テクノロジーが牽引するグローバルリーダーシップ：DongCheng、3年連続（2022年～2024年）で世界のアングルグラインダー販売台数第1位を獲得

中国・南通、2026年6月12日 /PRNewswire/ -- 一流のプロ用電動工具メーカーである DongChengは、Frost & Sullivanより、2022年から2024年までの3年連続で、世界売上高No.1のアングルグラインダーブランドとして認定されました。 この栄誉ある賞は、DongChengが市場リーダーとしてのポジションにあることを裏付けるものであり、強固な技術力を背景とした主力製品ラインにおける比類なきグローバル競争力を浮き彫りにするものです。

「世界販売台数第1位の座を獲得できたことは、DongChengが長年にわたり中核技術の自社開発に尽力し、主要技術分野において着実なブレークスルーを遂げてきたことの確かな証です」と、DongChengの副総経理であるGu Jiachengは述べています。「今後も、研究開発への投資を引き続き拡大していきます。最先端の技術革新を通じて、世界中のユーザーの皆様に、より効率的で耐久性に優れ、スマートなプロ用ツール・ソリューションをお届けします。」

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DongChengがアングルグラインダー分野で世界トップの地位を築いた理由

DongChengが世界のアングルグラインダー市場でトップの地位を確立しているのは、その強力な独自研究開発能力と厳格な品質保証基準によるものです。これまでに、DongChengはアングルグラインダーに特化した特許出願を130件以上行い、120件以上の特許を取得しており、強力な技術的優位性を確立しています。

DongChengのアングルグラインダーは、優れた安全性、出力、耐久性、人間工学に基づいた設計、そして幅広い互換性において際立っています。

スマートな充電・放電保護機能により、バッテリーの過充電を防ぎます。

高性能な三元系リチウムイオン電池は、切断や研削作業中に安定した電力を供給します

バッテリーパックは300回以上の充電サイクルに対応しています。厳格な品質検査を行うことで、耐用年数を延ばすことができ、メンテナンスコストを削減できます。

コンパクトで人間工学に基づいたデザインにより、長時間使用しても疲れにくくなっています。グローバルな業界基準に準拠したこれらの工具は、住宅、建設、産業の各分野において、いずれも高い信頼性を発揮します。

技術力や品質に加え、DongChengは優れたコスト効率、大規模な生産体制、そして確立されたグローバルな事業基盤を通じて、強固な市場優位性を維持しています。主要部品を自社開発することで調達コストを大幅に削減でき、さらに量産化により単価をさらに引き下げることができます。これにより、同ブランドは品質を損なうことなく、競争力のある価格で製品を提供することが可能になります。

国際市場における多様なニーズに応えるため、DongChengは様々な用途に対応する充実した製品ラインナップを展開しています。同社の販売・流通ネットワークは現在80カ国以上に広がっており、海外では1万箇所以上の専用ブランドの展示コーナーが設置されています。

今後も、DongChengはユーザーを第一に考え、イノベーションを中核に据えて取り組んでいきます。当社は今後も、高品質な製品と信頼性の高いソリューションを提供し、世界中のお客様がより良い生活を送れるよう支援していきます。

SOURCE DongCheng