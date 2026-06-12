ผู้นำระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี: DongCheng คว้าแชมป์ยอดขายเครื่องเจียรสูงสุดอันดับ 1 ของโลก 3 ปีซ้อน (2565-2567)
News provided byDongCheng
12 Jun, 2026, 23:11 CST
หนานทง จีน 12 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- DongCheng ผู้ผลิตเครื่องมือไฟฟ้ามืออาชีพระดับชั้นนำได้รับการยอมรับจาก Frost & Sullivan ให้เป็นแบรนด์เครื่องเจียรที่มียอดขายสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลกติดต่อกัน 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2565 ถึง 2567 รางวัลอันทรงเกียรตินี้ได้ตอกย้ำถึงตำแหน่งผู้นำตลาดของ DongCheng และขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักที่ไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยศักยภาพทางเทคโนโลยีอันแข็งแกร่ง
"การครองตำแหน่งยอดขายอันดับ 1 ของโลกคือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงความทุ่มเทอย่างยาวนานของ DongCheng ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลักด้วยตนเอง ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่องในสาขาเทคนิคสำคัญต่างๆ" Gu Jiacheng รองผู้จัดการทั่วไปของ DongCheng กล่าว "เราจะยังคงเพิ่มการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคตข้างหน้า และจะส่งมอบโซลูชันเครื่องมือระดับมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพ ทนทาน และชาญฉลาดยิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลก ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย"
อะไรที่ทำให้ DongCheng ก้าวสู่การเป็นผู้นำเครื่องเจียรระดับโลก
ความเป็นผู้นำในตลาดเครื่องเจียรทั่วโลกของ DongCheng มีรากฐานมาจากศักยภาพการวิจัยอันเป็นอิสระที่แข็งแกร่ง และมาตรฐานการประกันคุณภาพที่เข้มงวด ในปัจจุบัน DongCheng ได้ยื่นขอสิทธิบัตรไปแล้วมากกว่า 130 ฉบับ และได้รับการอนุมัติสิทธิบัตรเฉพาะสำหรับเครื่องเจียรมากกว่า 120 ฉบับ ซึ่งเป็นการสร้างปราการทางเทคโนโลยีที่ทรงพลัง
เครื่องเจียรของ DongCheng มีความโดดเด่นในด้านความปลอดภัยที่เหนือชั้น มีแรงขับสูง ทนทาน ได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ และรองรับการใช้งานร่วมกันได้ในระดับสากล:
- ระบบป้องกันการชาร์จและการจ่ายไฟอัจฉริยะจะช่วยป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ชาร์จไฟเกิน
- แบตเตอรี่ลิเธียมแบบเทอร์นารีประสิทธิภาพสูงที่จ่ายพลังงานได้อย่างสม่ำเสมอในระหว่างการตัดและเจียรงาน
- ชุดแบตเตอรี่รองรับรอบการชาร์จมากกว่า 300 ครั้ง ทั้งยังได้รับการทดสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งาน และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
- การออกแบบที่กะทัดรัดและถูกหลักสรีรศาสตร์ช่วยลดความเมื่อยล้าในระหว่างการใช้งานเป็นเวลานาน ตัวเครื่องมือได้รับการออกแบบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับโลกเพื่อส่งมอบประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ทั้งสำหรับงานที่อยู่อาศัย งานก่อสร้าง และงานอุตสาหกรรม
นอกเหนือจากเรื่องเทคโนโลยีและคุณภาพแล้ว DongCheng ยังรักษาความได้เปรียบทางการตลาดที่แข็งแกร่งผ่านประสิทธิภาพด้านต้นทุน การผลิตขนาดใหญ่ และการขยายธุรกิจไปทั่วโลกอย่างมั่นคง ทั้งยังมีการพัฒนาชิ้นส่วนหลักภายในองค์กรที่ช่วยลดต้นทุนการจัดซื้อได้อย่างมาก ในขณะที่การผลิตจำนวนมากช่วยลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยลงไปอีกขั้น ซึ่งทำให้แบรนด์สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ในราคาที่แข่งขันได้โดยไม่ลดทอนคุณภาพ
นอกจากนี้ DongCheng ยังได้พัฒนาไลน์ผลิตภัณฑ์เครื่องมือที่ครบครันสำหรับรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันในตลาดต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทมีเครือข่ายการขายและการจัดจำหน่ายครอบคลุมมากกว่า 80 ประเทศ โดยมีชั้นจัดแสดงแบรนด์ในร้านค้ามากกว่า 10,000 แห่งที่เปิดให้บริการในต่างประเทศ
DongCheng จะยังคงมุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้งานและยึดนวัตกรรมเป็นหัวใจสำคัญอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยบริษัทจะเดินหน้าเปิดตัวผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมและโซลูชันที่เชื่อถือได้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกรังสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้นได้
SOURCE DongCheng
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