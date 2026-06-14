صدارة عالمية تقودها التكنولوجيا: DongCheng تحصل على المركز الأول في مبيعات جلّاخات الزاوية العالمية لمدة ثلاث سنوات متتالية (2022-2024)

نانتونغ، الصين, 14 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- تم الاعتراف بشركة "دونغ تشينغ" (DongCheng)، وهي مصنّع أدوات كهربائية محترف بارز ، من قبل شركة "فروست آند سوليفان" (Frost & Sullivan) كأفضل علامة تجارية في العالم في مجال جلّاخات الزاوية لمدة ثلاث سنوات متتالية من 2022 إلى 2024. هذا الشرف المرموق يثبت مكانة "دونغ تشينغ" الرائدة في السوق ويبرز قدرتها التنافسية العالمية التي لا مثيل لها في خطوط المنتجات الأساسية ، مدعومةً بقدرات تكنولوجية قوية.

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قال "جيو جياتشانغ"، نائب المدير العام لشركة "دونغ تشينغ": "إن السعي نحو لقب المبيعات العالمي رقم 1 هو دليل قوي على التفاني الطويل الأمد لشركة "دونغ تشينغ" في البحث والتطوير الداخلي للتكنولوجيات الأساسية والإنجازات المتسقة في المجالات التقنية الرئيسية". "بالتقدم إلى الأمام ، سنستمر في تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير. من خلال الابتكار التكنولوجي المتطور ، سنقدم حلول أدوات مهنية أكثر كفاءة وطويلة الأمد وأكثر ذكاءً للمستخدمين في جميع أنحاء العالم."

ما يجعل DongCheng الرائد العالمي في جلّاخات الزاوية

تنبع قيادة "دونغ تشينغ" في السوق في سوق جلّاخات الزاوية في جميع أنحاء العالم من قدراتها البحثية المستقلة القوية ومعايير ضمان الجودة الصارمة. حتى الآن ، قدمت "دونغ تشينغ" أكثر من 130 طلب براءة اختراع وحصلت على أكثر من 120 براءة اختراع معتمدة خصيصًا لجلّاخات الزاوية ، مما شكل خندقًا تكنولوجيًا قويًا.

تبرز جلّاخات زاوية "دونغ تشينغ" بسلامتها الفائقة ، وإنتاج الطاقة ، والمتانة ، والراحة في الاستخدام، والتوافق العالمي:

تساعد حماية الشحن والتفريغ الذكية في منع زيادة شحن البطارية.

بطاريات الليثيوم الثلاثية عالية الأداء توفر طاقة ثابتة أثناء عمليات القطع والجلخ.

تدعم حزم البطاريات أكثر من 300 دورة شحن. اختبارات الجودة الصارمة تمدد عمر الخدمة وتخفض تكاليف الصيانة.

التصميم المدمج والمريح في الاستخدام يخففان من التعب أثناء الاستخدام الممتد. تتوافق الأدوات مع معايير الصناعة العالمية ، وتعمل بشكل موثوق للتطبيقات السكنية، والإنشائية والصناعية على حد سواء.

في ما هو أبعد من نطاق التكنولوجيا والجودة ، تحتفظ "دونغ تشينغ" بمزايا قوية في السوق من خلال كفاءة التكلفة، والإنتاج على نطاق واسع وبصمة عالمية راسخة. إن تطوير الأجزاء الأساسية داخليًا يقلل من تكاليف الشراء ، في حين أن الإنتاج الضخم يزيد من خفض النفقات للوحدة الواحدة. هذا يسمح للعلامة التجارية بتقديم منتجات بأسعار تنافسية دون المساس بالجودة.

لتلبية الطلبات المختلفة في الأسواق الدولية ، طورت "دونغ تشينغ" مجموعة كاملة من الأدوات لحالات الاستخدام المتنوعة. تصل شبكة مبيعاتها وتوزيعها الآن إلى أكثر من 80 دولة ، مع أكثر من 10،000 من منصات عرض العلامة التجارية المخصصة في المتاجر التي تعمل في الخارج.

بالنظر إلى المستقبل ، ستبقى "دونغ تشينغ" تركز على المستخدمين وتحافظ على الابتكار في جوهر عملها. ستواصل الشركة طرح منتجات متميزة وحلول موثوقة ، مما يساعد العملاء في جميع أنحاء العالم على بناء حياة أفضل.