendimiento ofrecen una potencia constante durante el trabajo de corte y rectificado

Los paquetes de baterías admiten más de 300 ciclos de carga. Las rigurosas pruebas de calidad extienden la vida útil y reducen los costos de mantenimiento.

Su diseño compacto y ergonómico alivia la fatiga durante el uso prolongado. Las herramientas cumplen con las normas mundiales del sector y funcionan de manera confiable para aplicaciones residenciales, de construcción e industriales por igual.

Más allá de la tecnología y la calidad, DongCheng mantiene fuertes ventajas de mercado a través de la rentabilidad, la producción a gran escala y una presencia mundial bien establecida. El desarrollo de piezas centrales reduce costos de adquisición a nivel interno, mientras que la producción en masa reduce aún más los gastos por unidad. Esto permite a la marca ofrecer productos a precios competitivos sin comprometer la calidad.

Para satisfacer las diversas demandas de los mercados internacionales, DongCheng desarrolló una línea completa de herramientas para diversos casos de uso. Su red de ventas y distribución ahora llega a más de 80 países, con más de 10.000 exhibiciones de marcas dedicadas en tiendas que operan en el extranjero.

De cara al futuro, DongCheng se centrará en los usuarios y mantendrá la innovación en su núcleo. La empresa continuará lanzando productos de primera calidad y soluciones confiables para ayudar a los clientes de todo el mundo a construir una vida mejor.

FUENTE DongCheng