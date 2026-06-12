東成再獲國際認證：角磨機連續3年登頂全球銷量榜首

深耕角磨機領域二十餘載

東成與角磨機的淵源可追溯至企業轉型的關鍵節點。2001年，東成從零部件供應商向整機製造商戰略轉型，2002年推出首批三款整機，其中之一就是角磨機，新品憑借比肩國際大牌的穩定性與極高的性價比迅速席捲市場。

歷經多年發展，東成角磨機已形成覆蓋建築裝修、石材加工、船舶工業、水利工程等多場景的強大產品矩陣，並針對不同國家和地區的使用習慣、工況需求及安全標準進行相應適配。同時，東成也持續圍繞用戶真實作業需求進行產品迭代，從輕量化機身設計，到動力系統升級，再到防塵結構與耐久性能優化，不斷提升產品在效率、操控性與可靠性上的綜合表現。例如：DCSM08-100主打小機身高效能，132mm超細機身、1.3kg輕量設計，單手握持無負擔。S1M-FF03-100S磨切多用，一機搞定，950W 強勁電機搭配 186mm細手柄，小頭殼輕鬆應對狹小空間，大口徑風道高效散熱，久用依舊穩定順暢。S1M-FF17-100強勁高效，1100W電機搭配大模數鋼製齒輪，自停碳刷保護電機，可拆卸風窗便於快速清塵，耐用又高效。

硬核實力構築全球領先優勢

東成角磨機能夠連續三年位居全球銷量第一，背後離不開長期積累形成的綜合競爭優勢。從核心技術研發到品質管控，從成本優化到全球化佈局，東成以強大產業鏈實力持續夯實行業領跑地位。

在技術研發層面，東成始終堅持自主研發路線，圍繞電機等核心部件持續投入。依托長期技術積澱與智能製造能力，東成持續推動角磨機在動力性能、安全性、可靠性與智能化方向升級迭代。近年來，東成鋰電無刷角磨機搭載自研高性能電機與電控，兼顧輕量化與高效運行，契合用戶便捷高效的作業需求。東成角磨機在防塵、操控、散熱等關鍵技術上不斷取得突破，截止2025年底，累計申請專利130餘件、授權120餘件，以持續創新構築技術壁壘。

在品質管理方面，東成建立了覆蓋研發、生產、檢測全流程的質量管理體系。依托強大智能製造能力，實現電機、機殼等關鍵部件自主製造，從源頭確保產品一致性與穩定性。同時，東成建立嚴苛檢測標準，例如鋰電電池包需通過300餘次嚴苛的充放電循環測試，並搭配智能充放電保護、線路板MCU塗膠防護等多重設計，進一步提升產品耐用性與安全性。正是對品質的長期堅守，也讓東成角磨機贏得全球市場廣泛認可。

除了技術與品質優勢，東成還憑借強大的產業鏈整合能力形成突出的成本競爭力。通過核心部件自主研發製造，降低外部採購依賴；依托規模化生產與智能製造體系，進一步攤薄生產成本。在保證性能與品質的前提下，東成持續為全球用戶提供高質價比的產品，不斷擴大市場覆蓋。

與此同時，東成持續深耕全球化佈局。針對不同國家和地區的使用標準、工況需求與用戶習慣，東成已構建覆蓋多場景的產品矩陣，並建立成熟的海外渠道與服務網絡。目前，東成已建成10000餘家海外專賣角形象店，大大提升全球市場觸達能力與服務效率。成熟的全球化佈局，也成為東成角磨機持續領跑全球市場的重要支撐。

從黃海之濱的小廠成長為電動工具亞洲市場銷量第一的品牌，東成始終堅持以「精誠」為本，在持續創新與全球化發展中不斷夯實自身實力。此次獲得「東成角向磨光機連續三年全球銷量第一（2022-2024年）」認證，不僅是對東成市場表現的權威認可，也意味著中國電動工具品牌正在全球產業競爭中實現新的突破。

面向未來，東成將繼續堅持以用戶需求為導向，以技術創新為驅動，持續深化全球化佈局，不斷提升產品力、品牌力與服務能力，助力全球用戶創造美好生活，讓中國工具品牌在全球市場釋放更大的價值與影響力。

SOURCE 東成